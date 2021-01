L’un des tribunaux est situé à Chivilcoy

Pour le troisième jour consécutif, une organisation de propriétaires de camions soutient des coupes intermittentes sur les différents itinéraires du pays pour exiger la fixation de tarifs pour les services de transport de marchandises qui représentent une amélioration des revenus du secteur.

La manifestation est dirigée par les Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), une organisation auto-organisée qui prétend compter environ 2000 membres et qui depuis le 16 janvier mène une grève avec des coupures, disent-ils, d’environ 40 points dans tout le pays.

En particulier, une coupure à hauteur de San Nicolás sur l’autoroute Buenos Aires-Rosario ce matin génère des retards et de longues files d’attente. La coupure, qui, contrairement aux jours précédents, arrête les voitures et les camions, est maintenue pendant des périodes de 20 minutes et est ensuite relâchée.

Comme ils ont commenté Infobae les membres de la commercialisation des céréales, la protestation s’est maintenant étendue à Bahía Blanca, avec laquelle tous les ports sont inactifs. “Personne ne sait combien de temps cela peut durer, mais certains prévoient un conflit de grande ampleur”, ont-ils noté.

L’une des coupes, sur la route nationale 19 qui relie Santa Fe et Cordoue

TUDA a présenté un document avec 15 points de réclamation, y compris des demandes d’amélioration de l’infrastructure routière et d’autres exigences. Mais le conflit se concentre sur le transport des céréales et des animaux.

Les transporteurs disent qu’ils sont incapables de payer les coûts avec les tarifs payés par les entreprises sur le terrain, en période de ralentissement de l’activité économique qui réduit la concurrence d’autres activités économiques, et ils soutiennent que les propriétaires de camions acceptent simplement parce qu’ils ont le véhicule. ils trouvent cela encore plus cher.

«Qu’est-ce que les céréales et les oléagineux ont un tableau de référence, ainsi que le transport en cage, les jeans. Ce tableau est présenté au ministère des transports et approuvé », a-t-il expliqué à Infobae Santiago Carlucci, leader et porte-parole de TUDA.

Au niveau national, ils paient 50 $ par kilomètre pour le transport des céréales, alors que vous devriez avoir un plancher minimum de 100 $ par kilomètre pour que l’activité soit rentable (Carlucci)

“Mais le problème est que la dernière augmentation qui a été donnée à ce tableau dans le cas des céréales était de 19,5% en décembre, et maintenant nous commençons l’année avec une augmentation de 30% des assurances, 45% des brevets, 45% des inspection technique, 40% la carte de fret interjuridictionnelle, 55% le péage dans la province de Buenos Aires. La vérité est que c’est une blague, car au-dessus du tableau de référence, ils vous paient jusqu’à 30% de moins en récolte et même dans certaines régions du pays jusqu’à 50% de moins que le taux », a-t-il ajouté.

«Ils viennent avec un tableau très derrière les dépenses existantes. Au niveau national, ils paient 50 $ par kilomètre, alors que vous devriez avoir un plancher minimum de 100 $ par kilomètre pour que l’activité soit rentable », a-t-il ajouté.

Il y a des coupes à Quequén, près du tunnel sous-fluvial le long de la route nationale 168 et de la route nationale 12, croisement avec la route provinciale 18. Également aujourd’hui, Varadero, 25 mai, Alem, Loberías et trois points dans la province de Tucumán. Les camionneurs en conflit visent à couper l’autoroute Rosari-Victoria du côté d’Entre Ríos plus tard dans la journée.

Lundi, les transporteurs ont coupé l’accès au port de Quequén

«Le mécanisme est exactement le même, ce sont des sceaux et chacun x laps de temps, nous lâchons. Nous demandons que les camions retournent aux points d’origine pour qu’ils ne s’accumulent pas et que les chauffeurs n’aient pas de besoins. Vous devez apporter votre soutien car cela profite à tous les transports de marchandises en République argentine », a déclaré Carlucci.

Impact et répercussions

Hier dans des déclarations à ., le contremaître manutentionnaire de l’Union des ports argentins unis (SUPA), José Maria Ramon, il a dit que “L’impact de la grève des transporteurs n’est pas perceptible aujourd’hui car les terminaux portuaires ont des stocks de céréales, mais ils donnent aux navires des quarts d’entrée et comme le grain est arrêté dans les camions qui sont bloqués sur la route, dans les 48 heures ils partent. manquer de stock de céréales pour charger les navires qui ont déjà reçu leur tour ».

En revanche, la contestation des propriétaires de camions, qui selon ses promoteurs se poursuivra indéfiniment, a recueilli un soutien partiel des producteurs agricoles auto-organisés organisés autour de Pays + Ville.

Dans le cas du transport, environ 40% du coût logistique est représenté par les taxes (Pays + Ville)

Par le biais d’une déclaration, l’organisation a sympathisé avec les revendications, mais n’a pas été d’accord avec la demande de taux plus élevés. Au lieu de cela, il a appelé à une réduction d’impôt.

«De Campo + Ciudad, nous exprimons notre solidarité avec leur situation. Les transporteurs souffrent de la même réalité que de nombreux autres Argentins qui veulent vivre du fruit de leur travail: les coûts sont de plus en plus élevés, et la rentabilité, minime ou inexistante », indique le communiqué.

«Cependant, nous ne partageons pas l’avis de certains d’entre eux, qui affirment que la solution au problème est de demander au gouvernement une régulation et une augmentation des tarifs. L’Etat est le principal responsable de la faible rentabilité dont souffrent tous les travailleurs. Dans le cas du transport, environ 40% du coût logistique est représenté par les taxes », a ajouté le texte des producteurs agricoles.

“Ce que nous devons exiger, tous ensemble, c’est qu’ils nous retirent la botte de la tête et nous permettent de travailler en paix”, ont-ils conclu.

Enfin, et dans tout ce qui concerne les coûts, de Confédérations rurales argentines (CRA) ils ont averti que la dernière augmentation du prix des carburants, exigera une dépense supplémentaire pour le secteur agricole de 6 220 millions de pesos, c’est-à-dire 3 107 $ pour chaque litre chargé dans le réservoir qui sera prélevé dans le secteur productif. De plus, la présence de taxes dans le prix final des carburants atteint 47%. Et avec la dernière augmentation de ses valeurs, le champ contribuera à 2 923 millions de pesos par an en impôts.

