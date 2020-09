Savoir conjuguer « plaisir », « apprentissage« et » compétition « est la clé pour trouver le contexte » propice « pour choisir l’équipe qui ciblera votre enfant, comme expliqué dans un entretien avec . Gil Pla, l’un des auteurs de « From the Stand », un livre destiné aux parents mais aussi aux clubs et coachs pour « guider » la relation de tous avec le sport.

«Le sport est l’un des rares endroits où les garçons et les filles peuvent aller, les parents peuvent les voir et voir comment ils grandissent. Et cela ne doit pas être perdu de vue. Parce que parfois les clubs oublient ce qu’ils font. une fonction, qui est d’aider à faire croître garçons et filles. Cette présence (des parents) est donc privilégiée. Au lieu d’être un problème, nous devons le saisir comme une opportunité », explique Pla.

Le livre, également écrit par Joan Arumí et Albert Juncà et publié par l’éditorial Eumo, est structuré en trois parties: «avant de nous asseoir», «bien assis» et «quand nous nous levons», et complète les réflexions des auteurs, qui sont professeurs du Département des Sciences de l’Activité Physique de l’Université de Vic (Barcelone), avec de vraies anecdotes pour les illustrer.

Apprendre par le sport

Pla souligne l’importance de « valeurs« ou les objectifs du club sont adaptés à ce que la famille recherche quand il s’agit d’inscrire son enfant à un certain sport: » La clé est dans l’avant, pour décider « où emmener notre enfant ». «D’un point de vue plus psychologique ou plus sociologique, les valeurs qu’un famille pas si facilement brisé par un sport. Ce sport n’inculque pas exactement les valeurs que vous en tant que famille voulez transmettre ne signifie pas qu’il les perd, car avec vous cela arrivera beaucoup plus d’heures et il est avec vous depuis le premier jour de sa vie », dit Pla.

Dans le livre, les trois auteurs préviennent que les chances de réussite professionnelle « sont résiduelles, presque anecdotique« , alors face à la situation où un » grand « club va » chercher « un enfant, ils proposent de prendre en compte » les gains et pertes à court, moyen et long terme « , et de prendre en compte l’enfant: » quelle que soit la décision, laissez-la favoriser votre développement personnel présent et futur. « Parmi les propositions faites dans le livre pour améliorer la relation entre parents, enfants, clubs et sports, il y a une ouverture des séances d’entraînement au public, pour faire un » accompagnement silencieux « -métaphoriquement- dans les matchs et que les clubs offrent des opportunités à tous les enfants.

« Nous demandons un certain distance et un certain silence. Il nous semble qu’un certain silence est bon pour ne pas occuper les espaces qui correspondent à l’entraîneur et aux joueurs eux-mêmes, mais en même temps on ne peut nier qu’il y a ces moments d’approximation de ce qui s’y passe, car ils sont naturels. (…) Ce silence se réfère à avoir une certaine distance, ne pas occuper les espaces des autres et être parents, pas d’entraîneurs », résume Pla.

Bien qu’ils soient conscients qu’il n’est pas facile de changer certaines dynamiques des clubs par rapport au manque d’opportunités pour certains enfants moins capables, les auteurs défendent « courageux entraîneurs » et « formé« . Et aussi que les clubs doivent se sentir comme des entités qu’il faut accompagner pour bien faire les choses », ajoute Pla, qui rappelle que, de la même manière que les clubs et les entraîneurs sont nécessaires, « sans parents non il y a du sport ».

