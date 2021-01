21/08/2020 Manifestations contre les massacres en Colombie POLITIQUE D’AMÉRIQUE DU SUD INTERNATIONAL COLOMBIE SEBASTIAN BARROS SALAMANCA / ZUMA PRESSE / CONTACT

Selon des sources locales, les victimes étaient trois jeunes, identifiés comme Deiby Zúñiga, Jhoan Moreno Chimunja et Daniel Mauricio Fuly, qui auraient été tués par des tueurs à gages sur le terrain de football du quartier El Recuerdo, dans la ville de Popayán, après 22h00 le 17 janvier.

L’alerte a été envoyée aux médias par INDEPAZ, organisation de défense des droits de l’Homme qui tient un inventaire des massacres dans le pays.

Selon cette organisation, ce serait le quatrième massacre du premier mois de 2020.

Après cet événement, le secrétaire du gouvernement de la ville, Elvia Rocío CuencaIl a déclaré aux journalistes de la région que l’un des jeunes hommes, toujours non identifié, pourrait être emmené vivant à l’hôpital; cependant, quelques minutes plus tard, il mourut des suites de blessures par balle.

Les autorités policières ont affirmé que l’un des motifs pourrait être un ajustement de compte entre gangs, une version qui contredit celle établie par Indepaz.

Le sombre panorama des massacres en Colombie

En 2020, 89 massacres ont été enregistrés dans tout le pays, où 370 personnes ont été assassinées. Celles-ci se sont produites dans 62 communes de 23 départements. Cela signifie qu’entre 25% et 30% des municipalités colombiennes continuent avec une dynamique de violence et la présence de groupes armés en dehors de la loi.

En quinze jours de 2021, Indepaz a signalé 9 meurtres de dirigeants sociaux dans tout le pays / (Twitter: @Indepaz).

Selon Camilo Gonzalez, président de l’Institut d’études pour le développement et la paix (INDEPAZ), les récents massacres avec lesquels 2021 a débuté sont des alarmes qu’il faut entendre, dans un entretien avec Caracol Radio.

“C’est une situation réitérée et annoncée car il y a eu des alertes à ce sujet et il y a des antécédents tels que ceux de Betania et Ituango, la vérité est que c’est un précédent très négatif et une alerte pour le gouvernement, les citoyens et les autorités d’avoir une cause commune, la défense de la vie», A déclaré González.

Le directeur d’Indepaz a appelé toutes les autorités à prendre des mesures préventives, car il assure que la situation électorale risque d’augmenter la violence dans les différents territoires du pays.

Des entités telles que l’ONU et la CIDH ont condamné les massacres et les décès survenus en Colombie, tout en rappelant les responsabilités de l’État colombien dans l’indolence avec laquelle il a traité cette situation.

«Il est tragique de voir autant de personnes être victimes de violence persistante à travers le pays. En plus de ces meurtres, les victimes comprennent, bien entendu, celles qui sont restées, qui restent presque totalement sans défense », a commenté la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachellet.

Ce n’est que le 15 janvier 2021 que trois dirigeants sociaux ont été assassinés, à Yondó, Antioquia, à Argelia Cauca et à La Apartada Córdoba. En outre, trois massacres d’autant de dirigeants sociaux, démobilisés ou jeunes, ont été perpétrés.

Selon Indepaz, il y avait 309 leaders sociaux en 2020, une des années les plus violentes pour ce type de défenseurs des droits humains. Et la situation ne s’est pas encore arrêtée: 9 dirigeants et défenseurs des droits humains assassinés en 2021, ce qui ne prend que 18 jours.

“Ce phénomène doit mériter une politique autre que d’offrir simplement des récompenses et de faire un conseil de sécurité car cela ne résout pas la moyenne. Cet argent n’est jamais livré car ils ne résolvent jamais le problème et ils l’ont gardé pour la prochaine annonce»A ajouté Camilo González dans une interview avec Caracol Radio.

