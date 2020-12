Des groupes de personnes ont détruit une banderole Black Lives Matter et une enseigne d’églises noires historiques du centre-ville de Washington et en ont incendié une alors que les affrontements de samedi soir entre partisans de Donald Trump et contre-manifestants ont éclaté en violence et arrestations.

MiamiMundo / Apnews

La police a déclaré dimanche qu’elle enquêtait sur les incidents survenus à l’église méthodiste unie d’Asbury et à l’église métropolitaine AME en tant que possibles crimes de haine, qu’un chef religieux a comparé à l’incendie d’une croix.

“Ce week-end, nous avons vu des forces de haine chercher à utiliser la destruction et l’intimidation pour nous déchirer”, a déclaré dimanche la maire du district de Columbia, Muriel Bowser. “Nous ne laisserons pas cela arriver.”

Une vidéo publiée sur Twitter montrait un groupe d’hommes semblant retirer une bannière BLM à l’église métropolitaine AME alors que d’autres dans la foule criaient: «À qui les rues? Nos rues ». Une autre vidéo a montré des gens versant une pédale d’accélérateur sur une bannière BLM et y mettant le feu dans la rue alors que d’autres applaudissaient et insultaient Antifa. Quelqu’un monte une minute plus tard et utilise un extincteur pour éteindre les flammes.

“Cela fait particulièrement mal de voir notre nom, Asbury, en feu”, a déclaré dimanche le pasteur Ianther M. Mills, pasteur principal de l’église d’Asbury. «Pour moi, cela rappelait le brûlage des croix. Voir cet acte sur vidéo m’a rendu démuni et déterminé à combattre le mal qui a élevé sa tête laide. “

“Nous irons de l’avant, intrépides dans notre assurance que Black Lives Matter et nous sommes tenus de continuer à crier cette vérité à l’infini”, at-il ajouté.

Les incidents sont survenus après des manifestations à l’appui des affirmations non fondées de Trump selon lesquelles il a remporté un deuxième mandat, ce qui a également conduit à des dizaines d’arrestations, de multiples coups de couteau et de blessures à des policiers.

La police du district de Columbia a déclaré avoir arrêté près de 30 personnes pour une variété de crimes, de l’agression à la possession d’armes en passant par la résistance aux arrestations et aux émeutes. La violence a éclaté après le coucher du soleil samedi.

Quatre hommes ont été poignardés vers 22 heures après une bagarre au centre-ville, a indiqué la police. Au moins un suspect, Phillip Johnson, 29 ans, de Washington, a été arrêté pour agression avec une arme dangereuse. Un rapport de police obtenu par l’Associated Press a déclaré qu’au moins une des victimes avait identifié Johnson comme la personne qui l’avait poignardé.

Huit policiers ont également été blessés lors des manifestations, ont indiqué les autorités.

Les rassemblements antérieurs de fidèles de Trump pour la plupart démasqués étaient censés être une démonstration de force deux jours seulement avant que le collège électoral ne se réunisse pour élire officiellement le démocrate Joe Biden au poste de 46e président. Trump, dont le mandat se termine le 20 janvier, refuse de bouger, tout en s’accrochant à des allégations non fondées de fraude qui ont été rejetées par les tribunaux étatiques et fédéraux, et vendredi par la Cour suprême.

Un rassemblement pro-Trump le mois dernier, qui a attiré 10 000 à 15 000 personnes dans la capitale, s’est également terminé samedi soir par des affrontements épars entre les alliés de Trump et des militants locaux près de Black Lives Matter Plaza, près de la Maison Blanche. .

Samedi, la police a pris plus de mesures pour garder les deux côtés séparés, fermant une large bande du centre-ville à la circulation et bloquant Black Lives Matter Plaza.

Mais alors que les manifestations de samedi, dont une au Freedom Plaza au centre-ville, étaient plus petites que celles du 14 novembre, elles ont attiré un plus grand contingent des Proud Boys, un groupe néo-fasciste connu pour inciter à la violence de rue. Certains portaient des gilets pare-balles lorsqu’ils marchaient à travers la ville.

Le groupe a vu son profil rehaussé après que Trump leur ait dit en septembre de “prendre du recul et de rester à l’écart”.

Après la fin des manifestations, le centre de Washington s’est rapidement transformé en une foule de centaines de Proud Boys et de forces combinées d’antifa et d’activistes noirs locaux, les deux parties cherchant à se confronter dans une zone inondée de policiers. Au crépuscule, ils se sont affrontés de part et d’autre d’une rue, avec plusieurs lignes de la police de la ville et de la police fédérale du parc, certaines en tenue anti-émeute, les séparant.