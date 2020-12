De fortes rafales de vent ont envoyé jeudi des flammes de feu de forêt dans les canyons du sud de la Californie, l’un des nombreux incendies qui brûlent près des maisons qui ont obligé les résidents à évacuer au milieu d’un risque accru d’incendie. ce qui a poussé les compagnies d’électricité à couper l’électricité à des centaines de milliers de personnes.

Miami World / apnews

Le plus gros incendie s’est déclaré mercredi soir dans une maison du Silverado Canyon, dans le comté d’Orange, où les vents ont atteint une vitesse maximale de 113 kilomètres par heure.

«Lorsque les équipages sont arrivés, ils ont trouvé une maison complètement engloutie et les vents étaient extrêmement forts et ont poussé les flammes dans la végétation», a déclaré Colleen Windsor, porte-parole du service d’incendie du comté.

Le feu a atteint plus de 29 kilomètres carrés (11 miles carrés) et a couvert une vaste zone de fumée et de cendres.

Les équipages ont lutté sur un terrain accidenté au milieu de vents imprévisibles de Santa Ana – qui sont extrêmement secs – qui ont envoyé des flammes sur les principales autoroutes. Deux pompiers ont été hospitalisés après avoir été soignés sur le site de l’incendie pour blessures, a déclaré le chef des pompiers Brian Fennessy. Il a ajouté que son état de santé était inconnu pour le moment.

Certaines maisons ont été endommagées par l’incendie et d’autres ont peut-être été détruites, a déclaré Fennessy. Il a dit que pour l’instant il ne pouvait pas dire combien de maisons avaient été touchées.

Des ordres d’évacuation ont été émis pour des milliers de résidents des quartiers entourant la ville de Lake Forest, bien que certains aient été par la suite retirés, et les résidents d’autres zones voisines ont reçu pour instruction d’être prêts à quitter leurs maisons.

Le feu n’avait pas été maîtrisé.

De nombreuses études ont lié les grands incendies de forêt aux États-Unis au changement climatique causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Les scientifiques ont déclaré que le réchauffement climatique avait rendu la Californie beaucoup plus sèche, rendant les arbres et autres plantes plus inflammables.

Un autre incendie brûle à environ 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles, et il y en a un autre près de l’aéroport municipal de la ville de Corona.

Une évacuation a été ordonnée lorsqu’un petit incendie s’est déclaré près de la communauté rurale de Nuevo dans le comté de Riverside et, au sud, un petit incendie dans le comté de San Diego a menacé environ 200 maisons avant que les pompiers n’arrivent à en contenir 50%. Au moins une structure a été détruite et six autres ont été endommagées, selon 10 News San Diego.

La journaliste d’Associated Press Amy Taxin a contribué à ce rapport du comté d’Orange, en Californie.