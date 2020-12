Des gens ont défilé dans les rues de Concordia contre la loi sur l’avortement

Trois jours avant le vote au Sénat du projet de loi pour la légalisation de l’avortement, qui a déjà une demi-sanction aux députés, ce samedi il y a eu des marches pour défendre les deux vies dans quelque 16 villes à travers le pays et 11 autres devraient le faire le 28 tandis que de nombreux autres organiseront une veillée le 29, jour où la décision finale sera connue.

Dans plusieurs villes du pays, il y a eu des marches pour défendre les deux vies

Avec le soutien explicite de l’Église catholique et des congrégations évangéliques, qui ont publié une déclaration commune invitant à marcher, les organisations civiles constituées à Unidad Provida ont convoqué les citoyens de Capitale de Salta, Paraná et Concordia (Entre les rivières), Viedma et Cipolletti (Fleuve Noir) et Neuquén d’exprimer leur opposition à la légalisation de l’avortement.

Parmi les participants se trouvaient des familles et des militants célestes avec des affiches qui montraient leur indignation face à l’initiative officielle

Parmi les participants étaient familles et militants célestes avec des affiches montrant l’indignation devant une loi qui, dans son article 4, sous-section B, autorise l’avortement sans limite de temps (“Au-delà de la semaine 14 …”) et pour quelque raison que ce soit (le terme “santé globale”, selon l’OMS, implique absence de bien-être physique, émotionnel et social). Il y avait aussi de la place pour les médecins, puisque la loi impose l’avortement même aux opposants (article 10 inc. C, D et paragraphe suivant).

Selon les organisateurs, “la massivité obtenue a démontré la large désapprobation de la société à l’égard de la loi sur l’avortement”

Selon les organisateurs, “Le caractère massif atteint a démontré la large désapprobation de la société à l’égard de la loi sur l’avortement”, notamment dans les endroits où le président Alberto Fernández était chargé de faire pression sur ses sénateurs pour qu’ils changent leur vote en vert: Rio Negro Silvina García Larraburu, le salteño Sergio Leavy et le entrerriano Edgardo Kueider.

Lundi et mardi, quelques jours avant le vote du Sénat, d’autres manifestations sont attendues dans tout le pays.

Dans ces provinces, les sondages révèlent un fort rejet du projet officiel et il y a aussi des sénateurs indécis clés, tels que Stella Olalla, d’Entre Ríos; et Lucila Crexel, de Neuquén.

De plus, les localités de Resistencia, Rafaela, Formosa, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Corrientes, La Plata, Gral Roca, Río Grande et Posadas.

Resistencia, Rafaela, Formosa, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Corrientes, La Plata, Gral Roca, Río Grande et Posadas étaient quelques-unes des villes où les marches ont eu lieu

Le 28, ils feront de même Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Villa Mercedes, Rosario, Catamarca, Luján, San Juan, Bariloche, Trevelin et Esquel et le mardi 29 ils fermeront Tucuman, avec un camp, et Chacabuco et La Rioja avec une veillée.

Depuis que le président Alberto Fernández a envoyé aux députés sa proposition de loi sur l’avortement gratuit – et pratiquement sans restriction, selon le secteur céleste – il y a eu de nombreuses marches pour les 2 vies sur tout le territoire argentin. Le plus important a eu lieu le 28 novembre de cette année, lorsque 505 villes ont manifesté avec des banderoles et des foulards bleu clair. Le même jour, 150 000 personnes sont arrivées au Congrès national.

Des adultes, des jeunes et des enfants brandissant le drapeau argentin ont fait entendre leur position pro-vie

Et ce samedi 26 décembre au matin, L’Église a exhorté les sénateurs à réfléchir avant de voter sur la loi sur l’avortement. “Ne niez pas vos convictions les plus profondes”, a déclaré Mgr Oscar Ojea, président de la Conférence épiscopale, lors d’une messe pour le soin de la vie naissante dans la basilique de Luján où il a donné l’exemple de l’ancien président uruguayen, Tabaré Vázquez, qui a opposé son veto à la loi sur l’avortement dans son pays.

Le point culminant des marches aura lieu le 29 à 18h00 lorsque toutes les colonnes des provinces et de la banlieue de Buenos Aires convergeront à la porte du Congrès

Le point culminant des marches aura lieu le 29 à 18h00 lorsque toutes les colonnes des provinces et de la banlieue de Buenos Aires convergeront à l’intersection d’Entre Ríos et Yrigoyen, aux portes du Congrès. Là, parmi les tentes et les kiosques, des milliers de personnes attendront le résultat du vote qui décidera si l’Argentine prend soin de tous ses citoyens ou enlève le droit à la vie à ceux qui ne sont pas encore nés.

Les défenseurs des deux vies espèrent que le Sénat votera contre, comme il l’a fait il y a deux ans

Avec les chiffres ajustés et les demandes de modifications du projet, les sénateurs progouvernementaux et les opposants qui soutiennent l’initiative mènent d’intenses négociations avant la session. Tant l’Église que ces organisations «célestes» espèrent que ce qui s’est passé il y a deux ans se répétera, lorsque les sénateurs – dans leur majorité – votèrent en faveur de la vie à naître.

