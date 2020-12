Le régime de don a été à nouveau modifié et peut être fait plus facilement

Au cours des cinq dernières années, la possibilité de faire don d’un bien, une pratique qui a toujours été courante des parents aux enfants, il a été fortement limité par les modifications apportées au régime réglementé par le Code civil et commercial en 2015. Cela avait conduit les biens donnés à rester dans une situation juridique «observable», puisqu’ils pouvaient ultérieurement être revendiqués par les héritiers dans le cadre d’une succession, et ils avaient perdu leur valeur commerciale ou n’étaient plus aptes à être pris en garantie bancaire.

La semaine dernière, il a été publié dans le Loi sur le Journal officiel 27,587, qui a modifié trois articles du Code civil faisant référence au régime des dons. Le grand changement avec la sanction de la nouvelle règle est que les dons de biens immobiliers des parents à des enfants ou à des tiers ne peuvent plus être légalement observables et ils n’auront pas d’obstacles pour être vendus ou utilisés comme garanties bancaires. Ce changement, selon les sources du marché, aura un impact positif sur le secteur immobilier, avec plus de propriétés disponibles à la vente.

Pendant ces années, personne ne voulait acheter quoi que ce soit qui provenait d’un don. La propriété était indisponible et cela a arrêté de nombreuses opérations et a impacté le marché immobilier

«Cela remonte au système précédent, de Vélez Sarsfield, où les donations à des tiers n’ont une ‘action de réduction’ (revendication des héritiers sur la propriété) que si elles affectent l’héritage dit ‘légitime’. Si le bénéficiaire du don avait vendu la propriété à un tiers de bonne foi, l’acte est effacé. Le législateur protège ceux qui veulent acheter un bien qui a été donné », a-t-il expliqué. Ricardo Blanco Lara, secrétaire adjoint du Collège des notaires de la ville de Buenos Aires, qui était l’une des organisations qui a promu la promulgation de la loi.

«Pendant ces années, personne n’a voulu acheter quoi que ce soit qui provenait d’un don. Ces titres étaient “ observables ” pendant 10 anss du don ou cinq ans après le décès du donateur. Le bien n’était pas disponible et personne ne voulait l’acheter. Cela a ralenti de nombreuses opérations et a eu un impact sur le marché immobilier », a souligné Blanco Lara.

Les dons de biens immobiliers pourraient ne plus être légalement observables (Adrián Escandar)

Avec la modification, les héritiers forcés continueront d’être protégés, seulement maintenant s’il y a un don qui affecte leurs droits, d’autres mécanismes peuvent être utilisés au décès du donneur. Les autres héritiers peuvent indemniser l’héritier concerné par des sûretés, par le biais de la «collation action» au lieu de la «réduction action» qui a eu un impact direct sur le bien donné, même s’il avait été vendu. Les droits des tiers qui ont acquis des biens donnés sont également protégés, s’ils sont de bonne foi et contre rémunération.

Un autre avantage est que l’exécution un don vivant coûte moins cher que l’héritage. «Les dons sont moins chers. Ce sont des contrats conclus par des personnes vivantes issues ou non de la même famille. Les successions sont des processus judiciaires où le juge détermine qui réussira. Il s’agit d’un transfert post mortem d’actifs », a expliqué Ricardo Blanco Lara, secrétaire adjoint du Collège des notaires de la ville de Buenos Aires, qui était l’une des organisations qui ont promu la promulgation de la loi.

Le grand changement avec la sanction de la nouvelle loi – qui modifie trois articles du Code civil et commercial – est que les dons de biens immobiliers de parents à enfants ou à des tiers ne seront plus légalement observables et n’auront pas d’obstacles à vendre ou à utiliser comme garanties bancaire. Parmi les moteurs de ces changements dans la loi se trouve également, entre autres, le notaire Jose Maria Lorenzo.

“Avec cette modification, les Argentins peuvent reprendre calmement la coutume profondément enracinée et appréciée de donner des biens immobiliers des parents aux enfants”, a-t-il expliqué. Marta Liotto, vice-président de l’Association professionnelle de l’immobilier de la ville de Buenos Aires. «Pour les professionnels du secteur, cela représente une excellente nouvelle, car Il permettra le déverrouillage de nombreuses opérations jusqu’alors freinées par les complications dérivées des articles précédents du code sanctionnés en 2015“, Il ajouta.

Les modifications du Code civil ont simplifié le don de biens immobiliers

“C’est une bonne nouvelle. De cette manière, de nombreuses propriétés qui avaient auparavant un obstacle à la vente parce que ce sont des titres observables, n’ont plus cette restriction. C’est extrêmement positif pour le marché. De nombreuses opérations dans le passé ont été frustrées par cet obstacle », a convenu Soledad Balayan, analyste du marché immobilier. La vente de propriétés dans la ville de Buenos Aires est en baisse depuis 29 mois d’une année sur l’autre. Jusqu’à présent cette année, de janvier à octobre, les opérations sont en baisse de 52,5%.

Avantages fiscaux

La modification des dons a également un impact fiscal. Dans le cadre de la planification fiscale, une personne peut faire don de ses actifs afin d’avoir moins de pesos dans ce qu’elle doit payer en impôts, comme c’est le cas des actifs personnels. «Avant, un don n’était pas recommandé, car le titre tache le titre. Maintenant, il a été résolu, mais cela ne change pas la question de l’usufruit. Si le donateur réserve l’usufruit de ce bien, les biens personnels doivent être déclarés et là ça n’a aucun impact », a expliqué le contribuable Sébastien Dominguez.

Une information importante pour ceux qui analysent cette possibilité dans leur planification fiscale: dans la province de Buenos Aires, il y a une taxe sur le libre transfert des marchandises, qui est généralement très lourde et selon les spécialistes avertissent dans certains cas, cela vous oblige à revenir en arrière avec une opération.

«Le changement simplifie et s’améliore. Ce qui précède n’était pas directement réalisable. Personne n’a fait un don de bien immobilier, pour le titre imparfait. Cela n’avait aucun sens. Mais il est important de considérer la partie héritage lors d’un don. Car si vous dépassez le pourcentage que vous pouvez avoir selon la loi, qui était autrefois de 20% et maintenant d’un tiers, cela peut devenir un problème pour ceux qui reçoivent le don à l’avenir », a-t-il prévenu. Ezequiel Passarelli, partenaire de SCI Group.

