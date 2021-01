Un restauré module original d’un mur avec des fresques de l’époque de Caligula et Claudius, à droite, et, à gauche, un dessin de reconstruction des étapes du processus de recréer la fresque, au Musée Nymphée à Rome (Nadia Shira Cohen / La New York Times)

La salle des douze Césars, Caligula -officiellement, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus– était un populiste capricieux et irascible du 1er siècle, dont on se souvient, peut-être injustement, comme le dirigeant le plus tyrannique de l’Empire. Comme signalé Suétone, il Michael Wolff de la Rome antique, il n’a jamais oublié un mépris, il n’a dormi que quelques heures la nuit et s’est marié plusieurs fois, la dernière fois avec une femme nommée Milonia.

Pendant les quatre années que Caligula occupait le trône romain, sa cachette préférée était une salle de plaisir impériale connue sous le nom de Jardins de Lamiano. L’énorme complexe résidentiel étiré à la Esquilin, l’une des sept collines sur lesquelles la ville a été construite à l’origine, dans la zone proche du courant Piazza Vittorio Emanuele II.

Là-bas, juste dans les limites de la ville, des villas, des sanctuaires et des salles de banquet ont été mis en place dans les paysages “Naturel«Construit avec beaucoup de soin. Les jardins de Lamiano, Une sorte de réserve naturelle de la Antiquité, Les orchidées avaient, des fontaines, des terrasses, un Terma ornés de marbres de couleurs précieuses de partout dans le monde. méditerranéen et les animaux exotiques, dont certains ont été utilisés, comme dans le Colisée, Pour les jeux de cirque privé.

Un masque de théâtre en poussière de marbre, récupéré d’Horti Lamiani, le jardin d’agrément de l’empereur romain Caligula, au Nymphaeum Museum de Rome (Nadia Shira Cohen / The New York Times)

L’année 41 d. C., quand Caligula a été assassiné dans son palais sur la colline Palatine, son corps a été transféré là-bas, où il a été incinéré et enterré à la hâte avant d’être pris à la Mausolée d’Auguste dans le Champ de Mars, Au nord de la colline Capitoline.

Pendant longtemps, les historiens ont cru que les restes des maisons somptueuses et des espaces verts n’allaient être récupérés. Cependant, ce printemps, le Ministère des biens et activités culturels et du tourisme de Italie prévoyez d’ouvrir le Musée du Nymphée sur la Piazza Vittorio, une galerie souterraine qui présentera une partie du jardin impérial découverte lors d’une fouille réalisée de 2006 à 2015.

La fouille, réalisée sous les décombres d’un complexe d’appartements du 19ème siècle en ruines, a trouvé des pierres précieuses, pièces de monnaie, bijoux, poterie, verre camée, un masque de théâtre, des graines de plantes comme le pamplemousse, d’abricot et d’acacia qui avait été été importés de Asieet des os de paons, de cerfs, de lions, d’ours et d’autruches.

Une rencontre d’escalier excavé de la période-claudienne Juillet, déjà construit par le règne de Caligula, à Rome le 9 Décembre, 2020. (Nadia Cohen Shira / The New York Times)

“Les ruines racontent des histoires extraordinaires, à commencer par les animaux», A-t-il déclaré Mirella Serlorenzi, le directeur des fouilles du Ministère de la culture. “Il est pas difficile d’imaginer les animaux, certains mis en cage et certains gratuits, dans ce lieu enchanté en cours d’exécution».

Il Département des sciences Antiquité de la Université de Rome La Sapienza collaboré au projet.

Les objets et les vestiges structurels exposés au musée brossent un portrait vivant de la richesse, du pouvoir et de l’opulence. Des exemples éblouissants de prouesses romaines anciennes comprennent des mosaïques et des fresques complexes, un escalier en marbre, des chapiteaux en marbre coloré et en calcaire, et une broche en bronze de la garde impériale incrustée d’or et de nacre.

Une colonne en marbre avec des feuilles de lierre de l’Horti Lamiani, le jardin d’agrément de l’empereur romain Caligula, au Nymphaeum Museum de Rome (Nadia Shira Cohen / The New York Times).

« Le plus bel art et des objets jamais produit à l’époque impériale ont été trouvés », a déclaré Serlorenzi.

La classiciste Daisy Dunn a noté que les résultats étaient encore plus farfelus que les universitaires ne l’avaient prévu. « Les fresques sont incroyablement ornées et d’un niveau décoratif très élevé », a souligné Dunn, dont le livre “Dans l’ombre du Vésuve« Est-ce une double biographie Pline l’Ancien -A contemporaine Caligula– et son neveu Pline le jeune. « Si l’on considère les descriptions de Caligula mode de vie débauchée et de l’appétit pour le luxe, on aurait pu attendre les dessins être collant. »

Poignées de couteaux et autres fragments décoratifs d’objets de l’époque de l’empereur romain Caligula au Nymphaeum Museum de Rome (Nadia Shira Cohen / The New York Times) Un buste en marbre de l’empereur romain Caligula exposé au Palazzo Massimo à Rome (Nadia Cohen Shira / The New York Times)

La dernière fouille du jardin a eu lieu sous les restes des résidences qui ont été évacuées dans les années 1970 après un bâtiment effondré. Semblable à l’exhumation de Richard III en 2012 à Leicester, en Angleterre, la découverte a impliqué un parking moderne.

Il y a seize ans Enpam, une fondation privée qui gère les pensions des médecins et dentistes italiens, a acheté la propriété de 1,4 hectare. Le forage exploratoire pour la construction d’un nouveau siège social et d’un parking souterrain a donné des vestiges du Ier siècle, du type de verre à vitre décrit par Philon aux tuyaux en plomb estampillés du nom de Claudio, l’oncle et successeur de Caligula.

Alors que les équipes de construction soulevaient l’immeuble de bureaux de cinq étages, les archéologues à l’intérieur d’une tranchée de cinq mètres de profondeur – sous le niveau de la rue – ont soigneusement tamisé et enlevé la saleté. Dans un laboratoire de l’autre côté de la ville, des paléobotanistes et des archéozoologues analysaient les fragments, et les chercheurs réparaient une fresque sur un mur de 3 mètres de haut peint avec un pigment à base de cinabre en poudre. Enpam a payé les 3,5 millions de dollars que l’ensemble du projet de conservation et de restauration a coûté.

Les os d’animaux dans l’un des conteneurs de l’allée au Musée Nymphée à Rome (Nadia Cohen Shira / The New York Times)

En 2017, les travaux de construction du musée du Nymphaeum ont commencé. «Le nouvel espace, au sous-sol d’Enpam, révèle l’un des lieux mythiques de la capitale de l’empire, l’une des résidences aux jardins qui ont fasciné les empereurs», A déclaré Daniela Porro, la directrice du musée.

On ne sait pas encore quelles implications tout cela aura sur la réputation apparemment irrémédiable de Caligula.

À l’extérieur du bâtiment Enpam où le Horti Lamiani a été découvert, le terrain de jeu de l’empereur romain Caligula (Nadia Shira Cohen / The New York Times)

Caligula il apparaît dans “La vie des douze Césars“de Suétone, écrit 80 ans après la liquidation de l’empereur, dépeint comme un dépravé total: il avait des relations incestueuses avec ses sœurs, couchait avec ceux contre qui il était en colère, utilisait des criminels comme nourriture pour ses bêtes sauvages quand le bœuf était trop cher et, à une occasion, il a insisté sur le fait qu’un sujet fidèle, qui avait promis de donner sa vie si l’empereur a survécu à une maladie, sa promesse et mourir.

Mary ours, Professeur d’études classiques au Université de Cambridge, Proposé que, bien que Caligula peut-être qu’il a été tué pour être un monstre, il est tout aussi possible qu’il a été transformé en un monstre parce qu’il a été tué.

Dans son livre “SPQR: Une histoire de la Rome antique», Son précieux livre d’histoire sur Rome, Ours fait valoir que “Il est difficile de résister à la conclusion que, peu importe à quel point la vérité qu’ils possèdent, les histoires racontées sur lui sont un mélange inextricable de faits, des exagérations, des erreurs d’interprétation délibérées et inventions flagrantes, principalement créées après sa mort et au profit du nouvel empereur, Claude.».

Si l’histoire a donné un traitement injuste Caligula il fait l’objet d’un débat têtu.

“Il y a clairement biaise dans les sources“, Admis Dunn. “Mais, même sans cela, il est difficile de concevoir lui comme un bon empereur. Je doute que ces nouvelles découvertes feront beaucoup pour la réhabiliter. Mais ils devraient ouvrir de nouvelles perspectives sur votre monde et révéler qu’il était aussi céleste que vous l’auriez souhaité.».

(C) Le New York Times.-

PLUS SUR CE SUJET:

L’Égypte a présenté au monde les 59 sarcophages vieux de 2600 ans qu’elle a découverts avec des momies intactes à l’intérieur