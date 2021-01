Ximena Hita a remporté le titre de Miss Aguascalientes en 2019 (IG: ximehita)

Le jeune mannequin Ximena Hita, qui était Miss Aguascalientes 2019, est décédée dans des circonstances qui n’ont pas encore été précisées.

C’est l’Organisation Miss Mexique qui a annoncé l’annonce du décès, ce vendredi 1er janvier, via ses réseaux sociaux.

“Chère famille de Miss Mexico, il n’y a pas de moyen correct de communiquer des nouvelles aussi malheureuses que celle-ci; La confirmation de la mort de Ximena Hita Miss Aguascalientes nous remplit de douleur et de tristesse que nous avons connu, apprécié et admiré, qui restera à jamais dans nos mémoires », a lu un message sur Instagram de l’organisation.

Pour accompagner le texte, une image en noir et blanc de Hita a été publiée dans le compte rendu, prise le jour où elle a été couronnée Miss Aguascalientes.

C’est ainsi que l’organisation Miss Mexico a annoncé la mort

«Ximena, nous nous souviendrons toujours de vous; Merci pour tout votre amour pour la construction d’une société inclusive avec des valeurs, votre héritage que nous porterons toujours », a ajouté dans le message.

“Nous regrettons profondément votre départ et nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses amis et à la coordination étatique de @missaguascalientesorg “, a poursuivi le message, y compris un” Repose en paix “et une phrase de l’écrivain uruguayen Mario Benedetti:” Après tout, la mort n’est qu’un symptôme qu’il y avait de la vie ».

Pour l’instant, il n’y a plus d’informations sur les causes du décès de la jeune femme, qui n’avait que 21 ans.

Ximena Hita a également étudié les soins infirmiers (IG: ximehita)

En plus de son travail de mannequin, Hita était paramédicale et a également étudié un diplôme en soins infirmiers, activités dont elle a rendu compte via son Instagram, où elle avait l’habitude de publier fréquemment.

Dans le monde du divertissement, elle a travaillé comme animatrice dans la filiale Azteca à Aguascalientes.

Cynthia de la vega, élue Nuestra Belleza Mundo México en 2010, a été l’une des premières à pleurer la mort de Hita. «Rendez haute beauté et reposez-vous en paix», écrit-il.

L’annonce du décès était d’autant plus surprenante que quelques heures auparavant, un post avec une photo de Hita et un message pour dire au revoir à 2020 et souhaiter la bienvenue à 2021 avait été publié sur le compte Instagram de Miss Aguascalientes.

(IG: ximehita)

Dans son compte officiel, Hita a elle-même partagé quelques histoires jeudi où elle a répondu à quelques questions sur sa vie et l’a invitée plus de dix mille abonnés à participer à un cadeau.

Selon les médias locaux, la police de la commune d’Aguascalientes a retrouvé le corps sans vie de la jeune femme chez elle vendredi matin, après avoir répondu à un reportage, donc l’hypothèse d’un possible suicide, jusqu’à présent, il n’a pas été officiellement confirmé.

Mario García, membre du Département de la communication sociale du Secrétariat municipal de la sécurité publique, a confirmé à Infobae Mexique que ce matin un rapport concernant la mort d’une femme d’environ 25 ans a été entendu.

“Oui, une femme, étudiante paramédicale, a été soignée au Residencial del Parque”, a-t-il dit.

Concernant la cause du décès, il a indiqué qu’il était dû à “Prise de médicaments”, bien que le rapport final des autorités et la publication d’une déclaration confirmant les informations font toujours défaut.

En plus de ses histoires sur Instagram, publiées vendredi après-midi, le dernier post de Ximena Hita sur le même réseau social a été partagé le 31 décembre pour remercier les sponsors de Miss Aguascalientes.

«Nous vous souhaitons beaucoup d’amour, de paix et beaucoup de patience dans chaque défi qui se présente à nous, car nous sommes convaincus que nous atteindrons chaque objectif que nous nous sommes fixé. Un grand merci à chacun des sponsors qui ont rendu cette grande organisation possible. Joyeux Noël à vous », a-t-il indiqué.

Avant cette publication, Hita avait été vue sur une photo pour fêter Noël. Ce billet contient déjà des dizaines de messages faisant référence au possible suicide du jeune mannequin, ce que plusieurs de ses followers prennent déjà comme un fait.

