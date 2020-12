Les électeurs ont voté tôt en Géorgie, où le contrôle du Sénat aux États-Unis sera défini. Photo: REUTERS / Elijah Nouvelage

Les yeux de la politique et des médias américains sont tournés vers la Géorgie. Plus précisément, lors de l’élection spéciale des deux sièges d’État pour le Sénat national qui aura lieu le 5 janvier 2021.

Mais que se passera-t-il en Géorgie le premier mardi de l’année? Pourquoi l’élection de deux sièges sénatoriaux par cet État attire-t-elle autant l’attention? Plus précisément, parce que le résultat de ce vote spécial déterminera lequel des deux partis dominera le Sénat. Jusqu’à présent, les républicains conservent cinquante des cent sièges qui composent la session plénière. En cas de gain d’au moins un des deux sièges en jeu, le GOP (Grand Old Party) aura un droit de veto sur les décisions de l’exécutif de Joe Biden.

Le Parti démocrate est confronté à un défi plus lourd: il doit gagner les deux banques pour contrôler la chambre haute. Dans ce cas, ilLa composition sera à égalité à 50-50 mais la vice-présidente Kamala Harris aura à partir du 20 janvier le pouvoir d’arbitrer en vertu de l’exercice constitutionnel de la propriété de l’organisme..

“La Géorgie dans ma tête”, pensera Joe Biden maintenant. Enfin, le nouveau chef de la Maison Blanche est une créature politique issue du Sénat. Élu sénateur du Delaware pour la première fois en 1972, Biden restera près de cinq décennies à Washington. Trente-six ans en tant que sénateur et huit ans en tant que vice-président suffisent à voir l’importance de la course.

Le président élu des États-Unis, Joe Biden. Photo: REUTERS / Leah Millis

Jusqu’à présent, les principaux sondeurs indiquent que le résultat des deux courses est pratiquement impossible à anticiper étant donné qu’elles présentent les caractéristiques d’un tirage au sort virtuel.

Dans le système politique nord-américain, le Sénat est une chambre plus importante que la Chambre des représentants – dans les systèmes parlementaires, c’est généralement l’inverse – et a le pouvoir d’approuver ou de rejeter les membres du cabinet, les juges de la Cour suprême, les ambassadeurs et le pouvoir de ratifier ou non les traités internationaux.

Cette réalité fait du Sénat américain une institution dotée d’un pouvoir immense. Des raisons historiques expliquent la nature conçue par les pères fondateurs: la Constitution est un pacte entre des États (provinces) préexistants et leur pouvoir est représenté dans cette chambre.

C’est James Madison – qui serait le quatrième président de l’Union – qui dans The Federalist (numéro 62) a insisté sur la nécessité d’un système bicaméral. Là, il a expliqué la nécessité d’avoir un organe qui compenserait les revendications des grands et petits États au moyen d’un vote équivalent «en tant que reconnaissance constitutionnelle de la part de souveraineté restant dans les États individuels et en tant qu’instrument pour préserver cette souveraineté résiduelle». Conçu comme un dispositif institutionnel pour lier le pouvoir des États à celui de la Nation, le Sénat est devenu une pièce fondamentale du système constitutionnel.

Pour cette raison, il est d’une importance fondamentale pour l’administration Biden de savoir si elle aura ou non une majorité au Sénat. pour faire avancer, entre autres, son programme de politique étrangère qui pourrait inclure des points controversés tels qu’un éventuel retour au pacte nucléaire iranien atteint dans la dernière ligne droite de l’administration Obama avec les membres permanents du Conseil de sécurité plus l’Allemagne (JCPOA).

D’une manière ou d’une autre, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le pouvoir dans la nation la plus importante du monde semble continuer à être façonné de bas en haut. Par conséquent, la signification la plus profonde de ce qui se passera en Géorgie le premier mardi de la nouvelle année réside dans l’interrelation permanente entre les phénomènes locaux et leurs conséquences nationales dans le système politique nord-américain.

“Toute politique est locale”Il avait l’habitude de dire Orateur Astuce O’Neill.

Mariano Caucino est un spécialiste des relations internationales. Il a été ambassadeur d’Argentine auprès de l’État d’Israël et du Costa Rica.

