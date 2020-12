Quand Barack Obama a reçu Paul McCartney à la Maison Blanche en janvier 2011 / ..

A travers son compte Instagram, l’ancien président des États-Unis, Barack Obama a publié une série de recommandations artistiques et de divertissement au cours de la troisième semaine de décembre.

Le jeudi 17 décembre, il a publié une liste de ses livres préférés de 2020, un jour plus tard, il l’a fait avec une liste de films et de séries télévisées, et le plus récent publié le 19 décembre était intitulé: La musique préférée d’Obama en 2020 .

Parmi les recommandations qui ont le plus attiré l’attention chez Obama, on trouve “ La Difícil ” du chanteur portoricain Bad Bunny, car dans les chansons incluses par le politicien, il y a des genres tels que trap, pop, hip hop et rap en anglais, en plus aussi des morceaux de musique indépendante, rock, ballades et musique alternative.

Cependant, ‘La Dur‘par Bad Bunny et’Rien‘des Colombiens Poivre du Lido et Li Saumet, sont les deux contributions latino-américaines de la musique en espagnol qu’Obama a donné à ses adeptes.

Cette dernière chanson a été composée par le Barranquilla et l’artiste colombo-canadienne Lida Pimiento, reconnues sur la scène musicale indépendante pour avoir sorti des chansons aux rythmes autochtones et afro-colombiens et combinez-les avec de la musique ambiante, synthpop et électronique. Le single a été publié en collaboration avec Samaria Liliana Saumet, chanteuse renommée du groupe colombien Bomba Estéreo.

C’est la playlist qu’Obama a partagée avec ses followers et classée comme ses favoris de l’année atypique 2020:

Les recommandations musicales de Barack Obama en 2020 / (Instagram: barackobama).

Dans la description de la publication sur le réseau social, le politologue et internationaliste a également déclaré que la curation musicale avait été préalablement consultée avec sa fille Sasha. Attendant, dit-il avec un peu de chance, ceux qui les ont vus trouveraient quelques nouvelles chansons à écouter. Voici ce que le démocrate de 59 ans a dit:

Ce sont quelques-unes de mes chansons préférées de l’année. Comme d’habitude, j’ai eu une consultation précieuse de notre gourou de la musique familiale Sasha pour mettre cela ensemble. J’espère que vous trouverez une nouvelle chanson ou deux à écouter.

Si vous n’avez pas encore entendu les chansons, ce sont les chansons d’origine latine et avec des paroles espagnoles recommandées par le 44e président de l’histoire des États-Unis:

