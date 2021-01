Le moment de l’attaque et l’arrestation qui a suivi

Ce lundi à midi, il y a eu un épisode violent au cœur de Buenos Aires, lorsque deux voleurs ont attaqué un homme avec du gaz poivré pour voler une bourse d’argent alors qu’il quittait une banque. La victime a résisté, a attiré l’attention de quelques troupes qui se trouvaient à proximité des lieux et a empêché le vol. L’un des criminels est monté dans une camionnette pour s’échapper, mais a été arrêté avec un complice par la police municipale à quelques pâtés de maisons.

L’incident s’est produit lorsque des membres du poste de police de quartier 1D marchaient dans les rues du centre-ville de Buenos Aires et à Sarmiento à 400 heures, ils ont observé un criminel aux prises avec un homme en essayant de voler son sac à main et de le vaporiser de poivre. Compte tenu de cela, les témoins de l’événement ont commencé à crier pour que les troupes interviennent immédiatement dans la situation.

Une fois sur les lieux, les agents ont appelé et le voleur s’est enfui sans commettre le vol: Il est monté dans un camion Ford Ecosport à la place du passager et avec un complice ils ont pris la fuite. Pendant quelques pâtés de maisons, une persécution a commencé qui s’est terminée à l’intersection de Corrientes et de San Martín, avec les criminels encerclés.

Capture du moment de la tentative de vol.

Après son arrestation, les agents retrouvés à l’intérieur du véhicule une prod électrique, un marteau et un spray au poivre avec lequel ils ont essayé de voler la mallette. L’événement a été filmé par les caméras de sécurité d’une entreprise du quartier qui ont capturé le moment où le voleur a attaqué la victime.

Dans l’affaire, le parquet national pénal et correctionnel n ° 49 intervient, en charge de María Paula Asaro, qui a ordonné l’arrestation des deux personnes impliquées, âgées de 43 et 57 ans, de Hurlingham, pour le crime de tentative de vol et détourné le camion.

La police de la ville a réussi à appréhender les criminels

Dans les dernières heures, un autre vol brutal était connu, mais dans la région de La Plata, où un motochorro a traîné une femme dans la rue pour lui voler son sac à main. En raison de cela, la victime a dû être admise dans un hôpital de la région. L’épisode violent a été filmé par les caméras de sécurité du bloc.

C’est arrivé sur la 147e rue entre la 61e et la 62e jeudi dernier, mais c’était connu dans les dernières heures. Comme observé dans les caméras de sécurité, la femme marchait sur le trottoir lorsqu’un motochorro, qui surgit de dos à toute vitesse, gifle son sac et l’entraîne sur le trottoir, avant de s’enfuir.

Après l’attaque, la femme était allongée sur le sol jusqu’à l’arrivée d’un automobiliste qui l’a aidée et alerté plus tard le 911. La victime a dû être transportée dans un hôpital de la région, où elle a été admise pour le coup. Pour le moment, aucune arrestation n’a été faite pour le vol. Les enquêteurs analysent les images pour tenter d’identifier le voleur

J’ai continué à lire

La justice a libéré les deux mineurs arrêtés pour le vol de Carolina Píparo: l’un d’eux a 14 ans

Vidéo: des trafiquants d’animaux transportaient plus de 200 perroquets parlants dans le coffre de leur voiture

Héritage de Maradona: la décision qui pourrait contraindre les héritiers à payer une dette de 26 millions d’euros au Trésor italien