Le président du Salvador, Nayib Bukele. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 6 décembre . .- Deux enfants sont morts au Salvador à la suite des brûlures qu’ils ont subies après l’incendie d’une usine clandestine de feux d’artifice, tandis qu’un autre reste dans un état grave, a rapporté ce dimanche le président salvadorien, Nayib Bukele.

Le président a souligné sur son compte Twitter que dans l’incendie de l’usine de fusées, qui sert à brûler pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, 8 personnes ont été brûlées samedi après-midi, dont les trois enfants.

Il a ajouté que les deux défunts, originaires du département ouest de Santa Ana, étaient âgés de 1 à 2 ans.

«C’était extrêmement triste d’avoir perdu 2 enfants, mais nous devons encore nous battre pour celui-ci», a déclaré le président Bukele.

Un garçon de 10 ans allait être transféré dans un hôpital aux États-Unis, mais des complications de santé l’ont obligé à être renvoyé de l’aéroport international de San Óscar Arnulfo Romero à San Salvador, à plus de 30 kilomètres, selon médias officiels.

L’ambassadeur américain, Ronald Johnson, a déclaré sur ses réseaux sociaux que la nouvelle de la mort “lui avait secoué le cœur”. et qu’il avait travaillé avec le gouvernement salvadorien “pour aider et transporter l’enfant en toute sécurité aux États-Unis pour un traitement d’urgence” au Texas.

Ce n’est que lors des fêtes de fin d’année de 2019, au moins 62 mineurs ont été brûlés par la poudre à canon, 8 de moins que pendant les vacances de 2018, alors qu’il y avait 70 mineurs brûlés.

En El Salvador, la fabrication et l’utilisation de certains produits pyrotechniques classés comme “hautement dangereux” sont limités par la Loi spéciale sur la réglementation et le contrôle des activités liées aux feux d’artifice.

La législation salvadorienne impose des amendes de 1 800 dollars aux parents qui autorisent les mineurs à “manipuler des feux d’artifice sans la surveillance d’un adulte” et de 3 000 dollars à ceux qui leur permettent de rester ou de travailler dans les lieux où ils sont fabriqués et vendus.

Cependant, certains de ces produits circulent clandestinement sur les marchés et les ventes de rue.