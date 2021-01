Le Dr Daylan Tzompa Sosa de l’Université de Gand pose avec une larve de mouche soldat noire entre ses dents à l’Université de Gand, Belgique, 27 février 2020. Image de référence. REUTERS / François Lenoir

Le secteur agricole pourrait faire face à une rupture dans un avenir proche, considérant que la société américaine Archer Daniels Midland (ADM), dédiée à la transformation des denrées alimentaires, et la société française InnovaFeed, qui produit des aliments pour animaux, s’est associé pour créer la plus grande ferme de protéines à base d’insectes au monde.

Le projet sera développé tout au long de cette 2021 à Dacatur, Illinois (États-Unis) et un résultat positif pourrait fournir un outil pour lutter contre une éventuelle pénurie alimentaire à l’avenir.

Le plan est de cultiver des milliards d’insectes appelés «mouches soldats noires» (hermita illucens), dont les larves sont capables de consommer de grandes quantités de matières organiques – comme le fumier et les déchets alimentaires – et de les convertir ensuite en protéines riches en nutriments.

ADM et InnovaFeed visent à produisent jusqu’à 60 000 tonnes métriques de protéines alimentaires par an, plus 20 000 tonnes métriques d’huiles pour l’alimentation des volailles et des porcs et 400 000 tonnes d’engrais.

Les larves de mouches soldats noires peuvent manger presque tout, même les déchets alimentaires non compostables destinés aux décharges, générant ainsi des centaines de fois plus de protéines par acre que toute autre source de nourriture animale.

Cette nouvelle usine permettra à l’alliance entre la société américaine multimillionnaire et les Français de prendre pied sur le marché de l’alimentation durable, qui fleurit grâce à l’évolution des habitudes de consommation des gens, se transformant de plus en plus en produits respectueux de l’environnement.

Bien que la ferme soit initialement dédiée à la production d’aliments pour animaux, le processus de massification de la protéine à base d’insectes finirait par avoir un impact important et bénéfique sur l’environnement, dont nous bénéficierions tous.

Actuellement, la plupart des animaux d’élevage sont nourris avec du maïs, du soja ou de la farine de poisson, dont la production entraîne une empreinte carbone beaucoup plus importante que celle causée par les protéines produites à partir des larves de la mouche soldat noire.

Pour chaque kilogramme de viande produit, les vaches et les moutons ont besoin d’environ 8 kilogrammes de céréales, les porcs environ 4 kilogrammes et les poulets environ 1,6 kilogramme. Cette culture céréalière nécessite une utilisation intensive des terres et de l’eau que cette nouvelle méthode permettrait d’économiser.

L’industrie des protéines d’insectes est encore petite aujourd’hui, car ce n’est que jusqu’à il y a environ 20 ans que l’on comprenait correctement comment des insectes tels que les larves de mouches soldats noires pouvaient être utilisés efficacement à cette fin. C’est pourquoi la ferme envisagée par ADM et InnovaFeed est si importante, car elle pourrait produisent jusqu’à quatre fois plus d’aliments pour animaux par an que toutes les petites entreprises du secteur.

Le soldat noir vole.

Sur le long terme, cette méthode pourrait également apporter d’autres bénéfices pour l’environnement, puisque la capacité de transformer les déchets organiques en protéines que possèdent ces larves servirait de solution pour l’élimination des déchets liés à la consommation humaine et animale.

Environ 1 300 millions de tonnes de denrées alimentaires produites dans le monde pour la consommation humaine chaque année sont perdues ou gaspillées, ce qui équivaut – selon l’ONU – à un tiers de toute la production alimentaire mondiale.

Une grande partie de cela aboutit dans des décharges où il ne peut pas se biodégrader naturellement, expulsant du méthane, un gaz à effet de serre des dizaines de fois plus nocif que le CO2 dans l’atmosphère.

Il existe peu d’alternatives à ces déchets en dehors des décharges, mais s’en débarrasser ce ne serait pas un problème pour les mouches soldats noires, qui sont capables de les consommer, même les aliments qui ne peuvent pas devenir du compost. Bien sûr, ils ne semblent pas aimer les cheveux ou les os.

Ces larves servent également d’alternative à l’élimination des déchets ou des résidus alimentaires destinés à la consommation humaine.

Bien qu’il s’agisse d’une avancée importante, l’industrie agro-alimentaire basée sur les protéines d’insectes a encore un long chemin à parcourir, surtout parce que sa production est encore beaucoup plus chère que les autres alternatives alimentaires pour les animaux de ferme ou d’abattoir qui finissent par être consommés par l’homme.

Cependant, qu’un géant comme ADM investisse dans l’industrie laisse espérer qu’à l’avenir il y aura plus de projets similaires et que de plus en plus de solutions alimentaires durables finiront par s’imposer sur le marché.

Selon certains indicateurs, il s’agit d’une tendance dans le monde moderne, comme l’indiquent les enquêtes sur les habitudes de consommation aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils montrent que plus de la moitié des consommateurs américains disent vouloir une alimentation durable (d’après l’International Food Information Council, 2019); Pendant ce temps, trois personnes sur cinq au Royaume-Uni se disent disposées à payer plus pour des options alimentaires respectueuses de l’environnement (GHD, novembre 2020).

De cette façon, nous pourrions être un pas de plus vers la production alimentaire durable et commencer à réduire l’empreinte carbone de la planète, qui est si nécessaire.

