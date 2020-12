La Coupe Diego Maradona sera désormais divisée en phase de championnat et phase de complément.

Ce soir, les groupes de la Phase de Championnat (deux sur six) seront tirés au sort, les deux premiers de chaque zone dans la phase initiale, et la Complémentation (deux autres sur six), avec les troisième et quatrième de chacun des éléments susmentionnés. . Sur les 24 équipes concourant dans la catégorie la plus élevée, deux se sont retrouvées avec des équipes techniques intérimaires après le départ de ceux qui avaient commencé le concours.

D’une part, Gimnasia y Esgrima La Plata est restée sans Sébastien Mendez, qui a choisi de quitter son poste après la mort de Diego Armando Maradona, qui lui avait donné le feu vert pour assumer le rôle de duo l’année dernière. El Gallego a été remplacé par Mariano Messera et Leandro Martini, qui lors de la dernière présentation de Lobo ont scellé le classement pour la phase de championnat avec l’égalité vierge contre Huracán dans la forêt de La Plata. Pour le moment, le duo se poursuivra dans le reste de la compétition, tandis que la direction cherche des remplaçants pour 2021.

Sebastián Méndez (Gimnasia La Plata) et Alfredo Berti (Central Córdoba de Santiago del Estero), les deux entraîneurs qui ne continuent pas dans leurs équipes

L’autre annonce a été faite à Santiago del Estero, où Alfredo Berti a été expulsé du centre de Córdoba après la dernière défaite contre Colón de Santa Fe dans la zone 2 du tournoi. El Ferroviario avait déjà manqué de chances de qualification la date dernière et a terminé troisième, derrière la ligne Sabalero et Independiente, et devant Defence and Justice.

Par une déclaration vendredi dernier (journée de 0-2 contre Colón), le club a annoncé le départ d’un commun accord de Loco Berti, qui avait pris les rênes de l’équipe lors de la quarantaine et avait remporté une victoire, deux nuls et trois défaites. . Le secrétariat technique du club, composé de Alexis Ferrero et Sebastián Scolari, a repris l’équipe. Daniel Girotti a été embauché comme entraîneur physique, Hugo Caballieri continuera comme entraîneur des gardiens et Gabriel Roldán comme assistant.

La déclaration d’adieu du centre de Cordoue à Alfredo Berti

Aujourd’hui conclut la première phase avec deux matchs qui définissent la zone 5 de la Coupe Diego Armando Maradona et, à la fin, les quatre groupes de 6 équipes seront constitués: deux correspondant à la Phase de Championnat (pour le titre) et deux pour la Phase de Complémentation (pour une place en Amérique du Sud 2022).

