Le vétéran de la guerre argentine Julio Aro et le colonel britannique Geoffrey Cardozo, tous deux qui ont partagé le front de guerre dans les îles Falkland en 1982, sont devenus des candidats pour occuper la liste des lauréats possibles du prix Nobel de la paix 2021.

Ce problème a été résolu par le comité norvégien qui est chargé d’officialiser les nominations pour le prix Nobel de la paix chaque année.

Aro et Cardozo travaillé ensemble pour localiser et identifier les restes mortels des soldats argentins enterrés dans le cimetière de Darwin aux Malouines après la guerre déclenchée entre l’Argentine et la Grande-Bretagne.

L’histoire de ces deux combattants est sans égal. En 2008, le destin a amené Cardozo à être invité à Londres à une réunion avec des vétérans argentins et anglais, où il servirait de traducteur. Là, il a rencontré Julio Aro, un vétéran des Malouines, qui avait voyagé avec d’autres ex-combattants, pour apprendre comment les Anglais travaillaient pour aider les soldats qui revenaient avec un stress post-traumatique.

Julio Aro à Darwin

Tout au long d’une discussion approfondie, Cardozo a appris la douleur d’Aro grâce aux histoires de ses collègues non identifiés et a décidé de le livrer. le document qu’il avait fait en 1983 quand il a enterré les corps: “Vous allez savoir quoi faire avec ça”, dit-il.

Depuis lors, 37 ans se sont écoulés et il y a eu 115 morts qui ont été identifiés dans le cadre du plan de projet humanitaire et qui ont une pierre tombale avec leur nom dans les îles Malvinas. Le travail d’identification des corps a été réalisé grâce à l’intervention du Croix-Rouge internationale et la contribution fondamentale de Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF).

Aro est un ancien combattant conscrit VGM. C’est lui qui a commencé par la recherche de l’identité des soldats enterrés au cimetière de Darwin sous la devise «Soldat argentin connu de Dieu seul». Il a déposé une plainte auprès des autorités en 2008 jusqu’à ce qu’il rencontre Cardozo.

Geoffrey Cardozo aux Malvinas

Pendant ce temps, le soldat britannique a été nommé comme Commandant de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique (CBE), un prix pour le leadership au niveau régional ou pour une contribution distinguée et innovante dans n’importe quel domaine. Dans ce cas, l’honneur a été décerné pour sa contribution aux relations entre le Royaume-Uni et la République argentine.

En 1982, c’est le jeune capitaine de l’époque Cardozo, 32 ans, qui travaillait dans la zone logistique du ministère de la Défense à Londres, qui a reçu l’ordre qui allait changer sa vie à jamais: Il a dû collecter les corps de soldats argentins sur les champs de bataille pour leur donner un enterrement décent.

Cardozo était arrivé sur les îles, juste un jour après la fin de la guerre, avec une autre mission: aider les officiers avec des troupes dans la période d’après-guerre c’est toujours très dur pour les combattants. «L’adrénaline est très élevée, ils ont beaucoup de stress, il y a de l’agressivité et beaucoup d’alcool. Mon rôle était de maintenir la discipline, de leur donner nourriture et réconfort, ce qui est très important pour les survivants », a déclaré le soldat anglais.

Forensics lors du processus d’identification qui a débuté en juin 2017

Des années plus tard, Cardozo a donné à Julio Aro des informations fondamentales pour déterminer l’identification des Argentins tombés au combat. Avec ces données, Aro a créé la Fondation «Ne m’oubliez pas» et de là, les deux anciens combattants ont entamé un long voyage qui les a amenés à identifier 115 soldats.

Le processus d’identification des corps aux Malouines a été réalisé pendant le mandat de Cristina Kirchner après un accord avec Londres. Puis l’Argentine et le Royaume-Uni ont continué à travailler sous l’administration de Mauricio Macri dans ce projet humanitaire. Cette année, les deux États ont signé un nouvel accord pour poursuivre l’identification des tombes des soldats enterrés dans les îles Falkland.

La postulation des deux référents des morts aux Malouines Il a été présenté il y a deux ans par l’Université de Mar del Plata Et le moment est venu pour le jury norvégien de décider si ces deux hommes qui ont marqué l’histoire seront nommés lauréats du prix Nobel de la paix.

