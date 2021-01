Un cadavre masculin a été retrouvé ligoté et face contre terre dans un appartement de Brooklyn hier matin. La veille, un autre homme avait été retrouvé avec des coups de couteau à Harlem et était décédé plus tard à l’hôpital.

Les autorités ont déclaré qu’un homme non identifié de 46 ans avait été retrouvé par son gardien dans un appartement situé sur l’avenue Saint-Marc à Crown Heights. C’était au rez-de-chaussée du salon. Il a été déclaré mort sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux, mais la cause du décès n’a pas été annoncée.

Les agents ont d’abord répondu à la zone vers 10 h 40 vendredi au sujet d’un appel pour un vol à l’intérieur de l’appartement.

Auparavant, peu après 23 heures mercredi, un homme de 33 ans avait été retrouvé poignardé dans un appartement de NYCHA à Taft Houses, sur la 5e Avenue, près de East 115th St, East Harlem.

Les agents ont déclaré qu’il avait plusieurs coups de couteau au torse. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort, a rapporté Pix11.

Il n’y a pas eu d’arrestations et des enquêtes sont en cours. Toute personne ayant des informations doit appeler le 1-800-577-TIPS (8477) et en espagnol le 1-888-57-PISTA (74782). Également via la page crimestoppers.nypdonline.org ou par SMS au 274637 (CRIMES), suivi de TIP577. Toutes les communications sont strictement confidentielles.