SALEM, Oregon – Deux personnes ont été arrêtées pour avoir attaqué des contre-manifestants lors d’un rassemblement pro-Trump « American Lives Matter » devant le bâtiment du Capitole à Salem lundi après-midi.

Ty Anthony, 53 ans, de Durango, Colorado, a été cité pour des accusations d’agression au quatrième degré et d’intimidation au premier degré, un «crime de partialité» consistant à blesser ou menacer une personne en raison de sa race, de son orientation sexuelle, de sa religion ou de son origine nationale.

Trenton Wolfskill, 37 ans, d’Eugene, a également été arrêté pour agression au quatrième degré.

Le rallye s’est déroulé de midi à 16 h. le jour de la fête du Travail avec environ 150 personnes initialement présentes, ont déclaré des responsables de la police de l’État de l’Oregon. Proud Boys, un groupe de droite qualifié de groupe haineux par le Southern Poverty Law Center, était également présent.

Environ 30 à 50 contre-manifestants, dont beaucoup soutiennent Black Lives Matter, se sont rassemblés dans le Capitol Mall.

Un manifestant de droite est arrêté par la police de Salem lors d’un rassemblement American Lives Matter, pro-Trump au Capitole de l’État de l’Oregon à Salem, Oregon, le lundi 7 septembre 2020.

Vers 15 h 30, environ 50 personnes sont arrivées après qu’un convoi de véhicules pro-Trump à Oregon City ait sauté Portland et se soit dirigé vers le sud.

Bien que les organisateurs aient déclaré que le rassemblement était officiellement terminé à Woodburn, plusieurs camions ont été vus circuler dans le centre-ville de Salem arborant des drapeaux Trump 2020 et des plaques d’immatriculation collées.

De nombreux participants étaient armés de fusils, de couteaux et de chauves-souris.

Des chauves-souris ont également été aperçues de l’autre côté de la rue au Capitol Mall avec un homme nu agitant un drapeau américain.

Un agent de police de Salem enlève une arme à feu du gilet d’un manifestant pro-Trump lors d’un rassemblement américain Lives Matter, pro-Trump au Capitole de l’État de l’Oregon à Salem, Oregon, le lundi 7 septembre 2020. Le manifestant pro-Trump était arrêté après avoir agressé une manifestante de Black Lives Matter et poussé un flic.

Le porte-parole de la police de l’État de l’Oregon, le capitaine Tim Fox, a déclaré que les deux groupes avaient commencé à s’engager de l’autre côté de Court Street vers 16 heures.

Des tirs de paintball ont été échangés et des projectiles auraient été lancés.

Fox a déclaré que le groupe American Lives Matter Rally a traversé Court Street et a commencé à pourchasser et à pousser les contre-manifestants à travers la limite des arbres du Capitol Mall Park.

Sur les vidéos des réseaux sociaux, on peut voir un homme en train de pousser un autre homme au sol. Une femme passe ensuite et pulvérise une masse sur l’homme au sol.

Selon une page en ligne de What Do You Know with Joe, l’homme attaqué et maced était le vidéaste Joe Smothers, qui a documenté les manifestations à Salem et Portland.

L’histoire continue

Smothers a enregistré la vidéo de la police de Salem parlant à la milice armée devant le Glamour Salon qui est devenue virale et a recueilli une couverture nationale.

Dans une autre vidéo, les personnes associées au rassemblement de droite sont vues courir à travers le centre commercial Capitol et pousser un contre-manifestant au sol. L’un des agresseurs est entendu en train de qualifier la victime d’insultes homosexuelles.

Les officiers de police de Salem et les soldats de la police de l’État de l’Oregon ont répondu et ont dispersé le groupe. Deux hommes ont été vus menottés.

Le porte-parole de la police de Salem, le lieutenant Treven Upkes, a déclaré qu’aucune des manifestations n’était autorisée par la ville. Parce que la police était préoccupée par la sécurité et avait reçu des rapports sur une possible marche sur la propriété de la ville, la police de Salem a répondu pour surveiller l’événement et fournir une aide mutuelle à la police de l’État de l’Oregon, l’agence compétente sur le Capitol Building et le Capitol Mall.

La police de Salem surveillait les débuts d’une marche lorsqu’elle a entendu des informations faisant état d’une altercation. Les officiers sont retournés au Capitole pour trouver plusieurs explosions violentes.

«Parce que la violence physique se produisait, nos agents ont fait le bon appel et sont intervenus pour y mettre un terme», a déclaré Upkes. « Ils ont détenu les personnes qu’ils croyaient responsables des attaques et ont ensuite remis ces suspects à la police de l’État de l’Oregon. »

Fox a déclaré que les soldats continueraient de mener des enquêtes de suivi sur d’autres rapports criminels recueillis lors de cet événement.

Suivez la journaliste Whitney Woodworth sur Twitter: @wmwoodworth

Cet article a été initialement publié dans le Salem Statesman Journal: des hommes de l’Oregon au rassemblement Trump arrêtés après l’attaque de contre-manifestants