Lors de sa conférence de presse du matin, le président Andrés Manuel López Obrador a exposé une vidéo à la mémoire du compositeur et chanteur Armando Manzanero, décédé à l’aube le lundi 28 décembre des suites de complications liées au COVID-19.

Andrés Manuel et Manzanero ont vécu ensemble au moins une fois lors de la visite du président à la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), à l’occasion de son 25e anniversaire, le 15 janvier de cette année. Avant que la pandémie de SRAS-CoV-2 ne soit déclarée.

A cette époque, l’auteur-compositeur-interprète yucatèque présidait toujours le SACM et remerciait le président de sa visite, tout en réitérant la demande des musiciens de respecter leurs droits d’auteur.

«Il n’a pas été facile d’atteindre 75 ans parce que je suis conscient et témoin de la lutte difficile que les compositeurs ont eue; la musique est quelque chose d’intangible […] Il existe de grandes institutions, avec toutes les connaissances dans le monde, mais elles refusent tout simplement de payer le droit d’auteur », a déclaré Armando Manzanero à l’époque. Ce sont les préoccupations qui ont affligé l’écrivain de plus de 400 chansons, parmi lesquelles se détachent We Are Boyfriends, Cet après-midi j’ai vu pleuvoir et Avec toi j’ai appris.

Face aux demandes du président du SACM, López Obrador a promis “Il y a une main ouverte pour aider dans tout ce qui est nécessaire pour que leurs droits soient respectés.”

Un mois plus tard, lors d’une deuxième réunion, Andrés Manuel a fait visiter à Manzanero le Palais National, en compagnie d’autres représentants de la SACM, tels que Roberto Cantoral Jr., Arturo Márquez et Martín Urieta.

