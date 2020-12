Les rugbiers ont battu un garçon à Claromecó

C’est arrivé tôt le matin du dimanche 27 décembre, à deux mille mètres du phare de la station balnéaire de Claromecó, district de Tres Arroyos, province de Buenos Aires, en une fête clandestine sur la plage qui a réuni environ 500 personnes. Felipe Di Francesco (23) et son frère aîné Ramiro (26) ils ramassaient des bouteilles et des canettes en verre, essayant de nettoyer l’endroit, lorsqu’un groupe de six ou sept personnes, dont les frères jumeaux Lucio et Ignacio Cozzi (31 ans), ont commencé à les provoquer.

«Ils ont commencé à jeter des ordures sur le feu. Mon frère, écologiste, leur a demandé de nous donner un coup de main au lieu de les jeter au feu. Là, Lucio a commencé à intimider et à insulter mon frère », a commenté Felipe dans des déclarations télévisées. Selon le jeune homme, après cette altercation, les Cozzi, originaires de La Plata, résidant à Tres Arroyos, l’ont intercepté alors qu’il montait dans son camion et l’ont battu.

“Ils m’ont attrapé seul, par derrière. Je ne sais pas si c’était une embuscade ou s’ils m’attendaient. J’étais inconscient et ils n’arrêtaient pas de me frapper par terre», A déclaré l’étudiant en droit de 23 ans.

«Cela aurait pu se terminer en disgrâce», dit-il. Guillermo Di Francesco, père de Felipe, en communication avec Infobae. Après le passage à tabac, Felipe a été transféré dans un centre médical à Claromecó et plus tard à la clinique Hispano. À la suite du passage à tabac, le jeune homme a double fracture de septum, quatre dents cassées, une coupure au visage et un traumatisme à l’œil gauche. «C’était un acte de lâcheté. Ils sont allés le chercher quand il était seul. Ils lui ont brisé le visage», Raconte l’homme qui travaille dans un magasin de meubles à Tres Arroyos.

Felipe a 23 ans et est étudiant en droit. Les joueurs de rugby l’ont battu pour défigurer son visage: il a une double fracture du septum, quatre dents cassées, une coupure au visage et un traumatisme à l’œil gauche. Vous pourriez perdre la vue.

Qu’en est-il des agresseurs présumés? Les jumeaux Cozzi ont 31 ans. Comme ce média l’a appris, tous deux sont inscrits dans les rubriques comptables de l’AFIP et ont été employés de l’ARBA, de 2012 à au moins mars 2020. En tant que joueurs de rugby, ils ont débuté au Club Cazadores Tres Arroyos et Puis ils ont joué au La Plata Rugby Club. Selon le père de la victime, Ce n’est pas le premier que la star de Cozzi dans un combat. «Ici, à Tres Arroyos, nous nous connaissons tous. Ce sont des enfants plus grands et ont des antécédents de coups. Il y a trois ans, ils ont laissé un inconscient à l’auberge La Barra de Claromecó. Ils croient que parce qu’ils ont de la force, ils peuvent faire avancer le monde », déclare Guillermo.

Dans le cas du passage à tabac subi par Felipe L’UFI N ° 13 de Tres Arroyos intervient sous le classement pour l’instant des blessures mineures. Pour l’organisation du parti clandestin, il y a deux accusés d’avoir violé l’article 205 du Code pénal. L’affaire est la Cour fédérale de Necochea et était en charge du Dr Rolando Pérez, qui a ordonné une enquête contre les organisateurs présumés: Pablo Hernán Bellini, 54 ans, et Javier Francis Duhau, 18 ans.

Vers 3 h 45 le 27 décembre, des policiers ont participé à des tournées de prévention du crime, depuis l’avenue Costanera à la hauteur du phare de Claromecó, il a observé divers «éclairs de lumière». Une fois sur le site, ils ont trouvé un grand nombre de voitures et de 4×4 stationnés près de la plage. Vers les dunes situées, dans un bas, la fête clandestine a eu lieu.

Comme confirmé à Infobae sources policières, l’organisation de la fête clandestine sur la plage de Claromecó disposait d’un équipement audio et de lumières sophistiqués. Bellini et Duhau conduisaient un pick-up Mazda gris argenté, qui a été intercepté à 7h40 sur l’Avenida Costanera et la Calle 34 avec divers éléments utilisés pour organiser la fête, tels que deux grands haut-parleurs audio, un générateur électrique et équipement d’éclairage avec ses extensions correspondantes. L’attaque de Felipe a eu lieu vers 6 heures du matin, lorsque le jeune homme a demandé aux jumeaux de ramasser les ordures. Selon des sources, le jeune homme a décidé d’intenter une action pénale après le passage à tabac.

