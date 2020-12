Les pompiers de la Generalitat de Catalogne ont rapporté ce matin avoir retrouvé le corps sans vie de deux personnes à l’intérieur de l’entrepôt occupé de Badalona dans lequel un incendie s’est déclaré ce mercredi qui avait également blessé 17 personnes qui ils vivaient à l’intérieur. . / Alejandro García.

Badalona (Espagne), 10 décembre . .- Au moins deux personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées ce jeudi dans la ville espagnole de Badalona, ​​au nord-est du pays, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un entrepôt occupé, ont rapporté les pompiers de la Generalitat de Catalogne.

A travers les réseaux sociaux, les pompiers ont rapporté ce matin avoir localisé deux morts à l’intérieur du navire incendié, dans lequel une trentaine d’équipages continuent à travailler avec toutes les précautions contre “le risque d’effondrement structurel” du bâtiment.

L’incendie, qui a débuté mercredi soir, a également fait deux blessés dans un état critique et quatre dans un état grave, tous transférés dans différents hôpitaux.

Les onze autres blessés, avec des blessures mineures, ont été libérés par le système d’urgence médicale, qui a mis en place une zone de santé mobile et mobilisé 18 unités avancées de maintien de la vie, six de base de soutien de la vie, deux logistiques et un transport une aide médicale non urgente pour aider les blessés, principalement en sautant par les fenêtres du navire pour échapper à l’incendie.

L’entrepôt incendié est un bâtiment de trois étages abandonné depuis des années, mais où résidaient une centaine de personnes, ce qui avait suscité des plaintes de quartier.

Sur les lieux de l’incendie, le chef de l’exploitation des pompiers de la Generalitat, David Borrell, a expliqué qu’il n’excluait pas qu’à l’intérieur il puisse y avoir des personnes piégées dans une situation qui, a-t-il admis, “est incompatible avec la vie”.