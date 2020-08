Kenosha, dans l’état du Wisconsin, a connu trois nuits de troubles

Deux personnes ont été tuées et une blessée au cours d’une troisième nuit de troubles dans la ville américaine de Kenosha, provoquée par la fusillade de la police sur un homme noir.

La police a déclaré que trois personnes avaient été abattues, mais n’a donné aucun détail sur les personnes impliquées.

Les médias locaux ont rapporté plus tôt que la violence aurait été le résultat d’un conflit entre des manifestants et des hommes armés gardant une station-service.

Des troubles ont éclaté après que Jacob Blake a été blessé par balle par la police dimanche.

Des images vidéo ont montré le jeune homme de 29 ans abattu à plusieurs reprises alors qu’il se penchait dans une voiture. Ses avocats ont dit qu’il faudrait « un miracle » pour qu’il marche à nouveau.

Depuis, les gens ont défié les couvre-feux d’urgence dans la ville pour se joindre aux manifestations, qui sont parfois devenues violentes.

Dans leur déclaration, la police de Kenosha a déclaré que les responsables avaient répondu aux « informations faisant état de coups de feu et de multiples victimes par balles » dans la ville vers 23h45 mardi (04h45 mercredi GMT).

« La fusillade a fait deux morts et une troisième victime par balle a été transportée dans un hôpital avec des blessures graves, mais non mortelles », indique le communiqué.

Il a ajouté que l’identité des victimes était encore en cours de détermination et qu’aucun autre détail ne serait donné pour le moment. Une enquête a été ouverte.

Le shérif du comté de Kenosha, David Beth, a déclaré plus tôt au New York Times qu’une enquête sur les fusillades serait centrée sur un groupe d’hommes armés de fusils devant une station-service.

Des images partagées en ligne ont montré un homme avec un fusil poursuivi par une foule avant de tomber au sol et de sembler tirer plusieurs balles sur eux. Une autre vidéo montre des civils armés, dont beaucoup sont vêtus de treillis militaires, se rassemblant à l’extérieur des entreprises qu’ils ont dit protéger.

Des images montrent également des gens qui courent dans les rues alors que des coups de feu retentissent et des hommes blessés au sol.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré mardi qu’il envoyait davantage de soldats de la Garde nationale dans la ville au milieu des troubles.

L’histoire continue

Comment les manifestations se sont-elles déroulées?

Dans les heures qui ont suivi la fusillade de M. Blake dimanche, des centaines de personnes avaient marché sur le siège de la police de Kenosha. Des voitures ont par la suite été incendiées et la police a exhorté les entreprises ouvertes 24h / 24 à envisager de fermer en raison de «nombreux» appels au sujet de vols à main armée et de coups de feu. Un couvre-feu de nuit a été imposé.

Lundi, le gouverneur Evers a appelé la garde nationale pour aider la police locale. Les forces ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des bombes fumigènes, ont déclaré les manifestants. Certains manifestants ont été vus attaquer des voitures et des biens avec des battes de baseball, a rapporté ..

Mardi, des centaines de manifestants ont défilé dans la ville. Un petit groupe a lancé des feux d’artifice et des bouteilles d’eau sur la police, qui a répondu avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

La police anti-émeute monte la garde lors d’une manifestation à Kenosha le 25 août

Dans un message publié sur Twitter, la police a exhorté les habitants de Kenosha, une ville d’environ 100 000 habitants située sur la rive sud-ouest du lac Michigan, à « rester à l’écart des rues ».

Des bâtiments et des voitures ont été incendiés.

Un état d’urgence a également été déclaré dans le Wisconsin.

Les manifestations se sont également propagées à un certain nombre d’autres villes, notamment Portland, Oregon et Minneapolis, Minnesota, où le meurtre par la police d’un homme noir non armé George Floyd en mai a déclenché des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis et dans le monde.

Quelle est la dernière avec Jacob Blake?

L’avocat Ben Crump a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que les médecins avaient déclaré que M. Blake avait été paralysé par la fusillade.

« Sa famille croit aux miracles, mais le diagnostic médical en ce moment est qu’il est paralysé et, parce que ces balles ont sectionné sa moelle épinière et brisé certaines de ses vertèbres, il va falloir un miracle pour que Jacob Blake Jr marche à nouveau, » il a dit.

L’homme de 29 ans, abattu alors que ses jeunes fils étaient assis dans la voiture, a également été laissé avec des trous dans l’estomac, une blessure au bras et des lésions aux reins et au foie. La plupart de son côlon et de son intestin grêle ont dû être prélevés, ont déclaré ses avocats aux journalistes.

Sa mère Julia Jackson a déclaré lors de la conférence de presse que son fils s’était « battu pour sa vie », mais a déclaré que s’il « savait ce qui se passait en ce qui concerne cela, la violence et la destruction, il serait très mécontent ».

La fusillade de M. Blake intervient alors que les États-Unis se débattent avec le traitement des Afro-Américains par les forces de l’ordre, ainsi que des questions plus larges sur le racisme dans la société, depuis la mort de George Floyd.

Dans son discours, Mme Jackson a abordé directement le racisme et a appelé à la «guérison».

« Comprenez-vous ce qui va se passer quand nous tomberons – parce qu’une maison qui est l’une contre l’autre ne peut pas tenir. »

Que savons-nous du tournage?

La police a déclaré qu’elle répondait à un incident domestique lorsqu’elle s’est rendue sur le site de la fusillade de dimanche, mais elle a donné peu d’autres détails. Jusqu’à présent, on ne sait pas qui a appelé la police, combien d’agents étaient impliqués et ce qui s’est passé avant la fusillade.

Des images de l’incident montrent M. Blake ouvrant la portière et se penchant dans la voiture, à quel point un policier attrape sa chemise et ouvre le feu. Sept coups de feu peuvent être entendus dans la vidéo, alors que les témoins crient et hurlent.

La fiancée de M. Blake, Laquisha Booker, a déclaré que les enfants – qui ont tout vu alors qu’ils étaient assis à l’arrière de la voiture – criaient lorsque leur père a été abattu.

Les avocats de M. Blake ont déclaré qu’il avait tenté de « désamorcer un incident domestique ». Des témoins ont dit la même chose aux médias locaux.

Les archives judiciaires montrent qu’il y avait un mandat d’arrêt ouvert contre M. Blake pour agression sexuelle et violence conjugale, mais la police n’a pas dit si les policiers en étaient conscients lorsqu’ils ont répondu à l’appel dimanche.

Le ministère de la Justice du Wisconsin enquête sur l’incident de Kenosha, tandis que les agents impliqués ont été mis en congé administratif. Une pétition demandant leur inculpation a recueilli des dizaines de milliers de signatures.

Le père de M. Blake a déclaré qu’il n’avait pas confiance dans l’enquête.

« Quiconque est blanc, qui mène une enquête sur un jeune homme noir qui a été abattu sept fois dans le dos, et qui n’a pas trouvé de réponse ou de commentaire à ce stade, n’est pas le bienvenu », a-t-il déclaré aux journalistes.