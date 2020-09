Deux nouvelles études publiées dans une revue scientifique soulèvent la question de savoir si la transmission du coronavirus sur de longs vols aériens commerciaux pourrait être plus courante qu’on ne le pensait auparavant.

L’un a examiné deux passagers et deux agents de bord sur le même vol de 15 heures entre Boston et Hong Kong, qui ont ensuite été testés positifs au COVID-19. Il a été constaté que la séquence génétique du virus dans les quatre virus était identique, ce qui, selon l’étude, « suggère fortement que le virus peut être transmis pendant les voyages en avion ».

L’autre étude a examiné un vol de 10 heures entre Londres et Hanoï, au Vietnam, dans lequel 16 à bord ont été trouvés porteurs du virus, dont 12 étaient assis en classe affaires à moins de deux sièges ou rangées de la seule personne symptomatique. «La proximité des sièges était fortement associée à un risque d’infection accru», conclut l’étude.

Les études, toutes deux publiées dans la revue Emerging Infectious Diseases, sont importantes car les voyageurs reviennent lentement dans les airs à mesure que l’on en sait plus sur la façon d’éviter de contracter le COVID-19. Les deux impliquent des vols qui ont eu lieu en mars et ils ne précisent pas si les passagers portaient des masques.

Les compagnies aériennes exigent maintenant que tous les passagers et équipages à bord des vols portent des masques. En outre, de nombreuses compagnies aériennes ont fait voler leurs avions à capacité réduite, bloquant les sièges du milieu afin de permettre plus de distance entre les passagers.

Les passagers sont tenus de porter des masques lorsqu’ils volent dans un avion pour toutes les grandes compagnies aériennes américaines et à l’aéroport.

On en savait moins sur la façon de limiter la transmission du coronavirus lorsque les vols étudiés se produisaient et avant que les précautions telles que les masques et la distance sociale ne deviennent monnaie courante, du moins aux États-Unis.

La première étude, menée par des chercheurs au Royaume-Uni et à Hong Kong, a commencé par examiner les dossiers de 1110 qui avaient contracté le COVID-19 pour voir qui avait voyagé, ce qui a conduit à la découverte du groupe de quatre qui avaient été à bord du même long vol. sur un Boeing 777.

L’étude a pu montrer que la séquence virale était unique aux quatre, avec la possibilité distincte que deux passagers, un couple marié assis l’un derrière l’autre en classe affaires, aient contracté le COVID-19 avant de prendre le vol.

« Le seul endroit où les quatre personnes étaient à proximité pendant une période prolongée était à l’intérieur de l’avion », indique l’étude.

L’autre étude a été menée par des chercheurs vietnamiens et australiens, identifiant une femme d’affaires de 27 ans qui souffrait de maux de gorge et de toux comme étant susceptible d’avoir propagé l’infection. Après le voyage sur le vol 54 de Vietnamese Airlines, un effort de recherche des contacts a été mis en place pour tenter de limiter la propagation.

Il a été constaté que 11 des passagers infectés en classe affaires étaient assis relativement près de la femme. L’étude note que la classe affaires est déjà beaucoup moins fréquentée que l’économie, ce qui semble rendre la transmission moins probable.

Le passager infecté était assis sur un siège côté hublot droit. Les personnes infectées par la suite comprenaient les deux passagers devant elle et neuf dans les allées centrales les plus proches d’elle. Un seul était sur le côté gauche de la cabine. Deux passagers de la section économique de l’avion ont également contracté le virus, mais l’étude suggère que leurs cas pourraient provenir d’un contact avec le virus lors de l’immigration et de la réclamation des bagages, car les passagers des classes sont séparés.

