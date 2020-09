Avec la fusion de deux vagues tropicales dans l’océan Atlantique, deux autres sont suivies alors que les dépressions tropicales Nana et Omar continuent de s’affaiblir, selon le National Hurricane Center.

Les deux dernières vagues ne sont pas aussi proches l’une de l’autre que les autres suivies par le NHC. L’un est à plusieurs centaines de kilomètres de Terre-Neuve et l’autre au large de la côte ouest de l’Afrique.

La première vague est à environ 625 miles au sud de Cape Race, à Terre-Neuve, et elle provoque des averses. Les prévisionnistes disent qu ‘«un léger développement subtropical ou tropical de ce système est possible avant qu’il n’atteigne des eaux plus fraîches plus tard vendredi.» Il a une faible probabilité de 20 pour cent de se former dans les cinq prochains jours.

L’autre vague devrait se déplacer au large de la côte ouest de l’Afrique au cours du week-end, puis former une zone de dépression au début de la semaine prochaine. Il pourrait y avoir un développement progressif et une dépression tropicale pourrait se former alors qu’elle se déplaçait au-dessus de l’Atlantique tropical extrême-oriental, selon les prévisionnistes. Il a une probabilité de formation de près de zéro pour cent dans les deux prochains jours, mais une probabilité moyenne de 40 pour cent de se former au cours de la semaine.

Quant aux deux vagues qui fusionnent actuellement, l’une est à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest-sud-ouest des îles du Cabo Verde, et l’autre à quelques centaines de kilomètres au sud des mêmes îles.

Les prévisionnistes disent que la fusion des vagues « se traduit par une vaste zone d’averses et d’orages désorganisés ». Ce système devrait connaître un développement lent au cours des deux prochains jours alors qu’il se déplacera vers l’ouest-nord-ouest à 15 mi / h.

Après cela, une dépression tropicale est plus probable au début de la semaine prochaine sur l’Atlantique tropical central, selon les prévisionnistes. Le système a une faible probabilité de formation de 20 pour cent dans les 48 prochaines heures et une probabilité élevée de 70 pour cent de se former dans les cinq prochains jours.

Le prochain nom de la tempête serait Paulette.

L’ouragan Nana s’est formé mercredi soir, puis s’est rapidement affaibli en dépression tropicale jeudi.

Il a touché terre tôt jeudi au Belize et à partir de 17 heures. avis affaibli à une dépression.

Il est à environ 220 miles à l’ouest-sud-ouest de Belize City et continue de se diriger vers l’ouest-sud-ouest à 14 mph. Il n’y a pas de veille ou d’avertissement côtier en vigueur.

Nana devrait dégénérer en une zone de basse pression résiduelle vendredi.

Dans le nord-est, la tempête tropicale Omar s’est affaiblie en une dépression tropicale alors qu’elle continuait sa trajectoire vers l’est. À partir de 17 h mise à jour, les prévisionnistes ont déclaré qu’Omar devrait se dissoudre dans un reste bas vendredi ou plus tôt avant de se dissiper dimanche matin.

