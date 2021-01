. / EPA / JEROME FAVRE

Hong Kong, 23 janvier . .- Le gouvernement de la ville semi-autonome de Hong Kong, plongé dans une quatrième vague d’infections depuis des mois, a confiné samedi deux quartiers peuplés de la péninsule de Kowloon pour tenter d’arrêter l’avancée. du covid, pour la première fois, il a confiné ses résidents depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont pris la mesure après avoir enregistré une augmentation rapide des cas dans la région au cours des quatre derniers jours, avec 145 positifs dans les quartiers de Yau Ma Tei et de Jordanie.

Comme annoncé par le gouvernement dans un communiqué, ceux qui résident dans ces deux zones devraient subir des tests d’acides nucléiques et rester chez eux jusqu’à ce que les résultats soient connus.

L’enfermement durera 48 heures et touchera quelque 10 000 habitants, dont beaucoup sont pauvres et âgés qui vivent dans de vieux immeubles de la cité financière.

Ils ne peuvent accéder qu’à la zone, bouclée par la police dès les premières heures du vendredi au samedi, des agents de santé et autres agents considérés comme essentiels en tant que soignants des personnes âgées.

Les résidents confinés ne seront pas autorisés à quitter la zone, mais seront autorisés à s’y déplacer s’ils ont un résultat négatif au test d’acide nucléique.

Les autorités, qui ont déployé quelque 3 000 agents de prévention et de contrôle des épidémies pour mettre en œuvre le verrouillage, ont assuré qu’elles fourniraient de la nourriture et des produits de nettoyage aux résidents touchés.

En cas de détection d’un cas de coronavirus, les positifs en question seront envoyés dans un hôpital, tandis que leurs contacts étroits seront isolés dans des centres d’observation.

Le total des personnes infectées à Hong Kong depuis le début de la pandémie s’élève à 9 928 personnes, dont 168 sont décédées.