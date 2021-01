Lundi, le vaccin Oxford-AstraZeneca a commencé à être appliqué en Argentine

Le gouvernement cherche à annoncer la première bonne nouvelle de l’année après les combats avec les entreprises privées de santé et les producteurs ruraux, deux conflits politico-économiques qui ont fait du bruit au sommet du pouvoir politique.

Cette nouveauté de bon augure serait liée au vaccin développé conjointement par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, que cette semaine a commencé à être appliquée au Royaume-Uni et dont la production pour l’Amérique latine aura un lien important dans la province de Buenos Aires.

Pour définir les détails de la production et de la distribution des doses, deux responsables mexicains atterriront à l’aéroport d’Ezeiza dans l’heure qui suit. Les délégués du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador pour clore les négociations sont Hugo López Gatell Ramírez, Sous-secrétaire à la prévention de la santé et visage visible de l’administration AMLO dans la maîtrise de la pandémie, et Efraín Guadarrama Pérez, directeur général des organisations et mécanismes régionaux américains, selon des sources officielles du DF à la rédaction de Infobae au Mexique.

Le vaccin Oxford-Astrazeneca est produit dans le laboratoire mAbxience du Grupo Insud, situé à Escobar, province de Buenos Aires. La formule est ensuite exportée au Mexique pour son conditionnement et la préparation des envois qui seront distribués dans toute l’Amérique latine en vertu des contrats signés par les différents gouvernements.

L’Argentine a été l’un des premiers pays à approuver l’utilisation d’urgence du vaccin Oxford-AstraZeneca et aspire à être l’un des premiers à commencer à l’appliquer. En novembre de l’année dernière, il a signé un accord pour acquérir 22,4 millions de doses.

Efraín Guadarrama Pérez et Hugo López Gatell Ramírez

L’autorisation délivrée par les autorités sanitaires argentines recommande l’application de deux doses administrées à un intervalle compris entre 4 et 12 semaines. Dans les essais cliniques, ce régime s’est avéré sûr et efficace pour prévenir le COVID-19 symptomatique, sans cas graves ni hospitalisations après 14 jours après la deuxième dose.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination progresse avec les 300000 premiers vaccins importés de Russie aux personnels de santé qui sont en première ligne de la bataille contre le coronavirus. Les doutes sur l’arrivée du deuxième composant faisant partie de la vaccination ont commencé à se dissiper dans les dernières heures, après qu’il ait été révélé qu’Aerolineas Argentinas prépare un vol vers Moscou pour la mi-janvier. Comme signalé Infobae ce jeudi, la date évaluée est le Jeudi matin 14 janvier, pour rentrer tard le lendemain.

“Le plan que nous avons est que la Russie finisse de nous donner les 300 000 secondes doses dans les premiers jours de janvier et à la fin janvier, nous avons 4 millions de la première dose et 1 million de la deuxième dose”, a lancé le président Alberto Fernández lors du dernier entretien de 2020. La première étape du plan se termine à la fin du mois de février. D’ici là, près de 20 millions de doses devraient être arrivées pour vacciner 10 millions d’Argentins. Pour cela, au moins 20 vols aériens sont nécessaires, bien que le chiffre dépende de la disponibilité des vaccins.

Les 300 000 doses arrivées le 24 décembre ont été stockées dans une propriété de la société Andreani et elles ont juste commencé à être appliquées au personnel de santé le mardi 29. La province de Buenos Aires reçu 123 000 doses; Santa Fe, 24.100; la ville autonome de Buenos Aires, 23100; Cordoue, 21.900; Tucuman, 11.500; Mendoza, 11.100; Entre les rivières, 10.100; Sauter, 8300; Chaco, 7700; Courants, 6700; Santiago del Estero, 5900; Missions, 5200; Saint Jean, 4700; Jujuy, 4600; Fleuve Noir, 4400; Neuquen, 3600; Formose, 3400; San Luis, 3300; Chubut, 3000; Catamarca, 2800; La Rioja, 2600; Sainte Croix, 2400; La Pampa, 2300 et Terre de Feu, 1300.

Le gouverneur Axel Kicillof a été vacciné le même jour et est devenu le premier homme politique à le faire. Au-delà des photos et des célébrations officielles, la campagne de vaccination progresse très lentement. Comme l’a rapporté hier le ministère de la Santé de la Nation, à ce jour, environ 40 000 personnes ont été vaccinées et le deuxième lot de 300 000 doses vient de commencer à être distribué.

mAbxience: des scientifiques argentins travaillent au développement du vaccin

Un vaccin qui offre de nombreux avantages

Le type de technologie dont dispose ce vaccin (adénovirus dans ce cas de chimpanzé) et sa logique de production d’origine et d’application des doses en font un développement accessible grâce au concept à but non lucratif que les chercheurs de Oxford autour de la découverte scientifique et de l’échelle de production à travers les différentes associations avec des pôles biotechnologiques, comme le mAbxcience argentin (du Grupo Insud) et du Mexique, Grupo Slim.

L’intrant fondamental de ce vaccin sera produit en Argentine – grâce à mAbxience – et le conditionnement et la distribution régionale seront effectués à partir du Mexique. Cette conception du projet scientifique à l’échelle mondiale-régionale-locale lui confère des caractéristiques qui le présentent comme un vaccin pratique pour les pays émergents. pour un meilleur accès et un meilleur prix, une meilleure administration des doses et un meilleur transport car il peut être stocké pendant de longues périodes à des températures de réfrigération normales.

Comme ils l’ont révélé exclusivement à Infobae Chercheurs d’Oxford avec la première dose, 70% de l’immunité est atteinte et avec la seconde, 90% de l’efficacité est complétée, renforcer la mémoire du système immunitaire pour protéger l’individu contre le virus SRAS-COV-2 et la maladie qu’il provoque, COVID-19.

J’ai continué à lire

Le gouvernement prépare un autre vol à destination de Moscou pour apporter le deuxième envoi de vaccins

COVID-19: avis d’experts sur les séquelles cérébrales