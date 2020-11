L’un des récents attentats à la bombe perpétrés par Israël contre des installations du Hamas dans la bande de Gaza en réponse au lancement de ballons incendiaires par des citoyens palestiniens

Deux roquettes tirées aux premières heures de dimanche depuis la bande de Gaza sont tombées dans le sud d’Israël, a annoncé l’armée israélienne dans un communiqué.

L’une des roquettes a activé les sirènes de la ville côtière d’Ashdod, à quarante kilomètres au nord de la bande de Gaza.

“Le système de défense antimissile israélien Iron Dome a lancé des intercepteurs conformément aux procédures opérationnelles standard”, indique la déclaration de l’armée.

Cependant, une porte-parole militaire a précisé que le système antimissile n’a intercepté aucune des deux roquettes.

Selon la presse israélienne, les roquettes sont tombées dans des zones inhabitées, une information non confirmée par la porte-parole militaire.

En réponse, des avions de combat, des hélicoptères d’attaque et des chars des Forces de défense israéliennes (FDI) ont attaqué les infrastructures souterraines et les postes militaires du Hamas dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne procède actuellement à une évaluation de la situation et se tient prête à agir de manière décisive contre toute tentative d’activité terroriste dirigée contre des civils israéliens. ou toute violation de souveraineté.

Les roquettes ont été tirées sur le centre et le sud d’Israël et des sirènes d’alarme ont retenti dans les villes d’Ashdod et de Palmachim, bien que le bruit des obus d’interception ait été entendu dans plus d’endroits, selon le Jerusalem Post.

Le lancement a eu lieu trois jours après l’anniversaire de la mort d’un commandant du groupe du Jihad islamique palestinien, Baha Abu al Atta. En réponse, les milices palestiniennes ont lancé des centaines de roquettes sur Israël.

Pendant ce temps, Mike Pompeo sera le premier secrétaire d’État américain à visiter l’une des colonies israéliennes en Cisjordanie.

Selon les médias israéliens, Pompeo doit visiter le vignoble de Psagot, près de Ramalá, dont l’un des vins a été nommé en son honneur après avoir affirmé, il y a un an, que les colonies israéliennes n’étaient pas contraires au droit international.

Le département d’État américain n’a pas confirmé cette information jusqu’à présent. Mardi, il avait indiqué dans un communiqué que Pompeo se rendrait en Israël à l’occasion d’une tournée au Moyen-Orient et rencontrerait le Premier ministre israélien.

La visite du secrétaire d’État américain en Israël aura lieu deux mois avant l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden.

D’autre part, Israël a signé un accord avec la société américaine Pfizer pour acheter huit millions de doses du vaccin contre le covid-19, a confirmé ce vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Le montant acheté, qui arrivera en janvier, permettra de vacciner quatre millions de citoyens, car chaque personne a besoin de deux doses, ont expliqué les autorités israéliennes.

“C’est un grand jour pour l’État d’Israël et pour notre victoire sur le coronavirus“Netanyahu a célébré lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé, Yilu Edelstein, au cours de laquelle ils ont également annoncé des négociations pour acheter davantage de vaccins en cours de développement.

La société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé lundi que son vaccin contre la covid-19 est efficace à 90%, au-dessus de ce qui est exigé par les régulateurs américains, ce qui nous permet de prévoir dégagement d’urgence rapide être mis à la disposition du public, ce qui pourrait arriver avant la fin de cette année.

Le chef du gouvernement israélien a personnellement mené les efforts pour parvenir à un pacte avec la société pharmaceutique, après avoir négocié des options d’achat de vaccins il y a des mois avec deux autres petites sociétés, Moderna et Arcturus, qui semblent moins avancées dans leur développement.

Santé a rappelé que les progrès des vaccins ne doit pas conduire à des précautions relaxantes et cette désescalade dans le pays doit se poursuivre progressivement et avec prudence. Dimanche prochain, le cabinet du coronavirus se réunira pour décider des étapes à suivre, après l’absence d’accord lors de leur réunion de jeudi.

