Note de l’éditeur (25/08/20): Cet article est republié aujourd’hui à la lumière des nouvelles selon lesquelles l’Afrique devrait être déclarée exempte de polio sauvage. Cet exploit intervient après que des décennies de campagnes de vaccination aient réussi à chasser le virus de son dernier pied au Nigeria.

En janvier 2014, un agent de santé publique américain était en visite dans le nord du Nigéria pour observer une campagne de prévention de la polio menée par des agents de santé locaux. C’était un grand événement festif avec une fanfare pour amener les parents et les enfants à se faire vacciner. Mais le visiteur américain et le responsable du programme local se sont vite retrouvés éloignés de l’action, dans des rues désertes vers une zone encore en construction. Ils étaient dirigés par une jeune fille.

«Et ce qui se passait, c’est qu’elle nous conduisait chez elle», se souvient John Vertefeuille, aujourd’hui chef de la branche d’éradication de la polio aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. «Elle a eu un petit frère la nuit précédente, et le père a fait sortir le bébé, et nous avons pu le vacciner. Elle était tellement excitée de pouvoir offrir ce cadeau à son nouveau frère. Elle ne l’a probablement pas compris, mais elle avait donné à cet enfant la possibilité d’une vie sans polio. Quelle chose incroyable ce sera quand nous pourrons faire cela pour chaque enfant, d’ici jusqu’à la fin des temps.

L’effort international pour atteindre cet objectif a franchi une étape importante cette semaine avec l’éradication mondiale du poliovirus sauvage de type 3. L’annonce, prévue jeudi par la Commission mondiale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite, intervient quatre ans seulement après l’éradication du poliovirus sauvage de type. 2. Il ne laisse qu’une seule souche, le poliovirus sauvage de type 1, en liberté. Le type 1 est maintenant enfermé dans la plus petite zone de l’histoire de la maladie – bien que cette zone comprenne des régions politiquement et géographiquement chargées du Pakistan et de l’Afghanistan.

La cible actuelle d’éradication mondiale est 2023, selon l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (GPEI), un partenariat multinational qui poursuit cet objectif depuis 1988. La poliomyélite ne serait que la deuxième maladie humaine à être éradiquée dans le monde, après la variole en 1980. .

Crédit: CDC

L’objectif 2023 est ambitieux. Cela signifierait voir les derniers cas de poliovirus sauvage dans le monde l’année prochaine – contre 88 cas jusqu’à présent en 2019 – suivi d’un minimum de trois ans de surveillance intensive pour certifier l’éradication. Mais l’effort antipolio a une histoire récente de succès contre toute attente. L’Inde, où la polio paralysait entre 500 et 1 000 enfants par jour dans les années 90, a éliminé la maladie en 2014. Le spectacle déchirant des enfants victimes de la polio mendiant dans les rues de ce pays, les jambes en forme de twiglike repliées sous eux, est désormais de l’histoire.

Le Nigéria, où des hommes armés antigouvernementaux ont assassiné neuf femmes vaccinatrices contre la polio en 2013, a maintenant passé trois ans sans aucune preuve de poliovirus sauvage – et sept ans sans type 3 – en grande partie grâce à la persévérance héroïque des agents de santé communautaires. Le succès là-bas, dit Carol Pandak du Rotary International, signifie que tout le continent africain pourrait être certifié exempt des trois souches de poliovirus sauvage l’année prochaine.

Alors que les deux derniers pays signalant le poliovirus sauvage, le Pakistan et l’Afghanistan subissent désormais «une énorme pression mondiale pour faire le travail», dit Pandak. Les talibans avaient suspendu la campagne de vaccination au début de cette année dans certaines parties de l’Afghanistan sous leur contrôle, mais le mois dernier, ils se sont inversés et ont permis la reprise de la vaccination contre la polio dans les cliniques – mais pas dans les mosquées ou en porte-à-porte. Au Pakistan voisin, le gouvernement du Premier ministre Imran Khan a récemment fait de l’éradication sa priorité absolue, Khan assumant la direction de la campagne à partir du mois prochain.

Mais l’IMEP, dirigée par l’Organisation mondiale de la santé, le CDC, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Rotary International et la Fondation Bill & Melinda Gates, se heurte également à des obstacles de taille. Le plus alarmant d’entre eux est l’émergence et la propagation du poliovirus de type 2 dérivé d’un vaccin, principalement en Afrique. Les agents de santé publique ont reconnu le problème depuis 2000, selon Walter Orenstein, spécialiste des maladies infectieuses et de la polio à l’École de médecine de l’Université Emory. Le virus vivant mais atténué ou affaibli utilisé dans le vaccin oral Sabin (qui est le pilier des campagnes d’éradication) peut parfois se propager d’un enfant vacciné à une personne encore sensible à la polio.

Cette transmission se produit le plus souvent, dit Orenstein, lorsqu’un vacciné excrète le virus affaibli dans les matières fécales et le transmet par inadvertance à une personne sensible par contact interpersonnel ou par une source d’eau potable. Dans la chaîne d’infection subséquente d’une personne à l’autre, le virus peut muter dans le corps humain en des formes plus virulentes et transmissibles – et commencer à circuler comme un poliovirus sauvage parmi les enfants non vaccinés. L’année dernière, des flambées de poliovirus d’origine vaccinale ont provoqué 105 cas de paralysie chez les enfants, selon l’IMEP.

Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucun moyen de contourner le recours au vaccin oral dans les efforts d’éradication, dit Orenstein. Le vaccin inactivé administré par injection est très efficace pour protéger les individus en induisant une immunité humorale (dans le sang et d’autres fluides corporels), dit-il, mais il n’est pas très efficace pour induire une immunité intestinale. Cela le rend moins utile dans les zones avec un assainissement médiocre, où l’ingestion accidentelle de matières fécales provenant de l’eau potable est un danger. Le vaccin oral est non seulement plus facile et moins coûteux à utiliser dans les campagnes de porte-à-porte à grande échelle; il confère également une immunité intestinale plus forte et, dans la grande majorité des cas, contribue à protéger la communauté en réduisant la quantité de virus excrétée dans les déchets humains.

Les chercheurs ont maintenant identifié les points clés du génome du vaccin oral où des mutations peuvent le faire revenir à une forme plus virulente. Cette réalisation a permis d’introduire des modifications génétiques à ces points pour empêcher la réversion, explique Jay Wenger de la Fondation Gates, qui a financé l’effort. Deux nouveaux candidats vaccins oraux avec ces modifications sont passés aux tests d’approbation réglementaire pour utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé et les pays touchés, et ils pourraient être disponibles dès juin. Cependant, ce calendrier laisse toujours une fenêtre critique de huit mois dans laquelle une épidémie d’origine vaccinale pourrait survenir.

Un autre obstacle potentiel est la fatigue au niveau des donateurs internationaux. «Nous savons que le dernier kilomètre s’est avéré être la phase la plus difficile de l’éradication», déclare Michel Zaffran, directeur de l’éradication de la polio à l’Organisation mondiale de la santé. Les gens ont tendance à devenir complaisants car le succès d’un vaccin les amène à oublier à quel point la maladie peut être terrible. L’IMEP est maintenant à la recherche de 3,27 milliards de dollars pour ses quatre prochaines années de travail, avec un «moment de promesse» des donateurs prévu le 19 novembre à Abu Dhabi.

«C’est toujours un défi de demander plus d’argent, en particulier pour une maladie qui, pour beaucoup de gens, n’existe plus», dit Zaffran. «Les gens demandent:« Pourquoi cela coûte-t-il si cher d’éradiquer la polio alors qu’il vous reste si peu de cas? »Mais éradiquer la poliomyélite et arrêter ces flambées signifie que nous devons vacciner 400 millions d’enfants chaque année» – puis continuer à vacciner les enfants pendant au moins au moins 10 ans de plus – «pour s’assurer qu’il n’y a pas de réémergence de la maladie». Cela nécessite également un réseau sophistiqué pour vérifier les échantillons de patients individuels, les systèmes d’égouts et les plans d’eau ouverts pour tout signe du virus.

La fatigue au niveau de la communauté et des parents individuels pourrait être un défi encore plus grand. Dans les zones où l’assainissement est insuffisant, les enfants ont parfois besoin de huit à dix doses de vaccin pour obtenir l’immunité. Les vaccinateurs contre la poliomyélite ont continué à travailler pour atteindre ces enfants, malgré les récents assassinats au Pakistan. Mais les parents se demandent naturellement pourquoi les agents de santé publique continuent de leur revenir avec le vaccin antipoliomyélitique alors que les familles manquent encore d’eau potable, d’assainissement de base ou d’accès aux soins de santé généraux. Cette situation a nécessité l’effort d’éradication de la poliomyélite pour élargir son champ d’action à d’autres besoins de la communauté et persuader les personnalités politiques et religieuses locales de devenir les chefs de file de la campagne.

Serait-il plus pratique de se retirer du difficile objectif de l’éradication et de se concentrer plutôt sur le contrôle de la propagation de la maladie? Zaffran cite une étude de 2007 calculant que le passage de l’éradication au contrôle coûterait 3,5 milliards de dollars par an – et entraînerait 200 000 cas de polio chaque année. «Si nous arrêtons», dit-il, «la maladie reviendra. Elle se propagera rapidement au Moyen-Orient, en Afrique et peut-être même en Europe et aux États-Unis, comme nous l’avons vu avec la rougeole. Je crois vraiment que le moment est venu de terminer le travail et nous avons tous les outils pour le faire.