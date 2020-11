Si la semaine dernière les hausses étaient dues à la publication par les laboratoires pharmaceutiques Pfizer & BioNTech des progrès dans le développement de leur vaccin, les marchés européens notamment soutenus par leur forte exposition aux secteurs les plus cycliques, alors qu’aux États-Unis ., le Nasdaq a chuté de 2% après la rotation du portefeuille loin des valeurs technologiques. En Espagne, l’Ibex a enregistré lundi sa plus forte hausse depuis plus de 10 ans et a gagné + 13% sur la semaine, porté par les valeurs exposées aux secteurs du tourisme, de la finance et de l’immobilier.

Mais cette semaine la «fête» se poursuit, avec les banques espagnoles en mode «euphorie» (attention), après la vente par BBVA de sa division aux Etats-Unis, qui déclenche le rachat de Banco Sabadell, opération que JPMorgan étudie déjà. BBVA a augmenté de 20% lundi, Sabadell de 15% et Santander de 6%.

Au niveau macroéconomique, nous avons pris connaissance des premiers indicateurs avancés du mois de novembre: aux États-Unis, l’enquête de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a déçu, se contractant dans toutes ses composantes malgré la hausse de l’inflation anticipée, tandis que dans la zone euro nous avons appris la Indice de confiance des investisseurs Sentix, améliorant les estimations du consensus malgré l’enregistrement de sa deuxième baisse mensuelle consécutive après le fort rebond entre avril et septembre et les attentes de l’enquête ZEW, qui sont tombées au plus bas depuis avril dans la zone euro alors qu’en Allemagne, il a enregistré une stabilité en la composante situation actuelle et la baisse des attentes.

En ce qui concerne l’évolution de la pandémie, les nouveaux cas diagnostiqués de Covid-19 continuent de rebondir aux États-Unis, avec des hospitalisations atteignant de nouveaux records, alors qu’en Europe ils se modéreraient après l’imposition des dernières mesures de distanciation sociale, mais dans les deux cas avec la mortalité grandit.

En ce sens, l’éventuel changement de gouvernement aux États-Unis adopterait une position plus conservatrice pour contenir la pandémie, donnant la priorité à l’adoption de mesures restrictives, ce qu’il a démenti lundi, selon une étude de ses experts.

Étant donné que le nouveau gouvernement américain sera, selon toute probabilité, faible, avec un Congrès et un Sénat divisés et sans majorités claires et où l’héritage protectionniste de Trump ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Consciente de cela, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait activer des tarifs sur les exportations américaines (un tarif de 25% sur des produits tels que la canne à sucre, les spiritueux, les tracteurs, les jeux vidéo …) sur le territoire communautaire d’une valeur de 3400 millions d’euros au réponse aux restrictions imposées par l’administration Trump en 2019 pour une aide illégale présumée à Airbus par l’Union européenne. À ce stade, la Commission européenne a également exprimé sa volonté de retirer ses tarifs tant que la future administration retire ses tarifs, dans une tentative de canaliser les relations commerciales avec les États-Unis et d’éviter une escalade du conflit commercial.

Concernant notre vision du marché, après la forte hausse cette semaine et la rotation des investisseurs vers les secteurs plus cycliques, nous n’excluons pas certaines prises de bénéfices, un mouvement cohérent avec notre idée que l’efficacité du vaccin Pfizer donne de la visibilité reprise (il y a de la lumière au bout du tunnel) mais que cette reprise sera lente et instable, ce qui justifie à la fois la recherche de stocks qui pourraient bénéficier de l’arrivée du vaccin et le maintien d’autres titres de croissance / défensifs qui ont encore du potentiel, avec ce que la sélection de titres prend une importance fondamentale. Bien entendu, nous sommes toujours conscients d’autres risques dans le domaine politique après les élections américaines (qui sera le vainqueur? Combien de temps durera le contentieux? Comment restera-t-il la répartition du pouvoir?), Nous maintenons donc une position de Prudence face aux valorisations toujours exigeantes, notamment aux Etats-Unis.