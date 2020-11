Lucas Benvenuto s’est senti mieux le week-end dernier. Il a ressenti un autre esprit après des jours d’anxiété, fumant cigarette après cigarette, et littéralement ne pas manger. Il a trouvé un chemin vers la paix et savait qu’il n’était pas seul après avoir raconté son histoire en Infobae vendredi dernier. D’autres victimes comme lui lui ont écrit sur les réseaux sociaux, des lecteurs qui lui ont dit qu’il était courageux, qui lui a offert leur soutien et ce qu’il a fait était vital, nécessaire, transformateur. “Si je ne raconte pas mon histoire, je vais finir par me tuerLucas a déclaré devant la caméra, à la limite de son énergie, dans sa longue guerre juste pour se lever.

Lucas a littéralement parlé de guérir et de survivre. Il a rompu le silence. Il a passé les 17 dernières années de sa vie dans ce silence, son nom était pratiquement inconnu de ceux d’entre nous qui suivions son cas de près, victime sans nom, pris en charge avec la plus stricte suspicion par son avocat, Javier Moral, qui avait été plaignant dans le cas du groupe “boy amoureux”, le groupe d’accusés de pédophilie autour du célèbre psychologue Jorge Corsi, entre eux, le professeur de musique Marcelo Rocca Clement, à partir d’une place de hiérarchie particulière dans la structure, un recruteur.

En 2012, avec Rocca Clement déjà incarcérée, Lucas a contacté Moral. Il a également affirmé avoir été victime. Ainsi, une longue guerre a éclaté, huit ans devant les tribunaux, devant le tribunal n ° 45 de María Fontbona de Pombo, qui a initialement enquêté sur l’affaire Corsi. Les accusés étaient au moins trois: deux d’entre eux ont été licenciés entre 2017 et 2018 par la prescription du crime, le passage du temps légal qui a joué en sa faveur. “Je n’arrête pas de signaler le dilemme moral engendré par l’adoption de ce type de décision lors d’événements très graves tels que ceux qui font l’objet d’enquêtes ici où des victimes mineures sont impliquées”Dit le juge en signant la prescription de l’un d’eux pour la simple raison que les mathématiques lui ont profité.

Un seul d’entre eux, Rocca Clement, a finalement été condamnée: pour corruption de Lucas, le professeur de musique a été condamné à une peine de six ans dans le cadre d’un processus abrégé convenu par les parties devant le tribunal correctionnel oral n ° 3, mardi 3 novembre, après avoir reconnu sa culpabilité lors d’un appel à son défenseur de prison. Ce n’était pas la première fois que Rocca Clement était condamnée, bien au contraire. C’était la troisième phrase qu’il avait reçue dans sa vie pour le même crime: capturer des enfants, les corrompre. Sa première phrase contient une histoire d’obscurité particulière. En octobre 2008, dans un fichier parallèle, le professeur Il a été condamné à onze ans de prison pour avoir emmené un garçon de 12 ans à Mar del Plata en 2000 pour y être agressé pendant un week-end entier., une décision rendue par le tribunal oral n ° 12.

Ainsi, avec ce nouveau calcul, sa peine a été jugée terminée.

Marcelo Rocca Clement, reconnu coupable de corruption de mineurs.

Le jour même où le tribunal n ° 3 a rendu sa décision, le professeur de musique a quitté la prison de Senillosa dans la province de Neuquén, une prison réservée aux violeurs et aux fémicides. Il a refusé de remettre son ADN au registre des agresseurs du ministère de la Justice, une ordonnance expresse de la Cour qui l’a condamné. Il n’a pas été le premier à le faire. Jorge Mangeri, le fémicide d’Angeles Rawson Oui Julio César Grassi, prêtre agresseur, tous deux condamnés par la Cour suprême, avaient également refusé de le faire pendant leur détention. Tout comme le prêtre et le portier, Rocca Clement a dû être forcée de passer un tampon.

Refuser de se conformer à cet ordre de justice était peut-être un dernier acte de rébellion. En mai 2017, le Conseil correctionnel de la prison de Patagonie a présenté un rapport à la justice de Buenos Aires où il a parlé d’une autre Rocca Clement, collaboratif, qui a accédé aux différentes phases d’un traitement psychologique, avec des entretiens en face à face menés régulièrement. “La défense a souligné la volonté de votre soignant de suivre un traitement thérapeutique depuis le début de sa détention pour évoluer », assure un document du dossier auquel il a accédé Infobae.

Donc, est devenu un homme libre qui ne doit rien au système pénal, qu’il ne devrait être dénoncé à aucun conseil d’administration pour les crimes aberrants qu’il a commis, avec un dossier public et en même temps insaisissable, avec un visage à peine connu. Ce n’est pas le seul paradoxe qui traverse Lucas, en revanche. Les licenciements prononcés et confirmés impliquent l’arrêt de l’action judiciaire, que ces deux prévenus ne peuvent plus être inculpés à nouveau.

Lucas, ironiquement, ne peut détailler les crimes pour lesquels il les a accusés. sans s’exposer à être accusé au tribunal des crimes de calomnie et de diffamation. En apprenant que l’un d’entre eux avait été renvoyé en 2018, Lucas a tenté de se suicider. Il a été sa première tentative de suicide ce qui l’a conduit aux soins intensifs, l’un des deux.

Il a encore des souvenirs dans sa tête qu’il racontait à l’époque dans Justice. Encore revit comment un jeune homme plus âgé que lui l’a emmené dans un cinéma à Flores pour qu’il puisse le masturber dans les sièges Après une conversation Messenger, comment il a été capturé par des discussions et des promesses dans un cyber à Mataderos d’être emmené à une fête, à se faire tâtonner dans les salles de bain, pour qu’ils se masturbent sur lui dans un appartement à Villa Luro tandis qu’ils essayaient de le convaincre de le pénétrer de force avec des excuses qu’il ressentirait «plus de plaisir», une histoire de pédophilie vile et détestable où les adultes se disputaient leur prix suprême: un bébé vierge.

Lucas parle de témoins, d’adultes qui ont vu ce qui se passait et n’ont rien fait. Il disparaîtrait de chez lui pendant des jours. Sa famille, dit-il, ne le sait même pas. L’un des accusés renvoyé, selon la plainte initiale de Lucas, Il l’aurait même fait chanter en disant à sa famille qu’il «était gay». Avec un autre d’entre eux, selon la condamnation de Rocca Clement, Lucas avait “une relation”, un lien, une sorte de parade tordue.

Tout s’est passé du début de 2003 à 2004. À travers tous ces abus et humiliations brutales, Lucas n’avait que onze ans.

Lucas à 11 ans, l’âge où il a été agressé.

«Cela me met très en colère, je suis en colère contre la justice argentine. Je reçois des messages de personnes qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance et c’est toujours la même histoire: que la cause prescrivait, qu’ils purgeaient leur peine déjà en détention préventive. Les visages des agresseurs disparaissent d’Internet, ils disparaissent, je ne sais pas comment, mais ils parviennent à effacer leurs visages. La justice est de la merde en ce sens », dit-il dans la deuxième partie de son rapport avec Infobae: “Ma vie était en suspens le jour où je les ai rencontrés.”

– De quoi te souviens-tu de cette première rencontre?

-Je m’étais enfui de chez moi, ce qui était facile pour moi car ma mère avait des problèmes de toxicomanie. Puis je me suis enfui, il y a eu le temps de Hotmail. Avant de continuer, je voudrais dire qu’il est très important que les réseaux sociaux des garçons soient vérifiés. Ils doivent contrôler. Une insouciance a suffi à moi et à ma famille pour gâcher ma vie.

-Comment était cet oubli?

-Ne me contrôlez pas, le fait que j’ai accès à un ordinateur seul, qu’il n’y a pas de contrôle parental comme il y en a dans certaines applications. Avant il n’y en avait pas. Je me suis échappé. Il était entré dans le courrier. Je ne sais pas comment l’expliquer. Je ne sais pas comment l’expliquer. Pour qu’ils vous parlent via Hotmail, vous devez leur donner votre e-mail. Dans ce cas, ils étaient déjà en contact. C’est comme s’ils avaient une base de données de mineurs. J’avais 11 ans et comme je ne comprenais pas la technologie, je n’ai même pas pensé à la façon dont vous m’avez ajouté. Non, rien, zéro.

-Et quelle est la première chose qu’ils t’ont dit?

– Un garçon m’avait dit que je ne connaissais pas son nom, que je ne sais rien de lui. Il m’a demandé si je voulais sortir pour danser, pour manger. J’ai été d’accord. Je ne me souviens pas de son nom, je le répète, c’est lui qui m’a emmené à une fête qui se tenait dans un appartement. Il a dit: “Je veux vous présenter quelqu’un.” C’était plein d’hommes.

-Hommes de quel âge?

-30, facile. Ils avaient tous une barbe, des choses comme ça. C’est très facile pour moi de m’en souvenir.

Il était cinq heures du matin. Le garçon a insisté. L’homme à qui ils voulaient le présenter, dit Lucas, c’était Marcelo Rocca Clement.

“Il a continué à me regarder pendant que j’étais avec ce garçon, il m’a caressé, a écrit un millier de courriels sur un morceau de papier et est parti”Lucas se souvient: «Ensuite, j’ai été porté disparu pendant cinq jours. Ma famille ne l’a même pas signalé à la police ».

Lucas aujourd’hui: parlez pour guérir et survivre.

Puis Rocca Clement il l’a contacté “pour venir me chercher sur le cyber”. Il l’a emmené à l’appartement de Villa Luro avec un complice. «Dans ce département, tout se passait… toucher, sexe oral, nu au lit, c’est comme ça que c’était environ cinq, six fois.

Plus tard, l’un d’eux s’est concentré sur Lucas: “Il m’a donné un téléphone portable, il m’a dit de le garder caché pour que nous puissions communiquer plus facilement, un travail qui était mon petit-ami, pour jouer aux petits amis.” Il faudrait des années pour comprendre les dégâts, des années d’exploration avec un psychologue.

Lucas, assure-t-il, n’a pas vu d’autres enfants dans ce monde. C’était juste lui. «Mais je ne le fais pas seulement pour moi. Aujourd’hui, je suis adulte, je me sens et je comprends en tant qu’adulte. J’espère que si cette note devient plus visible, alors ces gars sortiront et parleront“, il est dit.

Il y a, d’autre part, autre chose qui les relie.

-Tu te souviens-tu d’avoir vu Jorge Corsi à un moment donné?

-Oui. C’était une seule fois. Ils étaient toujours très attentifs à venir me chercher. C’était toujours dans la voiture de Marcelo ou d’Augusto. Ils sont venus comme ça et un beau jour Augusto vient me chercher mais pas dans sa voiture, soi-disant en remise. Le soin extrême pour qu’ils ne les voient pas, ils sont même venus me chercher à dix pâtés de maisons de chez eux. Cela me paraissait bizarre. Augusto se lève et ils commencent à parler comme s’ils étaient de grands amis. Et c’était Jorge Corsi.

-Avez-vous vu son visage?

-Oui. Et je me souviens aussi de sa voix.

