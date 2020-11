Image de fichier: Photographie illustrative des mains d’une femme tenant une seringue et un petit flacon sur lequel est inscrit “Vaccin contre le coronavirus COVID-19” le 30 octobre 2020. REUTERS / Dado Ruvic

Par Stephanie Nebehay

GENÈVE, 27 novembre (.) – Dix vaccins COVID-19 pourraient être disponibles d’ici le milieu de l’année prochaine s’ils obtiennent une approbation réglementaire, mais leurs inventeurs doivent bénéficier d’une protection par brevet, a déclaré vendredi le chef du groupe mondial de l’industrie pharmaceutique. .

Les vaccins de Pfizer et BioNtech, ainsi que ceux de Moderna et AstraZeneca, ont montré des résultats prometteurs dans de grands essais cliniques, mais il ne s’agit pas de prendre des «raccourcis», a déclaré Thomas Cueni, PDG de la Fédération internationale des fabricants et associations de produits. Pharmaciens (IFPMA).

“Je m’attendrais à ce que nous voyions quelque chose de similaire avec Johnson & Johnson, je m’attendrais à voir des résultats positifs similaires avec Novavax et bien d’autres, Sanofi Pasteur, GSK, Merck”, a-t-il déclaré.

Les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont investi massivement dans la recherche et le développement et dans la stimulation de la fabrication pendant la pandémie afin de commercialiser les doses de vaccin, a déclaré Cueni lors d’une conférence de presse à Genève.

Par conséquent, a-t-il ajouté, ce serait une erreur de lever la protection des brevets et d’essayer de fabriquer des vaccins qui nécessitent une assurance qualité aussi complexe sans personnel spécialisé ni procédures de contrôle de la qualité.

“J’espère que d’ici l’été prochain, nous aurons probablement 10 vaccins qui ont fait leurs preuves. Mais tous doivent vraiment être soumis à un examen scientifique rigoureux par les régulateurs”, a-t-il ajouté.

À l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Inde et l’Afrique du Sud ont proposé d’autoriser une dérogation temporaire pour l’octroi de licences obligatoires à des produits brevetés pendant la pandémie. Les États-Unis, l’Union européenne, la Suisse et d’autres ont rejeté l’initiative, selon des responsables du commerce.

Interrogé sur la proposition, Cueni a déclaré: “Pour moi, cette remise en cause de la PI (Propriété Intellectuelle) est principalement politique, ce qui n’aide pas car elle envoie des signaux très négatifs en termes de manque de respect pour le système qui a permis au monde de réagir si rapidement. et avec tant de responsabilités. “

Les usines de fabrication de vaccins ont souvent besoin de 50 employés du contrôle de la qualité pour effectuer des centaines d’inspections pendant la production, a expliqué Cueni, soulignant que les entreprises ne profiteraient pas de la pandémie.

Cueni a déclaré que les fichiers de l’IFPMA montrent qu’une licence obligatoire pour un vaccin n’avait jamais été accordée et que presque toutes les sociétés membres s’étaient engagées à fixer des prix “à but non lucratif” ou socialement responsables pendant la pandémie.

(Reportage de Stephanie Nebehay et Philippa Fletcher. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)