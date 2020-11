Le départ de la clinique Olivos, où Maradona a été opérée, et un fan du 10 historique de l’équipe argentine (REUTERS / Matias Baglietto)

Après avoir subi une opération à la tête pour l’apparition d’un hématome sous-dural, Diego Maradona a été libéré par son médecin personnel Leopoldo Luque et s’est retiré de la clinique Olivos où il a passé ses derniers jours après l’opération.

Désormais, il poursuivra sa convalescence d’abstinence dans une maison de la zone Nord et ne retournera pas, pour le moment, à sa résidence à Brandsen, où il avait déménagé pour être à proximité du centre d’entraînement de gymnastique.

Il a été libéré quelques minutes avant 18h00: la star de 60 ans est montée dans une ambulance qui l’a emmené dans sa nouvelle maison dans le quartier fermé de Villanueva de Tigre, près de Nordelta. Se sentant bien, le directeur technique de la Gymnastique a voulu partir dans une voiture privée, mais le protocole l’a empêché.

Derrière l’ambulance, une camionnette avec certains membres de sa famille est partie, qui sera avec lui dans la propriété récemment louée pour sa réhabilitation. Certains des fans et des spectateurs qui ont attendu le moment l’ont accueilli avec des chants et des phrases d’encouragement.

Avant sa sortie, l’équipe interdisciplinaire qui s’occupe de lui a publié la première image post-opératoire. Sur la photo, qui a été prise hier, il peut être vu avec Leopoldo Luque, son médecin personnel, dans sa chambre au sixième étage de la clinique Olivos. Il a le bandage dans la zone où le drainage a été placé pour évacuer l’œdème et il esquisse un sourire.

«Je vous ai donné ma parole, vous avez fait confiance et nous avons tous les deux livré. Cela continue, mais aujourd’hui nous célébrons cette grande étape ensemble. Je vous souhaite la paix en famille, Maradona. Je t’aime pour toujours », a écrit le neurochirurgien sur son compte Instagram, avec l’image du patient.

Après l’épisode de santé, l’environnement du champion du monde avec l’Argentine au Mexique 896 a été reconfiguré: tant la responsabilité de la décharge que le pas à pas de son traitement sont convenus entre Luque et sa famille, dès l’ouverture offerte par Matías Morla. , votre agent. Dalma, Gianinna, Jana et Dieguito Fernando (sa mère Verónica Ojeda et l’avocat Miguel Ángel Pierri le représentent) et les sœurs et frères de Diego forment aujourd’hui le cercle intime avec la plus forte incidence.

Actualités en développement …

