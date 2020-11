Eduardo Eurnekian. (.)

Il restait encore quelques mois pour clore la liste des footballeurs qui remporteraient enfin la Coupe du monde 1978. DT, Cesar Luis Menotti, Il avait déjà décidé qu’il n’inclurait pas dans cette masse salariale l’une des promesses qui respiraient le talent sur les terrains de football argentins malgré la pression croissante pour le rejoindre.

“El Flaco” a appelé un ami homme d’affaires pour lui annoncer la nouvelle et lui demander une faveur: “Il y a un garçon qui devrait faire partie de l’équipe nationale, mais je ne vais pas l’emmener à la Coupe du monde parce que nous devons prendre soin de lui pour la prochaine, mais nous avons besoin d’aide. Pouvez-vous le mettre en banque?». L’homme d’affaires n’a pas hésité et a rapidement contacté le footballeur.

Les protagonistes sont Eduardo Eurnekian et le récemment décédé Diego Maradona, qui ont partagé une histoire de plus de rencontres que de désaccords qui, à la lumière d’une nouveauté connue ce matin, acquiert une pertinence particulière.

Eurnekian a publié un avis funéraire dans le journal La nation signé par sa société AA2000 dans lequel il a non seulement dit au revoir à “Pelusa”, mais a également fait une promesse: “Vous aurez votre statue!”

Avant de consulter Infobae, ses proches ont expliqué comment l’idée était née. Ils disent que dans l’un des nombreux entretiens tenus par l’exécutif et le footballeur, il a été proposé de faire une statue digne de l’héritage de “Diego”. Le meilleur footballeur de tous les temps a accepté et suggéré avec enthousiasme: “J’aimerais que vous soyez à l’aéroport d’Ezeiza pour que tous ceux qui arrivent dans le pays puissent me voir».

Après la triste nouvelle du départ de Maradona, Eurnekian n’a pas hésité et a chargé son équipe de commencer les travaux, qui seront situés dans l’aérogare la plus importante du pays, dont la concession appartient à l’une de ses sociétés.

Les chemins d’Eurnekian et de Maradona se sont croisés à plusieurs reprises au cours des quatre dernières décennies. La relation a commencé en 1978, après cet appel de “El Flaco”, lorsque l’homme d’affaires a commencé à aider financièrement une humble famille qui résidait toujours à Villa Fiorito avec une contribution mensuelle en dollars..

C’étaient des années où leurs activités principales tournaient autour de l’industrie textile et de l’entreprise Uzal. La firme avait la représentation de la marque de sport Puma en Argentine et son intervention a été décisive pour Diego pour conclure son premier contrat d’utilisation des chaussures de la firme allemande.

Des années plus tard, avec Jorge Cyterszpiler comme représentant et un cadeau qui l’avait déjà établi comme l’un des athlètes les plus importants du monde, l’accord est devenu millionnaire.

Menotti et Maradona. “El Flaco” a laissé Diego hors de la Coupe du monde 1978

Les liens entre Maradona et Puma ont été coupés au milieu du scandale international sur le premier dopage positif de Maradona alors qu’il jouait pour Naples. Pour cette raison, le capitaine de l’équipe nationale portait des chaussures peintes en noir lors de la Coupe du monde 1994.

Après le deuxième dopage positif et un bref contrat millionnaire avec la marque Mizuno, Maradona a reconstruit les liens commerciaux et les a maintenus jusqu’à aujourd’hui. Il était courant de le voir dans des interviews et lors d’apparitions publiques avec des vêtements de la marque.

Eurnekian a également été décisif pour que Maradona puisse réaliser l’un de ses rêves: le retour à Boca, le club de ses amours. L’homme d’affaires a repris un pass évalué à environ 10 millions de dollars. Dans le cadre de ce contrat, il a organisé des tournées Xeneize en Corée et en Chine, où la star était la principale attraction.

Maradona en 1994 accompagné de l’homme d’affaires Eduardo Eurnekian et Juan De Stefano, président du Racing jusqu’en 1995

Ennemi de Daniel Alberto Passarella et sans aucune chance de disputer une cinquième Coupe du monde en France au milieu d’une carrière de footballeur qui commençait à tourmenter, Maradona a rejoint les médias pour diffuser et commenter les matchs de football.

En 1997, il a joué son dernier match, contre River, au Monumental. Le DT de Boca de l’époque, Héctor «Bambino» Veyra, l’a sorti à la mi-temps. Un certain Juan Román Riquelme est entré qui a été décisif pour Xeneize pour renverser le résultat et finir par gagner 2-1. Diego a célébré dans le vestiaire et s’est retiré de Núñez sans savoir que c’était sa dernière rencontre en tant que professionnel.

Définitivement loin des courts – bien que les fans n’aient jamais cessé de spéculer sur un dernier retour -, Eurnekian l’a convoqué de la chaîne américaine pour travailler lors des matchs de la Coupe du monde 1998 dans une équipe également composée de Víctor Hugo Morales et autres communicateurs reconnus.

La relation professionnelle et personnelle s’est poursuivie au fil des ans et aura désormais un nouveau chapitre lorsqu’un lieu sera enfin inauguré pour se souvenir, honorer et vénérer une personne qui a fait le bonheur de millions d’Argentins. Ni plus ni moins.

(Chule Valerga)