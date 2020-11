Benjamín Aguero avec ses grands-parents Diego Maradona et Claudia Villafañe (Instagram)

«Quelque chose de plus beau que le privilège de jouer avec les grands-parents? Tata (par Claudia Villafañe) et Babu (par Diego Maradona) “, Gianinna a écrit sur son compte Instagram il y a plus d’un an lorsque son fils Benjamin a eu dix ans. Et bien sûr, pour tout enfant, c’est un privilège de jouer avec les grands-parents, jenon conditionnel, complice et aimant. Peu importe si le nom de famille du grand-père est «Maradona», s’il a été champion du monde ou s’il est le meilleur athlète de tous les temps, pour Benja, Diego Matías, Roma et India, Nicole est simplement Abu.

Dans une interview à la télévision publique, Ernesto Cherquis Bialo a défini l’idole: «Il y en a beaucoup. Il y a huit, neuf Maradonas. Il y a un Maradona qui a joué au football, un Maradona qui est devenu célèbre, il y a un fils Maradona qui est mort à la mort de ses parents, il y a un père Maradona qui se réinvente chaque jour, il y a un ami Maradona qui change d’amitié, il y a un Maradona efficace et une sublime Maradona, un Maradona abject et un Maradona phénoménal, il y a un Maradona de phrases inoubliables et il y a un Maradona dont il vaut mieux ne pas se souvenir des phrases ». Et il y a aussi un Maradona Babu.

Papa de cinq enfants, Diego était le grand-père de quatre petits-enfants: Benjamin, fruit de onze ans de la relation de Gianinna avec Kun Agüero, Rome fille d’un an et demi de Dalma et de son mari Andrés Caldarelli et Diego Matías âgé de deux ans et demi, l’aîné de Diego Junior et sa femme Nunzia Pennino et leur petite sœur, India Nicole, un an, que les Dix n’ont jamais connu.

Avec chacun d’eux, en raison de circonstances de vie différentes et de problèmes d’adulte que les garçons paient parfois, sa grand-mère vivait d’une manière différente. Avec l’aîné, il partageait plus de choses, non seulement pour une question de temps, mais aussi parce qu’à sa naissance, Le directeur technique de l’époque de l’équipe nationale argentine entretenait une relation étroite avec sa fille Gianinna.

Diego Maradona et son petit-fils aîné, Benjamin

Grand-père et petit-fils ont passé de nombreux moments ensemble, notamment Le petit garçon a réussi à briser les différences entre son Babu et sa Tata Claudia Villafañe qu’en passant un après-midi d’anniversaire avec lui, ils pouvaient laisser leurs problèmes derrière eux, jouer, s’amuser et souffler les bougies pour peut-être se souvenir, au moins un instant, de ce sentiment qui les a unis lorsqu’ils étaient deux adolescents de la Villa Fiorito.

Fan de football, ça ne pourrait pas être moins, à l’occasion Gianinna a déclaré que son fils aimait regarder des vidéos des pièces de théâtre de son grand-père sur YouTube, car il ne le voyait pas en activité sur le court. Cependant, dans le réseau, il a également trouvé des choses qui ont généré des doutes.

“Il a vu une vidéo dans laquelle ils ont mis quelque chose sur mon père et il est venu me montrer. Parce que la vérité est qu’il regarde les pièces et les jeux de mon vieil homme tout le temps sur YouTube. Et bien, une vidéo lui est apparue, il est venu me la montrer, car nous avons une relation dans laquelle il peut me demander tout ce que je vais lui expliquer, sachant quel âge il a. Je ne vais pas vous mentir. Et j’ai dû lui dire, j’ai expliqué ce qu’est une dépendance, que la cigarette et l’alcool sont des dépendances. Qu’il y a beaucoup de choses entre les deux», A déclaré la meilleure des filles de Villafañe.

“Mais les grands-parents n’ont pas tort”, a été la réponse de Benjamin lorsque sa mère a expliqué ce qu’était la cocaïne et les problèmes que son père et sa famille avaient eu et elle a répondu: «J’ai dit oui, que les grands-parents et les parents ont tort, que nous pouvons tous faire des erreurs . Je lui ai dit de cette façon. “

Dans cette même interview, elle a décrit le grand-père de Diego: «(à Benjamin) Elle a changé ses couches, lui a donné un biberon, l’a emmené sur la place … “ et a regretté de ne pas avoir fait beaucoup de ces choses avec Roma, la fille de Dalma née le 12 mars 2019 et que l’ancien footballeur a rencontré plusieurs mois plus tard.

Roma, la fille de Dalma Maradona (@dalmaradona)

Le père et la fille étaient séparés depuis longtemps, même s’il n’avait pas assisté à leur mariage en avril 2018.Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur la rencontre entre son bébé et Ten, l’actrice a confirmé qu’ils se sont vus après que les adultes se soient entretenus et a révélé qu’il était un grand-père «gluant»: «Je ne voulais pas le dire parce que pour moi, il n’était pas nécessaire de dire ‘hé, faites savoir à tout le monde que vous l’avez déjà rencontrée.’ C’était la responsabilité des autres. Non pas qu’il l’ait rencontrée aujourd’hui par appel vidéo. Il la connaît depuis longtemps ».

Ces derniers temps, en raison de la pandémie, la plupart des contacts entre la jeune fille et lui se sont fait via des appels vidéo: «Il appelle et Roma prend directement le téléphone, part et ils parlent par appel vidéo sur la place. Si je veux entrer, je n’ai aucune chance. Celle qui parle le plus, c’est elle parce qu’elle ne vous laisse rien mettre et il la regarde. L’autre fois, il a dit que Babu pleurait parce qu’il avait été ému par quelque chose qu’il avait dit. Eh bien, non, ne pleure pas le bébé parce que rien n’est plus compris. En pandema, l’autre pleure et elle de l’autre côté fait toutes ses grâces ».

Le 1er avril 2018, un jour après le mariage de Dalma, elle est née en Italie Diego Matías, fils de Diego Junior et Nunzia Pennino. Peut-être déterminé à rattraper le temps qu’il a perdu avec son fils aîné, Ten était présent dès le premier moment de la vie de son petit-fils.

«Je vous dis qu’aujourd’hui mon petit-fils est né, il pesait 3 kilos et demi, et il est magnifique. Je suis très heureux et ça remplit mon cœur. Je vais en profiter comme je ne le pourrais pas avec mon fils Diego. Bienvenue au plus jeune membre de la famille “Pelusa a écrit joyeusement à l’époque et quelques jours plus tard, elle l’a finalement rencontré.

Diego Maradona et Diego Matías, fils de Junior

En janvier de l’année suivante, Junior et sa famille se sont rendus en Argentine pour baptiser le petit. La marraine était sa tante Jana et le parrain, ni plus ni moins que son grand-père Diego Maradona. Lors de la cérémonie intime qui a eu lieu à Nordelta, il y avait aussi des sœurs des Dix et le plus jeune de leurs enfants, Dieguito Fernando. L’image qui a parcouru le monde était celle des quatre Diegos: père, enfants et petit-fils.

Neuf mois plus tard, la famille s’agrandit et est née, le 18 octobre également en Italie, en Inde Nicole. La rencontre entre le directeur technique de la Gymnastique et le bébé n’a pas pu avoir lieu l’année dernière et en 2020 la pandémie qui a frappé le monde a tout compliqué. Au début du mois, lorsque Diego a commencé à être en mauvaise santé, JUnior, sa femme et ses enfants allaient se rendre dans le pays mais il a contracté un coronavirus, ce qui l’a empêché de monter dans un avion.

Dans ses réseaux sociaux, Nunzia a regretté que sa fille ne puisse pas avoir une photo et un câlin de son grand-père: «Nous allions venir chez vous dès que Diego (son partenaire) a quitté l’hôpital. Nous devions nous embrasser, il fallait connaître l’Inde… Nous avions encore beaucoup à faire ».

India Nicole, la plus jeune fille de Junior (@diegomaradonajunior)

Benjamín Agüero était hier à la Casa Rosada avec sa mère et bien qu’aujourd’hui la tristesse doit l’envahir, mais contrairement à ses cousins ​​qui sont encore des bébés, Vous pourrez garder en mémoire d’innombrables souvenirs, que vous pourrez raconter au plus jeune de la famille pour que Maradona, en plus d’être une idole, transcende comme Babu.

JE CONTINUE DE LIRE

Une rencontre seule et une montre à 70000 $: l’histoire derrière la photo virale de Maradona et Fort

Rocío Oliva: pourquoi ils lui ont interdit de dire au revoir à Maradona et aux messages qu’elle a publiés pendant qu’ils l’enterraient

Maradona, la machine à inspirer les chansons: les meilleures chansons qu’il a écrites tout au long de sa vie