Le chef adjoint du gouvernement, Diego Santilli, a déclaré qu’en raison du retrait de la co-participation, il n’y aura plus de travaux pour élever les voies ferrées; comme cela a été fait avec le viaduc de Mitre (Thomas Khazki)

Au milieu de la candidature politique pour le retrait des fonds de la ville de Buenos Aires par le gouvernement national, Diego Santilli a assuré que les conséquences les plus importantes se produiraient dans les travaux publics. «Les grands travaux sont en cours de finalisation», a déclaré le responsable, évoquant la réduction de 65 milliards de pesos qu’ils auront en 2021.

Pour Santilli, la suppression de la co-participation “signifie une atteinte à l’autonomie” et que, par conséquent, «les grands travaux sont terminés, comme la montée des trains, jusqu’à ce que nous ayons une décision de justice qui restitue les ressources».

Le chef adjoint du gouvernement était convaincu d’une décision favorable de la Cour suprême, comme il l’a fait il y a des années avec les demandes présentées par San Luis et Córdoba. “Espérons qu’elle défend l’autonomie de la Ville comme elle l’a fait avec ces provinces, mais nous savons que ces revendications prennent généralement beaucoup de temps”, souligné.

Face à ce scénario, le responsable a fait remarquer que “le grand défi pour l’Argentine est de s’asseoir et de construire, pas de détruire”. Et il s’est demandé: “Pourquoi ne pensons-nous pas à ce qui manque aux autres provinces?”

Pour atténuer le “fort impact” de la réduction des fonds, il a déclaré qu’ils mettront en œuvre deux mécanismes: “68% nous allons le faire avec moins de travaux d’infrastructure et 32% avec la loi qui concerne le système financier ».

Santilli se fie à une décision favorable de la Cour suprême concernant la demande de co-participation, comme elle l’a fait avec Córdoba et San Kuis

Il a expliqué que l’objectif de la direction d’Horacio Rodríguez Larreta est “de garantir la santé, l’éducation, la sécurité et l’entretien”. Et il a précisé: «Nous n’allons pas avoir une ville plus dangereuse, pas question. Nous allons maintenir notre investissement dans la sécurité ».

La réaffectation des articles de sécurité pour la ville autonome de Buenos Aires est devenue loi jeudi, lors d’une session extraordinaire du Sénat au cours de laquelle le parti d’opposition a ratifié que la règle serait dénoncée devant la justice pour la considérer comme irrégulière. La nouvelle norme, approuvée par 40 voix contre 25, prévoit une période de négociation de 60 jours entre le pouvoir exécutif et la ville sur le montant à allouer à la police de Buenos Aires.

«Cela me fait mal au niveau institutionnel. Le grand défi pour l’Argentine est de s’asseoir à une table pour construire et non pour détruire. La co-participation était l’antithèse de ce qu’était la pandémie », a déclaré Santilli.

Interrogé sur la croissance du vol de vélos, qui a grimpé cette année à 400% et mardi, un citoyen arménien a été tué par un mineur qui tentait de voler son véhicule, Santilli a été décisif et a déclaré que la situation “C’est intolérable.”

Ce mardi, un mineur a tué un homme au Retiro pour lui voler son vélo (Maximiliano Luna)

«Il est intolérable qu’un mineur, à 100 mètres d’un policier, assassine une personne. L’Argentine manque deux choses: le code de procédure pénale, qu’il dort dans les députés après avoir été rédigé pendant trois ans; et une loi pénale juvénile, que ce n’est pas qu’elle traite le mineur et l’adulte de la même manière, mais plutôt qu’elle établit des situations pour des cas extrêmes, comme l’homicide, et pour d’autres cas où les mineurs qui commencent à commettre des crimes ont une inclusion qui les empêche de se retrouver dans la situation finale que nous avons vue l’autre jour », expliqua-t-il fermement.

En ce qui concerne l’impact de la réduction du financement sur la collecte des ordures, il a écarté la ville de se remplir d’ordures après la Le syndicat des camionneurs sera en état d’alerte et de mobilisation. «Nous n’allons pas avoir une ville avec plus de déchets. Cela dépendra de la collaboration. Nous sommes à un stade où nous devons tous mettre quelque chose sur la table. Il faut miser sur le dialogue et préserver les sources de travail. Nous faisons un culte du dialogue et j’ai le sentiment que parfois le syndicat le fait aussi, comme dans la pandémie, mais pas dans d’autres dossiers, comme le partenariat », a-t-il déploré.

