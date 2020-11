Diego Schwartzman a battu l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et s’est qualifié pour les quarts de finale (REUTERS / Gonzalo Fuentes)

Diego Schwartzman continue de prendre des mesures fermes dans son rêve 2020 et était sur le point de faire l’histoire et d’obtenir son premier billet pour les finales ATP, un concours qui réunit les meilleurs joueurs de tennis de l’année.

El Peque, numéro 9 mondial, Il a de nouveau montré un solide niveau pour s’imposer 6-1 et 6-1 contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et atteindre les quarts de finale du Masters 1000 à Paris. L’Argentin avait commencé son chemin dans le tournoi après avoir battu le Français Richard Gasquet 7-5 et 6-3, tandis que l’Espagnol, 21 ans et 63 ans au classement, venait d’éliminer le local Benjamin Bonzi.

«Ce n’était pas le match auquel je pensais que j’allais jouer aujourd’hui. Je pensais que ça allait être difficile, fermé. Il y a deux semaines, il a failli me gagner. Je pense que j’ai très bien bougé le ballon, j’ai très bien varié. Je pense que c’était l’une des clés », a expliqué l’Argentin, faisant allusion à la dure victoire qu’il a remportée à l’ATP de Cologne. Au tour suivant, il affrontera le vainqueur du croisement entre l’Australien Álex de Miñaur et le Russe Daniil Medvedev. «Quiconque gagne joue beaucoup plus plat, plus droit. En tout cas, j’essaierai de saisir toutes les opportunités », a-t-il analysé.

Concernant la course vers le tournoi Masters (elle se déroulera entre le 15 et le 22 novembre), l’albiceleste assurera l’objectif de s’inscrire au dernier rendez-vous de l’année sans dépendre de personne s’il atteint les demi-finales en France ou si l’Espagnol Pablo Carreño Busta ne conquiert pas ce tournoi (il jouera plus tard contre le Slovaque Norbert Gombos) et la semaine prochaine l’ATP 250 de Sofia. Avec cette victoire, le natif de Villa Crespo a poussé le Canadien Miloš Raonić sur la route.

Jusqu’à présent, les qualifiés sont le Serbe Novak Djokovic, l’Espagnol Rafael Nadal, l’Autrichien Dominic Thiem, le Russe Daniil Medvedev, le Grec Stéfanos Tsitsipás, l’Allemand Alexandre Zverev et le Russe Andrey Rublev. Diego Schwartzman, avec 3365 points, mène de loin devant l’Espagnol Pablo Carreño Busta (2445 points).

Il convient de rappeler que Roger Federer (il ne participera pas car il est en pleine récupération d’un de ses genoux), Matteo Berrettini et David Goffin (ils ont perdu lors du premier match à Paris), Gael Monfils, Dwnis Shaovalov, Roberto Bautista Agut et Fabio Fognini (ils ne participent pas à ce tournoi).

A Londres, un Argentin a déjà sa présence assurée. C’est Horacio Zeballos de Mar del Plata, qui s’est mis d’accord dans la modalité de double avec l’espagnol Marcel Granollers. Le dernier singlist était Juan Martín Del Potro, en 2013.

