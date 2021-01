Lucero a nié que son mariage était un montage organisé par Televisa et a assuré qu’il n’y avait pas de contrat (Vidéo: Youtube / Bajo el Brillo de un Lucero)

Ran le 18 janvier 1997, lorsque des millions de Mexicains ont allumé leurs téléviseurs pour suivre de chez eux l’un des événements les plus médiatiques en mémoire: le mariage de Lucero et Mijares.

Le couple avait commencé sa fréquentation deux ans auparavant, en 1995, lorsqu’elle enregistrait le feuilleton Lazos de amor.

A cette époque, le célèbre interprète de Pour nous aimer davantage, considéré comme l’un des galants les plus recherchés du pays, avait commencé à le prétendre. ET il a envoyé d’énormes bouquets de fleurs dans la loge de Lucero avec l’intention de la conquérir, car elle n’a pas eu le temps pour les rendez-vous amoureux en raison de l’exigence de tournage.

«Dans ce roman là-bas, je n’ai pas vu la lumière. Faire les trois personnages, c’était très compliqué. Et le pauvre homme fait ainsi semblant de moi et nous avons commencé à être des petits amis », a rappelé l’artiste récemment, dans une interview avec la journaliste Mara Castañeda.

Les efforts du musicien ont porté leurs fruits et les deux sont devenus l’un des couples les plus aimés du Mexique.

Le 18 janvier 1997, Il y a 24 ans aujourd’hui, ils marchaient dans l’allée, pour unir leurs vies pour toujours.

Lucero a assuré dans une vidéo YouTube qu’ils s’étaient mariés heureux et amoureux (Photo: Pinterest)

Ils se sont mariés dans la magie Collège des Vizcaines de Mexico, suivi par plus de 700 invités. Et comme s’il s’agissait d’un mariage royal britannique, des dizaines de caméras ont enregistré chaque détail de la cérémonie en direct, qui a été diffusée en direct sur le réseau. Televisa, sous la direction de Silvia Pinal.

Un beau Lucero est entré dans l’Église main dans la main avec son père. Sa robe, avec un décolleté bardot et une longue traîne, a captivé le public et les spectateurs.

«J’ai vu des robes, je me souviens que j’ai même eu la chance d’aller à New York, très élégantes … la vérité est que je n’en ai pas trouvé qui me plaise. J’avais quelque chose en tête … le genre de robe que je voulais. Je savais que je ne voulais pas que ce soit de l’ivoire, du blanc cassé, j’avais beaucoup d’idées … Si je voulais ressembler à une princesse, je disais: “Je veux être la plus belle mariée du monde” “, La chanteuse a raconté en novembre 2020, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

«Heureusement, j’ai rencontré un merveilleux créateur au Mexique, il me semble qu’il était d’origine italienne, Claudio Sala, Super mec … Il a commencé à faire des croquis et quand il m’a montré le dessin qu’il m’avait proposé il a lu dans mes pensées, j’ai dit: “Claudio, c’est la robe que je veux, c’est la robe dont je rêvais” “.

L’événement était l’une des dernières diffusées par Emilio Azcárraga, décédé en avril 1997 (Photo: Pinterest)

Le lien, qui était pour elle “Un conte de fées” est devenu l’événement télévisé national le plus regardé de 1997, avec un chiffre historique de 52 points de notation. Elle est devenue connue comme “l’épouse du Mexique”, et la cérémonie est encore dans les mémoires aujourd’hui comme “Le mariage du siècle”.

Cependant, l’événement a également été mêlé à la controverse, et beaucoup ont assuré que c’était un mariage arrangé, et qu’ils avaient signé un contrat avec le réseau Televisa. Certaines versions que Lucero a refusées en 2020.

«Il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet (…) Le sujet du mariage vu à la télévision a été largement débattu. En fait, c’était l’un des premiers mariages à être télévisé, je veux dire le monde de la musique hispanique; Nous avions l’habitude de voir des mariages royaux, d’autres artistes dans d’autres parties du monde, mais dans le monde hispanique, ce n’était pas autant utilisé », a commencé l’artiste dans un podcast qu’elle a publié début août.

Lucero et Mijares se sont séparés en 2011, après 15 ans de mariage (Photo: roomscuro.com)

Selon le protagoniste de Soy tu dueña, ils n’avaient pas prévu de diffuser leur mariage. C’était une idée de Emilio Azcárraga Milmo, connu sous le nom de “El Tigre”, qui était le propriétaire et fondateur de Televisa.

«Quand j’ai commencé ma carrière chez Televisa il y a de nombreuses années, M. Azcárraga, que beaucoup de gens l’appelaient« El Tigre », rassurez-vous, il avait une très belle affection pour moi et moi pour lui. […] Quand il a appris que nous allions nous marier, c’est alors qu’il m’a dit: «J’aimerais beaucoup que tout le monde au Mexique puisse vous voir le jour de votre mariage, que je puisse vous voir vous marier», continua le célèbre.

«Et il m’a dit: ‘Vous ne pouvez pas inviter toutes les personnes qui aimeraient vous voir, qui aimeraient vous voir à un jour aussi important de votre vie, mais nous aimerions beaucoup pouvoir le diffuser à la télévision », ajoutée.

Ainsi, l’enregistrement du mariage était un cadeau que le couple a offert à leur public, à leurs fans, une sorte de gage d’appréciation pour leur soutien inconditionnel. Mais en aucun cas il ne s’agissait d’un faux syndicat géré par Televisa.

«En parlant de rumeurs et de tout ce qui a été dit autour de tout ça, on a inventé que Manuel et moi avions un contrat et que nous nous marions parce que nous avions signé un contrat, à l’exclusion de le passer à la télévision. Tant de choses ont été dites, tant d’histoires et de légendes qui sont inventées et Il a été dit que presque dans le contrat, il était indiqué combien d’enfants nous devions avoir et combien de temps nous étions mariés.… de pure absurdité, des choses pures hors contexte ».

La fille de Lucero et Mijares, Lucerito, est devenue l’une des stars les plus prometteuses du Mexique, ayant hérité du talent de ses parents (Photo: Capture d’écran, Chaîne Mijares sur Youtube)

L’artiste mexicaine, qui avait 27 ans le jour de son mariage, a assuré que ils se sont mariés très heureux, et qu’elle n’a jamais pensé à divorcer.

«Bien sûr, nous nous sommes mariés follement amoureux, heureux, avec l’illusion de fonder une famille. Nous étions tous les deux célibataires à cette époque, nous ne nous étions jamais mariés auparavant et c’était notre illusion maximale, notre rêve, notre mariage … J’avais 27 ans … Tellement amoureux, et tellement heureux et content de partager ma vie avec l’homme que je à ce moment-là, j’ai su que j’étais celui et avec qui je voulais fonder une famille ».

Pendant votre mariage, Ils ont eu deux enfants, José Manuel et Lucerito, qui ont aujourd’hui 15 et 19 ans.

Bien que le couple ait longtemps été considéré comme l’un des plus emblématiques et des plus établis du show business au Mexique, en 2011, ils ont annoncé leur séparation.

S’ils étaient restés ensemble, ils seraient aujourd’hui sur le point de fêter leur anniversaire d’argent.

