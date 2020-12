Diosdado Cabello a de nouveau attaqué Alberto Fernández

Le numéro deux de la dictature vénézuélienne, Dieu a donné des cheveux, a de nouveau attaqué le président argentin, Alberto Fernandez et il a réitéré certaines des qualifications qu’il avait prononcées le 2 décembre. Comme à cette occasion, le président de la Assemblée nationale constituante a choisi son programme de télévision “Avec le maillet donnant»Interroger le chef de l’Etat sud-américain.

Lors de son émission hebdomadaire du mercredi sur la chaîne de télévision du régime, Cheveux il a de nouveau décrit le président argentin comme une personne “tiède” et a affirmé que Chambre Miracle continuer en prison après un an de gouvernement Kirchner. “Quelqu’un m’a fait un commentaire … le président argentin n’aime pas qu’on lui dise qu’il est tiède, mais il aime faire un fou quand on appelle le Venezuela une dictature et son ministre des Affaires étrangères chaque fois qu’il peut se déclarer contre le Venezuela. Ils savent qu’il n’y a pas de dictature ici, un président a gagné ici comme il l’a gagné là-bas et nous exigeons le respect»Interroge l’un des principaux dirigeants de la dictature chaviste.

Cheveux, qui fait partie de ceux indiqués dans le rapport de la Les Nations Unies pour crimes contre l’humanité, il a de nouveau souligné à Fernández qu’il était assujetti au Fonds monétaire international (FMI). “Il a la peau délicate. Heureusement, je suis libre, M. Fernández. Heureusement! Il est triste que dans les scénarios où l’Argentine et le Venezuela se sont rencontrés lorsque le commandant (Hugo) Chávez et (Néstor) Kirchner étaient là, maintenant la tiédeur est parce qu’ils sont séparés, pas à cause du Venezuela, précisément“, m’a dit.

Et il a ajouté: “Ne vous inquiétez pas, M. Fernández. Si vous êtes tiède, soyez effrayé. Nous sommes des révolutionnaires, chauds, nous bouillons, notre sang bouillonne. On ne marche pas avec des demi-mesures ou guabineos, ici au Venezuela on a de la fermeté, on ne s’installe pas pour sourire aux patrons». Cheveux Il n’a pas précisé à qui il faisait référence lorsqu’il a parlé des chefs du président argentin.

Alberto Fernández avec son ministre des Affaires étrangères Felipe Solá et son chef de cabinet, Santiago Cafiero, lors de la dernière réunion du Mercosur (présidence)

Le second de la dictature s’est également joint à la revendication d’un secteur de l’alliance électorale qui a formé le kirchnérisme pour la prison pour corruption qui pèse sur des dirigeants politiques tels que Sala et a reproché à Fernández de ne pas avoir agi au pouvoir judiciaire pour obtenir sa libération. “Milagro Sala est toujours en prison, d’accord. Quatre ans avec (Mauricio) Macri et un avec M. Fernández, et rien ne se passe devant les tribunaux argentins“, critique. La référence intervient à un moment où le parti au pouvoir promeut une attaque contre le pouvoir judiciaire, quelque chose qui au Venezuela est absolument sous les ordres du palais de Miraflores.

L’attaque précédente

Dans les premiers jours de décembre, Cabello avait déjà sévèrement interrogé Fernández. Il l’a appelé “chaud et froid”Et l’a comparé à l’ancien président Mauricio Macri, dans un nouvel assaut de Caracas vers le gouvernement du Front de Todos qu’il dirige.

Dans son émission hebdomadaire à la télévision publique vénézuélienne (VTV), Cabello a assuré qu’il y avait «manque de solidarité”Par le gouvernement Fernández avec la dictature chaviste. “Le président de l’Argentine est si tiède, je ne sais pas, non? Du chaud au froid. Faites attention si rien d’autre n’est froid. Mais ce n’est pas Macri, du moins. Ou bien on croit que ce n’est pas Macri! Vous lisez certaines choses et dites: Dieu, où vont-ils? Espérons qu’ils rencontrent Kirchner, avec la force de Néstor Kirchner», Il a interrogé Cheveux.

À ce moment-là, Cheveux Il a continué:Je ne le critique pas et je ne me mêle pas des affaires intérieures. Je ne ressens que la froideur et le manque de solidarité entre frères qui sont dans le viseur de l’impérialisme. Ils se sentent supérieurs … ils sont dans le viseur de l’impérialisme».

Mais alors ce n’était pas la seule voix critique qui résonnait du Chavisme contre Fernández. Également de la chaîne d’État, le constituant Mario Silva il a proféré de sévères insultes contre le président argentin. “Le président argentin ne représente pas le peuple argentin», A-t-il remarqué Silva, qui partage avec Cabello le prime time de la chaîne de propagande du régime vénézuélien. De son émission de télévision La feuille chaque semaine, il positionne l’histoire du Chavisme et de ses cibles internes et externes.

Le constituant a commencé ses attaques par la diffusion qui lui a donné Alberto Fernandez à la lettre envoyée par le président français, Emmanuel Macron, après la mort de Diego Armando Maradona, dans lequel il qualifiait de «le goût amer de la défaite“La relation qu’entretenait le footballeur avec Hugo Chavez et Fidel Castro.

