Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, a prononcé le discours d’inauguration suivant après le départ de son prédécesseur de la Maison Blanche et a défini la journée comme «un jour d’histoire et d’espoir». L’ère Donald Trump a officiellement pris fin. Telles étaient les paroles du 46e président des États-Unis:

“C’est le jour de États Unis. Le jour du l’histoire et la espérer, de la renouvellement.

Les États-Unis ont été mis à l’épreuve une fois de plus et les États-Unis ont déclaré: «Présent«Face à ce défi. La volonté du peuple a été entendue.

La démocratie est précieuse, elle est fragile; mais maintenant mes amis la démocratie a prévalu.

Dans ce lieu sacré où il y a quelques jours la violence voulait ébranler les fondements de la démocratie, nous nous unissons pour le transfert pacifique du pouvoir, comme nous le faisons depuis plus de deux siècles.

Nous visons la nation que nous pouvons être et que nous voulons être. Je connais la résilience de notre Constitution et la force de notre nation.

Je viens de prêter le serment sacré que chacun de nos patriotes a prêté. Mais tout cela ne dépend pas de chacun de nous, mais de nous tous, de nous, le peuple. Avec les tempêtes et les guerres, nous avons tant accompli. Il y a beaucoup à réparer, beaucoup à restaurer, beaucoup à guérir, et il y a beaucoup à faire.

Peu de fois ont été plus difficiles pour notre nation. Et je parle de l’impact de la pandémie de coronavirus, du cri de justice raciale. Nous devons affronter la suprématie blanche, le terrorisme intérieur. Restaurer l’âme de l’Amérique prend plus que des mots.

Je demande à tous les Américains de se joindre à moi dans cette cause. Unis pour combattre les ennemis auxquels nous sommes confrontés: colère, extrémisme, manque d’emplois, manque d’espoir …

Avec l’unité, nous pouvons faire des choses importantes. Nous pouvons faire de l’Amérique une force qui dirige le bien dans le monde entier.

Les forces qui nous divisent sont profondes, réelles, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau. Notre histoire a été une lutte constante entre l’idée que nous sommes tous égaux et la réalité du racisme.

L’histoire, la foi, la raison nous montrent le chemin. On peut se voir non pas comme des adversaires, mais comme des voisins, se traiter avec respect et faire baisser la température

Sans unité, il n’y a pas de paix, seulement de la colère et de l’amertume. Il n’y a pas de progrès, seulement le chaos. C’est le moment historique pour relever ces défis. Nous devons les affronter comme les États-Unis d’Amérique.

Les États-Unis n’ont jamais failli. Dans ce site, nous allons recommencer à nous écouter, à nous voir, à nous respecter les uns les autres

La politique n’a pas à être un feu qui détruit tout sur son passage. Je pense que les États-Unis sont meilleurs que cela. “

Cette foule pensait pouvoir utiliser la violence pour faire taire les gens. Cela ne s’est pas produit, cela n’arrivera jamais, pas demain. Cela n’arrivera jamais. À tous ceux qui ont soutenu la campagne, je suis honoré de la foi qu’ils nous accordent. À ceux qui ne le font pas, écoutez-moi. Si vous continuez à être en désaccord, c’est très bien, mais écoutez-moi, le désaccord ne peut pas conduire à la désunion.

Je serai le président de tous. Je me battrai pour ceux qui m’ont soutenu et ceux qui ne l’ont pas fait. Ils nous ont appris ces dernières semaines une douloureuse vérité: il y a des vérités et il y a des mensonges. Et cela appelle à défendre la vérité et à vaincre les mensonges.

Je comprends que beaucoup regardent l’avenir avec peur, qu’ils s’inquiètent pour leur travail. Je te promets que je comprends. Mais la réponse n’est pas d’arrêter de faire confiance à ceux qui ne sont pas égaux à vous. Nous devons mettre fin à cette guerre civile qui met le rouge contre le bleu, les républicains contre les démocrates, les conservateurs contre les libéraux.

Nous pouvons le faire si nous faisons preuve d’un peu de tolérance et de liberté, nous pouvons nous donner un coup de main, nous entraider. Si nous le faisons, nous aurons un pays plus fort et nous ne serons peut-être toujours pas d’accord, mais nous avons besoin de toutes nos forces pour l’emporter en cet hiver sombre.

Nous allons exclure la politique et affronter cette pandémie comme une seule nation. Le monde nous regarde.

Et voici le message: L’Amérique a été mise à l’épreuve et nous en sommes sortis plus forts. Nous rencontrerons le monde. Nous présenterons la puissance de notre exemple.

Ma première action en tant que président est de demander à chacun de se joindre à nous dans une prière silencieuse pour tous ceux qui ont perdu dans cette pandémie: 400 mille personnes

Nous allons les honorer en étant le peuple et la nation que nous devrions être et vous demander de prier en silence, mes amis, c’est une période d’épreuve. Nous sommes confrontés à une attaque contre notre démocratie, un virus, la stigmatisation du racisme systémique …

Ce sont des défis profonds, mais nous y faisons face soudainement, maintenant nous allons dire: présent, il est temps d’être audacieux; Je promets que nous vous aiderons et vous moi. Nous allons maîtriser ces temps difficiles et donner à nos enfants un monde meilleur, je crois que nous réussirons et nous écrirons un nouveau chapitre dans l’histoire des États-Unis.

Et rappelez-vous ce que dit l’hymne national des États-Unis: «Je t’ai donné le meilleur de moi», disent nos enfants et les enfants de nos enfants: ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Je vous donne ma parole que je dirai toujours la vérité, défendrai la Constitution, défendrai les États-Unis d’Amérique et ferai de mon mieux pour vous. Nous allons écrire une histoire d’espoir, de dignité, de décence, d’amour et de guérison; l’histoire que le meilleur reste à venir, nous la devons aux générations passées et futures: que Dieu bénisse l’Amérique et protège nos troupes.

Merci Américains. “

