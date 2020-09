Les progrès de la science et de la technologie au cours du siècle dernier nous ont rendus plus autonomes et moins vulnérables aux accidents tels que les catastrophes naturelles ou les épidémies. En conséquence, les membres de la classe moyenne d’aujourd’hui sont bien mieux lotis à bien des égards que les individus les plus riches ne l’étaient il y a un siècle. J’ai réalisé ce fait lors d’une visite guidée à travers les manoirs de l’âge d’or de Newport, RI, où j’ai remarqué qu’au tournant du XXe siècle, les propriétaires de ces immenses maisons dormaient sur des lits étroits et apprenaient qu’ils vivaient un style de vie marqué par des des règles sociales, un contrôle limité des risques mortels et ce qui serait désormais considéré comme des soins médicaux rudimentaires.

Avec l’efficacité apportée par les technologies actuelles, nous consacrons beaucoup moins d’efforts pour atteindre nos objectifs. Au lieu de chasser et de cueillir comme nos ancêtres Homo erectus le faisaient il y a un million d’années, nous pouvons commander de la nourriture en ligne en un clic. Au lieu d’envoyer un soldat nommé Pheidippides sur une course de 26 miles depuis un champ de bataille près de la ville de Marathon pour apporter un message de victoire à Athènes (où il est rapidement tombé mort) en 490 avant JC, nous communiquons instantanément à l’aide de téléphones portables sur des distances beaucoup plus grandes. .

En tant que sous-produit involontaire de ces progrès technologiques, nous sommes devenus moins détectables par d’autres civilisations qui pourraient exister dans la Voie lactée. À un stade antérieur de progrès, nous avons involontairement annoncé notre existence en bonne place. Au lieu d’émissions radio, qui se répandent dans l’espace lointain, nous utilisons désormais des câbles ou des fibres optiques, ce qui ne le fait pas. Et les civilisations éloignées de 70 années-lumière de la Terre pourraient facilement détecter les puissantes balises radar que nous avons utilisées pendant la guerre froide dans les systèmes d’alerte pour les attaques avec des missiles balistiques.

Nos technologies évoluent de plus en plus rapidement, de façon exponentielle, sur une échelle de temps de quelques années seulement. En extrapolant cette tendance à l’avenir, comment nos descendants vivront-ils dans des milliards d’années? Il est très naturel de s’attendre à ce que l’intelligence technologique ultime construise un paradis artificiel, consommant de l’énergie provenant de sources naturelles ou artificielles, telles que des étoiles ou des réacteurs nucléaires, mais perdant tout intérêt pour le monde extérieur, car les environnements non traités sont primitifs, potentiellement dangereux et intrinsèquement ennuyeux. .

Une civilisation dans cet état ultime ne quittera pas sa maison pour voyager dans l’espace, car l’espace pose des menaces incontrôlables. Même le voyage à courte distance de la Terre à sa planète voisine, Mars, soulève des risques majeurs pour la santé dus aux rayons cosmiques et aux particules solaires énergétiques – et, à notre arrivée, aux rayons UV, au manque d’atmosphère respirable et à la faible gravité. Une attitude prudente à l’égard des voyages dans l’espace dans cet avenir lointain ferait écho à la distanciation sociale à l’ère du COVID-19, au cours de laquelle nous restons chez nous par peur des risques liés au voyage dans des environnements non contrôlés. La civilisation ultime préférerait sans aucun doute se nourrir grâce à un cordon ombilical auto-conçu, connecté à un habitat technologique optimisé. Les bébés ne pleurent pas dans un ventre qui satisfait tous leurs besoins.

Il nous serait difficile de détecter ces civilisations de l’état ultime, car elles vivront tranquillement. Dans la rue cosmique, une présence forte pourrait trahir l’état d’esprit primitif de l’insouciance. En revanche, la civilisation de l’État ultime pourrait choisir de s’épanouir dans un isolement protecteur et d’éviter le contact physique avec le monde extérieur – à tel point que certains de ses membres pourraient être tentés de soutenir que la réalité est une simulation informatique, s’enfermant ainsi dans un environnement virtuel. monde et réduire leur profil dans le monde réel à ce qui semblerait impossible à distinguer d’une entité sans vie pour un observateur extérieur.

Cet état d’isolement ultime suggère une solution possible au «Où est tout le monde?» D’Enrico Fermi? question, selon laquelle la période de temps pendant laquelle une civilisation transmet des signaux détectables ne se termine pas par l’autodestruction mais plutôt par la prospérité et le détachement technologiques.

Les cocons technologiques scellés sembleraient à un observateur extérieur comme un manque d’engagement. Contrairement aux bébés qui pleurent, ces civilisations matures ne seraient pas obligées de chercher quoi que ce soit en dehors de leur habitat. Ils seraient autosuffisants et existeraient en eux-mêmes, maintenant l’aséité comme dans le concept philosophique de Dieu. Cela signifie qu’aucune communication n’est dirigée vers nous, aucune aide pour nos défis rudimentaires sur Terre, et aucun succès dans nos efforts SETI pour les trouver. Bref, cela signifie le paradoxe de Fermi.

Pour nos télescopes, ces civilisations de l’état ultime sembleraient indiscernables de la nature elle-même puisque leur empreinte sera minimaliste par conception. Mais de leur point de vue, l’isolement offrira l’avantage supplémentaire d’une stratégie visant la survie à long terme contre des prédateurs moins intelligents ou des pirates de l’espace qui souhaitent voler la richesse technologique. Il pourrait y avoir une sagesse cachée à découvrir dans le paradoxe de Fermi. Nous pourrions le révéler soit en visitant les maisons de ces civilisations socialement éloignées, soit en recherchant les ordures dont elles se débarrassent, de la même manière que les journalistes d’investigation qui fouinent les poubelles de célébrités à la recherche de potins. La production de déchets est un comportement infantile que même la civilisation la plus avancée ne pourrait pas dépasser, car elle est mandatée par les lois de la thermodynamique.

Au-delà des frontières de notre propre galaxie, l’expansion cosmique accélérée offre un cadre idéal pour une distanciation sociale permanente entre les civilisations extragalactiques. Une fois que l’univers vieillira d’un autre facteur de 10, aucune communication avec les civilisations extragalactiques ne sera possible car elles s’éloigneront de nous plus vite que la lumière. Donc, si nous voulons rencontrer quelqu’un, comme le disent souvent les marieurs, nous devrions commencer à chercher maintenant.