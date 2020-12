La famille et les amis de Maricela Escobedo déposent une offrande en commémoration des 10 ans de son meurtre aujourd’hui, à Chihuahua (Mexique). . / Jonathan Fernández

Mexique, 16 décembre . .- Le 16 décembre 2010, après avoir reçu une balle dans la tête, le corps de Marisela Escobedo est tombé inerte devant le palais du gouvernement de Chihuahua après deux ans d’activisme et de lutte contre un gouvernement insensible et inefficace face au fémicide de sa fille.

Dix ans plus tard, l’affaire continue d’être un symbole qui rend visible la violence sexiste dans un pays où plus de dix femmes sont assassinées par jour.

Rubí Marisol Frayre Escobedo a été assassinée en 2008 à Ciudad Juárez, dans le nord de l’État de Chihuahua, par son partenaire d’alors, Sergio Rafael Barraza. C’est à ce moment-là qu’Escobedo a commencé sa carrière à distance pour obtenir justice, atteignant une issue tragique.

Le suspect de l’époque a été arrêté et soumis à un procès oral après avoir avoué la responsabilité du crime et indiqué l’endroit où se trouvaient les restes de Rubí. Cependant, il a été déclaré non coupable et la nouvelle s’est transformée en scandale.

Les pleurs de Marisela après avoir entendu la condamnation sont venus à ce moment-là traverser les frontières nationales, mais c’était avec la première sur Netflix du documentaire “Les trois morts de Marisela Escobedo” en octobre dernier, dans lequel l’histoire de l’activisme de la La mère de Rubí, les pièges qu’elle a rencontrés et son propre meurtre en 2010, dont l’histoire a refait surface et est devenue virale.

Après le procès oral, la mère de Rubí a quitté son emploi et a commencé une tâche ardue pour que Barraza soit de nouveau jugé, mais les gouverneurs de l’État José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) et César Duarte (2010-2016), aujourd’hui Accusé de corruption et détenu aux États-Unis en attente d’extradition, il a été retenu à tout moment.

Totalement ignorée, elle s’est installée devant le palais du gouvernement de Chihuahua, pour lequel elle a reçu diverses menaces de mort, des avis qui ont été accomplis par son meurtre d’une balle dans la tête un jour comme aujourd’hui il y a dix ans.

En octobre 2012, le bureau du procureur général de l’État de Chihuahua a arrêté José Enrique Jiménez Zavala, un chef de gang, et l’a présenté comme l’assassin de Marisela, ce avec quoi la famille n’a jamais été d’accord et a nommé le frère de Barraza comme l’auteur.

Enfin, Jiménez et Barraza sont morts, l’un dans sa cellule tué par un autre détenu et l’autre lors d’un affrontement avec l’armée nationale.

Gabino Gómez, coordinateur de la zone des déserteurs du Centre pour les droits humains de la femme (Cedehm), a rencontré Marisela après le procès oral, auquel moment il y avait un soutien permanent pour elle et ensuite pour la famille qui est en exil.

«Nous étions avec elle chaque fois qu’elle était à Chihuahua ou qu’elle se rendait à Mexico pour ses enquêtes et ses manifestations. Nous l’avons accompagnée jusqu’au jour où elle a été assassinée, ce jour-là, j’étais là avec elle le matin, au sit-in» , a déclaré le militant ce mercredi dans une interview à Efe.

En novembre dernier, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a notifié à l’État mexicain la plainte déposée contre lui pour le fémicide Rubí et le meurtre de Marisela, donnant au Mexique trois mois pour présenter ses observations.

Selon Gómez et la coordinatrice générale de Cedehm, Ruth Fierro, “le documentaire qui vient d’être publié vient se repositionner et donner un coup de fouet au dossier qui a aidé la Commission à avancer un peu les délais”.

PROGRÈS INSUFFISANTS

Cependant, les progrès sont encore insuffisants et reflètent l’inefficacité d’un système judiciaire tronqué qui, malgré les progrès législatifs et formels, continue de bénéficier d’une impunité de 99%, entraînant plus de 10 femmes assassinées, 40 viols et 500 plaintes. pour la violence familiale tous les jours, selon les données officielles.

“L’importance de cette affaire est qu’elle continue d’être une réalité. L’affaire de Marisela reflète la manière dont le système judiciaire fonctionne pour les victimes dans ce pays en général, et pour les femmes en particulier”, a déclaré Fierro.

Et Blanca Juárez, journaliste féministe membre du réseau Politically Incorrect, était d’accord avec elle: “C’est un exemple d’une histoire qui se répète et se répète au fil des ans et qui est devenue un cercle dont nous essayons de sortir. D’une part, c’est Il est malheureux que nous devions nous souvenir de ces anniversaires, mais ce qu’il nous reste, c’est de reprendre des forces grâce à cela, à partir de ces cendres et à rallumer le feu. “

Le journaliste a assuré qu’outre les chiffres alarmants, le plus significatif est la brutalité de ce type de crime. “Il ne suffit pas de se suicider, il y a la façon dont ils le font, la façon dont ils se déshabillent pour nous enlever notre dignité”, a-t-il dit.

Fierro a souligné que certaines choses ont changé depuis lors, car “il existe des protocoles pour juger du point de vue du genre”, mais il y a encore un énorme écart entre ce qui est écrit et la réalité.

Le Mexique regorge de Mariselas auxquels personne n’écoute et personne n’offre de réponses. Mais face à cela, la société civile et les femmes féministes gagnent de plus en plus en importance dans l’agenda de l’actualité, réussissant dans de nombreux cas à faire le travail que les autorités n’atteignent pas.

“Compte tenu de cela, nous continuons à nous organiser d’une manière ou d’une autre. La société civile et le mouvement féministe se sont développés et ont de plus en plus transcendé les jeunes générations qui apprennent leurs droits dans un processus de compréhension et de revendication”, a-t-elle déclaré.

Le cas de Marisela Escobedo et de sa fille Rubí est désormais assumé comme une démonstration de l’inefficacité du système judiciaire et un reflet de la vague de violence incontrôlée qui secoue le Mexique, mais aussi une icône et une motivation pour que le combat ne s’arrête pas avant qu’il ne devienne réalité. la devise “Pas un de plus”.