Par Paresh Dave et Katie Paul

16 décembre (.) – Facebook Inc et Google, les deux plus grands représentants de la publicité sur Internet, ont utilisé une série d’accords pour consolider leur position sur le marché illégalement, comme le Texas et neuf autres États américains l’ont allégué dans un Une action en justice contre la filiale d’Alphabet a été déposée mercredi.

Google et Facebook se livrent une concurrence intense dans la vente de publicités sur Internet et entre les deux, ils représentent plus de la moitié du marché mondial. Selon le procès, ces deux géants, dans le cadre d’un accord annoncé en 2018, ont accepté de donner aux clients qui faisaient de la publicité sur Facebook la possibilité de placer des publicités au sein du réseau de partenaires certifiés de Google. Le même procès soutient que les hauts dirigeants des deux sociétés ont signé cet accord.

Un exemple serait un blog de sneakers qui utilise des outils Google pour vendre de la publicité qui pourrait finir par générer des revenus d’un distributeur de chaussures qui a signé des publicités Facebook.

Google a conclu des partenariats similaires avec d’autres sociétés de publicité dans le cadre de ses efforts pour maintenir sa part de marché, une opération connue en interne sous le nom de Project Jedi, selon une source ayant une connaissance directe du sujet.

Mais ce que Google n’a pas rendu public, c’est qu’il a accordé un traitement préférentiel à Facebook, selon la plainte déposée, ce qui a amené le réseau social à accepter de retirer son soutien à d’autres outils logiciels concurrents développés pour neutraliser le pouvoir de marché accumulé par Google. .

Les États qui ont déposé la plainte allèguent que Facebook a bénéficié de plusieurs avantages, notamment l’accès aux données de Google et des exceptions aux politiques qui permettaient à ses clients de placer injustement plus d’annonces que les clients d’autres partenaires de Google.

Le porte-parole de Google, Peter Schottenfels, a qualifié d’inexactes les allégations concernant ce partenariat en cours et a déclaré que Facebook ne recevait aucune donnée spéciale. Facebook n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La plainte allègue également que les deux géants de la technologie se sont engagés dans la tarification des publicités et qu’ils ont continué à coopérer, même si le libellé n’était pas clair comment et quand les entreprises auraient utilisé leur “accord d’allocation de marché”.

Cependant, il est mentionné que “compte tenu de la portée et de la nature étendue de la coopération entre les deux sociétés, Google et Facebook étaient bien conscients que leur accord pouvait déclencher des violations des lois antitrust. Les deux sociétés ont discuté, négocié et célébré l’accord. comment ils coopéreraient les uns avec les autres. “

Les États n’ont accusé Facebook d’aucun crime dans la plainte.

