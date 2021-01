Au cours de ce week-end et jusqu’à mardi, la tempête de neige affectera des régions d’au moins 10 États, dont le centre et le nord de New York et le nord du New Jersey.

Miami World / NY Quotidien

«On s’attend à peu ou pas d’accumulation de neige à New York, mais plus de trois pouces de neige pourraient tomber non loin au nord dans la vallée de l’Hudson», explique The Weather Channel.

Parmi les entités concernées figurent également l’Illinois, l’Indiana, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Connecticut, le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire, le Maine et le Missouri.

“Cette tempête apportera de la neige aux communautés du Midwest qui ont vu de la glace ces derniers jours et ajoutera au manteau neigeux dans le Nord-Est”, indique les prévisions.

Ce dimanche, plusieurs régions seront confrontées à une accumulation de neige, mais dans les zones métropolitaines de New York et du New Jersey, seules de la pluie et des températures basses sont attendues.

“Dimanche, la neige devrait se propager du sud du Michigan et du nord de l’Ohio vers l’est jusqu’à près du couloir I-95, y compris la région de New York”, prévient la chaîne. “Des pluies éparses et quelques tempêtes sont possibles dans les Carolines côtières jusqu’au Maryland et au New Jersey.”

Il ajoute que la pluie s’attardera également à Boston, où de la neige pourrait même tomber.

“Dimanche soir, la neige persistera du nord et du centre des Appalaches à une grande partie de la Nouvelle-Angleterre”, a-t-il déclaré.