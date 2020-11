Le président argentin, Alberto Fernández, lorsqu’il a présenté le projet de réforme judiciaire et la création du conseil consultatif de juristes de la Casa Rosada, le 29 juillet (Esteban Collazo / ..)

Dix jours après que la commission de juristes a rendu ses recommandations sur les réformes de la Cour suprême, Conseil de la magistrature et ministère public, président Alberto Fernandez vous n’avez pas encore reçu le rapport et il vous faudra du temps pour évaluer quelles propositions deviendront des projets de loi. Alors ils l’ont admis à Infobae des sources proches de la Casa Rosada, notant que le chef de l’Etat estime qu’il n’y a ni hâte ni délai pour analyser les conclusions des experts.

Le 18 novembre, les onze membres du conseil consultatif convoqués par Alberto Fernández ont mis fin à leurs travaux. Le coordinateur du groupe désigné par l’Exécutif, Fabián Musso, était en charge de terminer l’édition. Et il a envoyé un message au ministre de la Justice Marcela Losardo de l’informer qu’il était en mesure de livrer le travail «au moment et de la manière dont le Président le décide». Pour le moment, il n’y avait aucune nouvelle.

Sources proches de la Casa Rosada indiquées à Infobae que Fernández cherchera pour le moment pour avoir accès au rapport. Son intention serait de convoquer les membres du conseil pour discuter avec eux de la façon dont les travaux se sont déroulés et pour évaluer les considérations. Et puis travaillez sur leurs recommandations pour voir lesquelles de ces initiatives deviennent des projets de loi à soumettre au Congrès.

Juste au moment où la commission a présenté son rapport, le Sénat a décidé d’avancer sur l’un des points clés mis en analyse: la Procureur général, la forme de l’élection et la durée du mandat.

Précisément, la commission, par six voix contre cinq, a été encline à recommander que la loi soit modifiée afin que le procureur en chef ne soit plus élu à la majorité des deux tiers du Sénat mais à la moitié plus un de ses membres. Pour cette raison, dans certains bureaux, les conclusions ont été lues conformément à l’intention du kirchnerisme au Sénat.

La vérité est qu’au-delà de ce point particulier, qui évolue déjà vers une loi, les évaluations du Conseil ont inclus d’autres réformes globales dans le monde judiciaire. Comme la création d’un tribunal intermédiaire avant la Cour suprême ou une restructuration clé du Conseil de la magistrature, qui minimise les interférences du secteur politique et ajoute du poids au secteur plus judiciaire, avec 16 membres au sein de l’organe qui sélectionne et contrôle aux juges. Rien qui ne causera pas de bruit s’il démarre.

Les membres du conseil consultatif étaient les les avocats León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra et Marisa Herrera, ainsi que les juges de différents tribunaux du pays Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) et Omar Palermo (Mendoza), ainsi que l’ancien juge espagnol Enrique Bacigalupo.

Les plus de mille pages qui soutiennent le travail des professionnels ne sont pas encore connues, ce qui avait été officiellement présenté par le président le 29 juillet dans la salle blanche de la Casa Rosada. Seuls certains points des recommandations formulées dans le rapport ont été dépassés, mais les fondements sur lesquels chacun a soutenu sa position ne sont même pas détaillés. Le travail consiste également en ce que chacun des exposants a dit. Ce que le rapport ne contient pas, ce sont des conclusions, ont ajouté les sources.

