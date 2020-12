Dix lectures en espagnol pour survivre à une pandémie (Photo: The New York Times)

BARCELONE – Au cours de cette année, le virus a vampirisé la plupart de nos consciences: il a aspiré notre attention, notre énergie, notre sang. La culture c’était un arme décisive contre ça tentative virale de monopoliser nos esprits. La variété des livres publiés en espagnol a été un contrepoids au grand sujet de conversation -Public et intime- de 2020. Nous sommes nombreux à avoir trouvé soutien, réconfort, évitement ou idées dans nos bibliothèques personnelles et dans les librairies de nos quartiers. Spectres esthétiques et thématiques d’une ampleur nécessaire.

Cette sélection possible de dix titres importants, par des auteurs et des timbres de différents pays de la langue, célèbre précisément cette richesse, cette bibliodiversité ibéro-américaine. Celle de l’année où le coronavirus n’était pas encore présent dans la grande majorité de l’actualité éditoriale.

Seulement dans deux des livres sélectionnés semblent une pandémie. Dans une, fictif, à cause des pires présages de la littérature spéculative. Dans l’autre, le véritable épidémie que nous connaissons tous, comme un prologue aux histoires et aux peurs qui envahiront les livres dans les mois et années à venir. Parce que la fiction, la chronique, l’essai et la poésie vont intégrer la pandémie qui a changé nos vies dans leurs histoires.

Ventre d’âne

Andrea Abreu

Le premier roman que j’ai le plus apprécié – émotionnellement et intellectuellement – en 2020 a été cette belle histoire viscérale, poétique et eschatologique sur le L’éducation queer des deux filles leaders dans un village reculé des îles Canaries. Le livre est écrit selon codes d’oralité autochtone (très latino-américain: «arepas», «trompadas»), préadolescence globalisée («salope», «pokémon») et chats («papa a dit k ne pleure pas x femmes et x vous c’est ce qu’il ya»). Alors Donkey Belly est un double pont. TransatlantiqueD’une part, parce que dans la réalité linguistique et vitale de ses caractères, le Venezuela ou Cuba sont plus importants que Madrid. ET multidimensionnel, de l’autre, entre la vie rurale et internet, entre le langage de la tradition et celui du XXIe siècle, entre le classique et le viral.

Poète chilien

Alejandro Zambra

L’auteur de Bonsai et d’autres courtes fictions bien connues a surpris ses lecteurs avec ce roman intelligent et émouvant de plus de quatre cents pages sur le Famille non canonique et mécanismes de la poésie chilienne. La relation entre Gonzalo et le fils de l’un de ses partenaires, Vicente, permet à Zambra disséquer la condition masculine, la figure du beau-père et la vocation littéraire, sur un ton désinvolte et ironique, mais non sans tendresse. Le chapitre de la fête des poètes est hilarant. Et la rencontre avec un Nicanor Parra presque centenaire est décisive et – bien sûr – antipoétique.

Autobiographie de coton

Cristina Rivera Garza

Si dans son livre précédent il explorait la figure de Juan Rulfo à contre-jour, en tant que photographe et en tant que voyageur, dans lequel il a publié cette année Rivera Garza se concentre sur un voyage réalisé dans les années 1930 par un autre écrivain mexicain classique, José Revueltas, pour soutenir les grèves des travailleurs du Nord dans les champs de coton. Mais l’auteur voyage vers ces scénarios, qui souffrent désormais de la violence liée à la drogue, non seulement pour des raisons historiques et littéraires, mais aussi pour enquêter sur la vie de vos grands-parents. Le voyage l’amène à découvrir et à revendiquer sa propre ascendance autochtone. “Migrer, c’est aussi effacer”, nous lisons dans cet extraordinaire exercice d’investigation, de réécriture et de restitution.

Europe centrale

Vicente Luis Mora

Encore Une petite ville à la frontière entre la Prusse et la Pologne arrive un voyageur qui revendique son droit à la terre qui – dès qu’il commence à la cultiver – révèle sa nature de fosse commune. Un cimetière fantastique et métaphorique, qui multiplie de façon exponentielle leurs cadavres. Bien qu’il soit rigoureusement fixé au début du XIXe siècle et qu’il n’y ait aucun mot qui ne date de cette époque, le meilleur livre L’écrivain espagnol parle avant tout du XXIe siècle. De nos genres fluides, de notre vision archéologique de la réalité, de la mémoire historique et de cette dissolution des hiérarchies aristocratiques que signifie Internet.

Les filles volantes

Monica Ojeda

Après Nefando et Mandíbula, deux romans qui lui ont valu le respect de la critique et du public ibéro-américain, l’écrivain équatorien publie désormais le poèmes Histoire du lait et son premier livre d’histoires, Les filles volantes, accentuant la cohérence d’un projet de souffle poétique et d’obsessions choquantes. Les histoires insistent sur terribles figures paternelles, violence sexuelle et adolescente et tout le pantone de la terreur; mais ils ajoutent à l’imaginaire d’Ojeda un sous-texte ancestral, mythologique, entre andin et européen, d’êtres ailés et de sorcellerie.

Télépathie nationale

Roque Larraquy

La science, l’histoire et le surnaturel sont des vases communicants dans l’œuvre de Larraquy, l’une des plus excentriques de la littérature latino-américaine de la dernière décennie. Dans sa nouvelle proposition, il spécule sur la création d’un parc ethnographique en Argentine il y a un siècle et à l’arrivée, à cette fin, des aborigènes péruviens qui sont piégés dans les limbes juridiques. Après le absurdité et délire. Avec une certaine ressemblance familiale avec d’autres fictions historiques et étranges (comme Zama, d’Antonio Di Benedetto), cette histoire brisée, racontée par zapping textuel, avec des personnages humains très dérangeants (appelés outsiders ou chuchoteurs) et d’autres animaux qui ne le sont pas moins. (comme le télépathe paresseux) est profondément dérangeant.

Travail complet

Manuel Chaves Nogales

“Marcher et compter est mon travail”dit le grand chroniqueur espagnol de la première moitié du XXe siècle. Les cinq volumes de ses œuvres complètes rendre compte de ses multiples aventures, vols et reportages, de 1915 à 1944. Outre une référence au semblant de personnages périphériques, Chaves Nogales était un grand journaliste européen, qui couvrait le naissance de l’Union soviétique, montée du nazisme ou chute de la France. Dans les chroniques de Blood and Fire et Los Secrets of the Defense of Madrid, il a pu lire et dépeindre à la fois l’horreur nationale et le rouge pendant la guerre civile espagnole. Comme Josep Pla, Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez ou Elena Poniatowska, Il est l’un des grands chroniqueurs ibéro-américains du XXe siècle. Enfin, il a assemblé toute son œuvre.

Premiers testaments

José Maria Micó

Avec quatre éditions en deux ans, la traduction de la Comedia de Micó a donné à Dante une nouvelle vie en espagnol. Il n’est pas surprenant que le même éditeur, Acantilado, ait publié son œuvre poétique collectée. Avec une solidité classique, entre Luis de Góngora, Jorge Luis Borges, Juan Ramón Jiménez et Jaime Gil de Biedma, la poésie de Micó il oscille entre la vie et la lecture, entre le quotidien et l’histoire de la littérature. Mon poème préféré est “Voir Marta nager”. L’un des versets qui clôturent le volume pourrait être la devise de cette année: “Je continuerai à écrire jusqu’à ce que les choses s’améliorent.”

Crasse rose

Fernanda Trias

“Les plages se sont réveillées couvertes de poissons d’argent, comme un tapis fait de capsules de bouteilles ou de fragments de verre”, vous lisez dans les premières pages de ce roman de science-fiction pénible et émotionnel, qui raconte comment un une peste inexplicable détruit une ville comme Montevideo. Tout en économisant pour émigrer au Brésil, la protagoniste triangule entre sa mère impossible, son amour perdu – et désormais hospitalisé – et l’enfant dont elle s’occupe, malade d’une gourmandise illimitée. Il effondrement de la nourriture, des corps, des sentiments et du système il est raconté avec une beauté déchirante. En 2018, l’écrivain uruguayen a reçu le prix SEGIB-Eñe-Casa de Velázquez pour avoir écrit ce roman. toute ressemblance avec la réalité cette année est une coïncidence clairvoyante. Mais le fait que Pink Filth ait été publié octobre, nous permet de comprendre que certaines phrases sur la solitude ou le confinement sont des contagions de l’atmosphère de quarantaine.

Journal de pandémie

VV. AA.

Le projet littéraire le plus ambitieux qui ait été publié jusqu’à présent dans notre langue sur les ravages du COVID-19 ils / elles ont coordonné Paulina Collado Lobatón, Guadalupe Nettel et Yael Weiss pour le magazine de l’Université du Mexique. Du 28 mars au 30 juin, il y a environ cent textes qui racontent autant de jours. Auteurs émergents – comme Liliana Colanzi, Jazmina Barrera ou María Fernanda Ampuero – et auteurs établis – tels que Mayra Santos-Febres, Javier Cercas, Sergio Chejfec, Marta Sanz, Margo Glantz, Alberto Manguel, Annie Ernaux ou Mario Bellatin – vivent ensemble pour donner témoignage du particulier qui devient universel. Bien que tout le territoire ibéro-américain de quarantaine soit raconté, le livre dessine un carte du monde, avec des entrées écrites à Milan, Séoul, New York ou Stockholm. Un document historique.

Et, en même temps, un probable point d’inflexion. Parce que tous les écrivains ont porté pendant ces mois journaux de maladie, explicites ou mentaux. Donc en ce moment, une grande partie de cette réflexion, de ces histoires et de ces fantômes est en train de devenir prose et vers, c’est-à-dire, dans les livres qui seront publiés et que nous lirons dans un avenir imminent.

Jorge Carrión, collaborateur régulier du New York Times, est écrivain et directeur du Master en création littéraire de l’UPF-BSM. Ses derniers livres publiés sont Against Amazon et Lo viral. Il est l’auteur du podcast Solaris, Sound Rehearsals.

