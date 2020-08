Covid-19 a infecté presque tous les pays du monde – à l’exception de 10. Que font-ils maintenant?

Le Palau Hotel est ainsi nommé parce que, lors de son ouverture en 1982, c’était le Palau Hotel. Il n’y en avait pas d’autres.

Depuis lors, cette petite nation, entourée par l’océan Pacifique bleu ciel, a connu un boom touristique.

En 2019, 90000 touristes sont venus aux Palaos, soit cinq fois la population totale. En 2017, selon les chiffres du FMI, le tourisme représentait 40% du PIB du pays.

Mais c’était avant Covid.

Les frontières des Palaos sont en effet fermées depuis fin mars. C’est l’un des 10 pays au monde sans cas confirmé (hors Corée du Nord et Turkménistan).

Pourtant, sans infecter une seule personne, le virus a ravagé le pays.

Le Palau Hotel est fermé depuis mars, et ce n’est pas le seul. Les restaurants sont vides, les boutiques de souvenirs sont fermées et les seuls clients de l’hôtel sont de retour en quarantaine.

Pays sans cas de Covid-19 enregistré

Palau

Micronésie

Iles Marshall

Nauru

Kiribati

îles Salomon

Tuvalu

Samoa

Vanuatu

Tonga

«L’océan ici est beaucoup plus joli que n’importe quel autre endroit dans le monde», déclare Brian Lee, directeur et copropriétaire de l’hôtel Palau.

C’est l’océan bleu ciel qui a occupé Brian. Avant Covid, ses 54 chambres avaient un taux d’occupation de 70% à 80%. Mais lorsque les frontières se sont fermées, il n’y avait rien sur quoi se rabattre.

«C’est un petit pays, donc la population locale ne restera pas aux Palaos», dit Brian.

Il a environ 20 employés et les a tous gardés, mais avec des heures réduites. «J’essaie de leur trouver des emplois – entretien, rénovation, etc.», dit-il.

Mais les hôtels vides ne peuvent pas être entretenus et rénovés à jamais. «Je peux rester encore six mois», dit Brian. «Alors je devrai peut-être fermer.»

Brian ne blâme pas le gouvernement, qui a offert un soutien financier aux résidents et a, après tout, empêché le virus d’entrer.

«Je pense qu’ils ont fait du bon travail», dit-il. Et pourtant, si le premier hôtel de Palau doit survivre, quelque chose doit bientôt changer.

Le président a récemment annoncé que les voyages aériens «essentiels» pourraient reprendre le 1er septembre. Pendant ce temps, un «couloir aérien» avec Taiwan, qui permettrait aux touristes de se rendre, a fait l’objet de rumeurs.

Carte des nations insulaires du Pacifique

Pour Brian, cela ne peut pas arriver assez tôt.

«Je pense qu’ils doivent recommencer à rouvrir – peut-être avoir des bulles de voyage avec la Nouvelle-Zélande et des pays comme ça», dit-il. «Sinon, personne ne peut survivre ici.»

À environ 4 000 km à l’est, à travers le vaste océan Pacifique, les îles Marshall restent également exemptes de Covid. Mais, à l’instar des Palaos, aucune infection ne signifie aucun impact.

L’hôtel Robert Reimers est situé sur un ruban de terre sur l’atoll principal, Majuro, avec un lagon d’un côté et l’océan de l’autre. Avant Covid, les 37 chambres avaient un taux d’occupation de 75% à 88%, avec des clients principalement d’Asie, du Pacifique ou «du continent» (États-Unis).

Depuis la fermeture des frontières début mars, ce taux est de 3 à 5%.

«Nous en avons eu quelques-uns en provenance des îles périphériques», explique Sophia Fowler, qui travaille pour le groupe hôtelier. « Mais pas beaucoup. »

À l’échelle nationale, le pays devrait perdre plus de 700 emplois lors de la récession de Covid, la plus forte baisse depuis 1997. De ce nombre, 258 seront dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Mais l’auto-isolement affecte plus que le tourisme – et les îles Marshall sont beaucoup moins dépendantes des vacanciers que les Palaos. L’industrie de la pêche est un problème plus grave.

Pour maintenir le pays exempt de Covid, les bateaux qui ont été dans des pays infectés sont interdits d’entrée dans les ports du pays. Les autres bateaux, y compris les pétroliers et les porte-conteneurs, doivent passer 14 jours en mer avant d’entrer. Les permis de pêche sont invendus et les vols de fret ont été coupés.

L’effet est clair. Les îles Marshall se spécialisent dans les poissons d’aquarium – le plus populaire est le poisson ange flamme – mais les exportations ont chuté de 50%, selon un rapport américain. L’expédition à terre de thon sashimi a chuté du même montant. D’autres industries de la pêche s’attendent à une baisse de 30% au cours de l’année.

En bref, vous pouvez empêcher le virus d’entrer, mais vous ne pouvez pas le vaincre. Covid-19 vous obtient d’une manière ou d’une autre.

Sophia «espère» que les choses reviennent à la normale pour le pays, et l’hôtel Robert Reimers, l’année prochaine. Mais s’ils ne le font pas?

«Dans ce cas, ce n’est tout simplement pas possible pour nous», dit-elle.

Mais si la fermeture des frontières a rendu les pays sans Covid plus pauvres, tout le monde ne veut pas qu’ils soient rouverts.

Le Dr Len Tarivonda est directeur de la santé publique à Vanuatu, 300 000 habitants. Bien qu’il travaille dans la capitale, Port Vila, il est originaire d’Ambae, une île de 10 000 habitants située à environ 170 km au nord.

«Si vous leur parlez [in Ambae], la majorité disent garder la frontière fermée le plus longtemps possible », dit-il. « Ils disent: » Nous ne voulons pas de la maladie – sinon nous sommes condamnés, fondamentalement. « »

Environ 80% des habitants de Vanuatu vivent en dehors des villes et de «l’économie formelle», dit le Dr Tarivonda.

«Et mon observation est qu’ils ne ressentent pas encore nécessairement le pincement. Ce sont des agriculteurs de subsistance, ils cultivent leur propre nourriture – ils dépendent de l’économie traditionnelle locale. »

Néanmoins, le pays en souffrira. La Banque asiatique de développement prévoit une baisse du PIB de près de 10% – la plus forte baisse enregistrée à Vanuatu depuis l’indépendance en 1980.

Cette crise n’est pas seulement due aux frontières fermées de Covid. En avril, le cyclone tropical Harold a frappé une grande partie du pays, tuant trois personnes et touchant plus de la moitié de la population.

«Nous avons eu un briefing quotidien sur les opérations d’urgence sanitaire», se souvient le Dr Tarivonda. «Nous parlerions d’abord de Covid, puis de TC Harold. Deux catastrophes se produisent en même temps. »

Pourtant, Covid aura un impact à plus long terme.

En juillet, le gouvernement a annoncé son intention de rouvrir la frontière à d’autres pays «sûrs» d’ici le 1er septembre. Puis les cas se sont multipliés en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le plan a été repoussé.

Le Dr Tarivonda, qui siège au groupe de travail sur la frontière avec les responsables du gouvernement, du tourisme et des compagnies aériennes, admet qu’ils sont «presque de retour à la case départ», sans nouvelle date de réouverture.

Des voyages transfrontaliers plus petits et spécifiques peuvent aider Vanuatu. Le gouvernement a récemment autorisé 172 travailleurs à se rendre dans le Territoire du Nord en Australie pendant six mois pour cueillir des mangues. Si les envois de fonds seront utiles, ils ne sont pas suffisants dans un pays où 35% du PIB provient du tourisme.

Mais, malgré ce besoin d’ouverture des frontières, Vanuatu ne se précipitera pas pour rouvrir. Le Dr Tarivonda se penche sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était presque exempte de Covid jusqu’à une forte augmentation fin juillet, avec inquiétude.

«Si le virus survient, ce sera probablement comme une traînée de poudre – et ce que nous voyons en Papouasie-Nouvelle-Guinée est le reflet de nos inquiétudes», dit-il.

«Compte tenu de notre [health care] limites, le contexte que nous avons dans le Pacifique, le meilleur pari est de garder le virus le plus longtemps possible. »

Prévision 2020 du PIB en baisse. [ 9.8% Vanuatu ],[ 9.5% Palau ],[ 6.0% Solomon Islands ],[ 5.5% Marshall Islands ],[ 5.0% Samoa ], Source: Source: Pacific Economic Monitor de la Banque asiatique de développement, 30 juillet, Image: Vente de marchandises à Vanuatu

Alors, y a-t-il quelque chose que les pays sans Covid peuvent faire?

Il existe des mesures à court terme, telles que les paiements aux travailleurs et aux entreprises. Et il y a une mesure à long terme: attendre un vaccin.

Jusque-là, les bulles de voyage restent le meilleur espoir. Pourtant, comme le souligne Rommel Rabanal de la Banque asiatique de développement, elles semblent plus simples qu’elles ne le sont.

«Ces arrangements ont des conditions préalables», dit-il. «Un ensemble commun de normes de test, de recherche des contacts et d’installations de quarantaine, en cas d’épidémie. Ils sont en discussion, mais les progrès sont lents – ou peut-être prudents. «

Et – comme le montre le «plan de septembre» de Vanuatu – les bulles peuvent aussi éclater assez facilement.

«L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont clairement indiqué que le premier pays avec lequel ils le testeraient était l’un pour l’autre», déclare Jonathan Pryke, directeur du programme des îles du Pacifique au Lowy Institute.

«Et avant que cela puisse arriver, vous devez supprimer la transmission communautaire. Je pense donc que les perspectives d’une bulle de voyage ne sont pas envisageables pour cette année. »

M. Pryke dit qu’au fil des mois, le désespoir s’accroît dans les pays fermés du Pacifique.

Il ne doute cependant pas que la seule option pour ces pays était l’auto-isolement à l’échelle internationale.

«Même s’ils gardaient leurs frontières ouvertes, leurs principaux marchés touristiques de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ne le seraient pas, car ils ont verrouillé leurs propres frontières», dit-il.

« Vous auriez donc le pire des deux mondes – une crise sanitaire et une crise économique. Nous aurons des années et des années pour examiner quelles ont été les bonnes décisions.

« Mais avec le recul, personne ne doutera que le verrouillage était la bonne décision de ces pays du Pacifique. »