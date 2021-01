Dois-je me faire vacciner contre le COVID-19 si j’ai eu le virus?

Oui, qu’il y ait eu ou non une infection antérieure, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis disent que les gens devraient prévoir de se faire vacciner quand c’est leur tour.

“C’est une question assez simple”, a déclaré le Dr Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins. “Oui, vous devez vous faire vacciner.”

Une fois que vous avez récupéré, votre système immunitaire devrait vous empêcher de le rattraper immédiatement.

«Votre système immunitaire est capable d’identifier le virus et de se protéger», a déclaré Saskia Popescu, épidémiologiste à l’Université George Mason.

Les scientifiques ne savent toujours pas exactement combien de temps dure cette immunité ou à quel point elle est forte, bien que des recherches récentes suggèrent que la protection pourrait durer plusieurs mois.

Il est impossible de savoir combien de temps une personne peut être immunisée, a déclaré Prathit Kulkarni, spécialiste des maladies infectieuses au Baylor College of Medicine. “Il n’y a aucun moyen de calculer cela.”

Les vaccins, en revanche, sont conçus pour produire une réponse immunitaire plus cohérente et optimale. Et ils devraient renforcer l’immunité préexistante du patient contre une certaine infection, ont déclaré les experts.

“Puisque nous sommes dans cette pandémie et que nous n’avons aucun contrôle sur elle, l’approche la plus sûre est de vacciner”, a déclaré Kulkarni. “Cela ne fait pas mal et cela peut vous être bénéfique.”

Si vous avez été infecté au cours des trois derniers mois, le CDC dit que vous pouvez retarder la vaccination si vous voulez que les autres passent en premier alors que la disponibilité est limitée.

«Toutes choses étant égales par ailleurs, vous voulez que la personne non protégée aille de l’avant», a déclaré Adalja.