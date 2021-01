Plusieurs États, dont le New Jersey et Washington, ont déjà commencé à vacciner les détenus

La première était la manifestation dans un éditorial d’un journal de Denver, affirmant que le plan de vaccination contre le coronavirus du Colorado apporterait un soulagement à un homme qui a tué quatre personnes avant de protéger le père respectueux des lois de l’auteur, âgé de 78 ans. .

Puis vint la réaction sur les réseaux sociaux. L’allégation selon laquelle les dirigeants de l’État s’occupaient de condamnés comme Nathan Dunlap, qui est détenu à vie au pénitencier de l’État du Colorado pour les meurtres de 1993 dans un restaurant Chuck E. Cheese, a incendié les groupes Facebook pro-Trump. avec des titres comme «TOUT LE MONDE À BORD DU TRAIN DE TRUMP». En quelques jours, un procureur de district républicain a couru son cas sur Fox News, qualifiant le plan de vaccination de l’État de «fou».

Le plan, qui mettait les détenus en ligne pour la vaccination contre le coronavirus avant les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, avait été publié par le département de la santé de l’État. C’était le fruit de plusieurs mois de délibération entre les membres du groupe consultatif d’experts de l’État – médecins, responsables de la santé publique et experts en bioéthique. Mais son contexte, lorsqu’il s’est soumis à la machinerie de l’indignation en ligne, s’est rapidement effondré.

Interrogé par un journaliste de Fox sur les critères de priorité et les critiques de l’éditorial, le gouverneur du Colorado, Jared Polis (D), a déclaré qu’il n’y avait «aucun moyen» que l’offre limitée de doses parvienne aux prisonniers avant des personnes qui n’ont commis aucun crime ». Il laissa échapper un petit rire en prononçant le mot «prisonniers».

Comme promis, une version révisée du plan de l’État, publiée une semaine plus tard sans contribution du comité consultatif, a laissé les détenus hors de vue. De même, il a rétrogradé les personnes vivant dans des refuges pour sans-abri, tout en garantissant l’accès aux travailleurs de première ligne et aux adultes de 70 ans et plus dans le cadre du groupe prioritaire qui suit les travailleurs médicaux et les résidents. et le personnel des établissements de soins de longue durée.

Le changement dans le Colorado offre un signe précoce que les prisons, qui abritent en grande partie des personnes de couleur et ont signalé certaines des épidémies de coronavirus les plus virulentes, créent des dilemmes décourageants pour les dirigeants d’État qui distribuent des parties finies du vaccin. . L’épisode illustre comment un système de préférence visant à arrêter le virus là où il est le plus destructeur peut entrer en collision avec d’autres valeurs dans une nation qui emprisonne plus de personnes que toute autre..

Gouverneur du Colorado Jared Polis (AP)

Plus généralement, la vaccination établit des priorités très différentes à travers le pays, et certains gouverneurs s’opposent aux conseils d’experts axés sur les travailleurs vulnérables et les milieux de vie à haut risque et se précipitent plutôt pour vacciner les personnes âgées.

Les experts conseillant Polis ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi il rejetait ses recommandations de donner la priorité aux milieux de vie des incarcérés, mais ont déclaré qu’ils craignaient qu’il semble céder aux critiques des adversaires politiques.

Le porte-parole de Polis, Conor Cahill, a publié une déclaration défendant le plan de l’État, soulignant «l’obligation morale» de donner la priorité aux personnes âgées les plus à risque de mourir du virus et aux «héros de la santé de première ligne» qui s’occupent des malades.

«Le statut de détenu ne fera aucune différence en ce qui concerne le moment où vous recevrez le vaccin», a déclaré Cahill. «Une personne qui est dans une première catégorie prioritaire du vaccin et qui est en détention recevra le vaccin en même temps qu’une personne de la même catégorie qui se trouve à l’extérieur de nos établissements correctionnels.

Environ une douzaine d’États adoptent une approche similaire, selon un examen des plans préliminaires par la Prison Policy Initiative, un groupe de réflexion du Massachusetts. Plusieurs États, dont le New Jersey et Washington, ont déjà commencé à vacciner les détenus. Et sept autres – Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nouveau-Mexique et Pennsylvanie – mettent les personnes incarcérées après les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée, selon le groupe d’experts.

Les plans dans la moitié des États suggèrent que les détenus y auront accès un peu plus tôt que la population générale. Mais les détails sont préliminaires et soumis aux vents politiques.

“C’est une population très stigmatisée, et il y a des gens qui disent:” Ils sont en prison, ils ont dû faire quelque chose de terrible, et ils ne méritent pas une place dans la file “”a déclaré Matthew Wynia, directeur du Center for Bioethics and Humanities de l’Université du Colorado et membre du groupe consultatif médical de l’État. Mais en regardant les priorités en termes de qui mérite d’être vacciné, il a dit, “cela pourrait finir par prolonger la pandémie et tuer plus de personnes.”

Quiconque fait un “argument moraliste”, a déclaré Wynia, devrait se concentrer davantage sur les mathématiques – 14 des 15 plus grandes épidémies au Colorado se sont produites dans des prisons, des prisons ou des dortoirs d’université.. Dans tout le pays, plus de 40 des 50 plus grandes flambées se sont produites dans les prisons, selon un “appel urgent à l’action” publié dans le journal médical Lancet en octobre. Les détenus sont surpeuplés et présentent des taux élevés d’hypertension, de maladies cardiaques et d’autres affections liées à un risque sérieux de contracter le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. Ils sont pour la plupart afro-américains et hispaniques, faisant partie des communautés touchées par la pandémie.

Plus de 7000 personnes détenues par le département correctionnel du Colorado ont été testées positives pour le virus, et l’État dit que 14 sont décédées. Anuj Mehta, un pneumologue de Denver qui a présidé le groupe consultatif chargé de la priorisation des vaccins, a déclaré qu’il pensait que Polis fonctionnait sur le principe “d’essayer de sauver le plus grand nombre de vies”, bien qu’il ne soit pas d’accord avec l’approche du gouverneur. La propagation virale reste à peine dans les murs de la prison, a-t-il noté, principalement parce que les responsables des prisons retournent dans leurs familles, souvent dans des communautés à faible revenu et minoritaires.

Pour ces raisons, Les experts en vaccination, utilisés par les Centers for Disease Control and Prevention pour élaborer des recommandations fédérales pour guider la planification de l’État, ont mis en évidence les besoins des populations incarcérées et des personnes vivant dans des refuges pour sans-abri. foyer. Les lignes directrices récemment approuvées par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des CDC placent les responsables des établissements correctionnels dans ce que l’on appelle la phase 1b, ainsi que d’autres travailleurs de première ligne et les personnes âgées de 75 ans et plus, recommandant de: États qui vaccinent les détenus en même temps ou, selon l’approvisionnement en vaccins, dans la phase suivante. Le plan du Colorado les enlève essentiellement de ce niveau.

«Tous ces groupes, dans divers centres, sont très vulnérables», a déclaré Sharon Frey, membre du comité et directrice clinique du Center for Vaccine Development de l’Université de San Luis.

Ce point a été mis en évidence dans les témoignages publics, lorsque Joseph Bick, directeur des services de santé du Département californien des services correctionnels et de réadaptation, a déclaré au groupe consultatif du CDC que «les prisons sont essentiellement des établissements de soins de longue durée avec des bars. ». La Californie, où plus de 40 000 détenus ont été infectés et environ 130 sont décédés, a déjà commencé à vacciner certains détenus à haut risque. Les responsables n’ont pas encore décidé comment donner la priorité à l’ensemble de la population carcérale, a déclaré Ali Bay, porte-parole du département de la santé de l’État.

Plusieurs États placent le personnel des prisons et des prisons avant les détenus. Interrogé sur la justification de cette approche, Gavin Lesnick, un porte-parole du ministère de la Santé de l’Arkansas, a déclaré que le personnel “va et vient des établissements à la communauté et peut être exposé à un risque accru”.

Peter Wagner, directeur exécutif de la Prison Policy Initiative, a déclaré qu’il était difficile de repérer les tendances dans les États qui placent les détenus en première ligne. Le Connecticut, a déclaré Wagner, est un «grand réformateur», mais certains autres États qui cherchent une réforme significative de la justice pénale ne se sont pas publiquement engagés à une immunisation précoce des détenus.

Dans le Massachusetts, la priorité donnée aux personnes incarcérées découle de l’accent plus large mis sur les paramètres, a déclaré Paul Biddinger, directeur médical de la préparation aux urgences au Mass General Brigham et président du groupe consultatif de l’État sur les vaccins.

“Les lieux à forte densité sont à forte densité et à risque, qu’il s’agisse d’établissements de soins infirmiers ou de prisons.”a déclaré un autre membre du comité, la sénatrice de l’État du Massachusetts, Cindy Friedman (D). Le fait que les détenus aient tellement besoin de se faire vacciner, a-t-il dit, montre les échecs de la justice pénale aux États-Unis, révélant «l’ampleur de l’effondrement et des lacunes et le manque d’accès aux soins de santé».

Mais la pandémie a mis à l’épreuve la volonté de réforme.

Dans des déclarations faites l’année dernière avant que le coronavirus ne commence à se propager de manière incontrôlable, Polis a déclaré qu ‘”il aimerait voir le Colorado diriger le pays dans la réforme de la justice pénale”. En mars, il a publié un décret autorisant le Département des services correctionnels à réduire la population carcérale de l’État, mais la règle a expiré en mai, et il fait face à un litige de la Colorado American Civil Liberties Union, l’accusant lui et son directeur de ne pas protéger les détenus vulnérables.

Mark Silverstein, directeur juridique de la branche d’État de l’Union américaine des libertés civiles (ACLU), a déclaré qu’il pensait initialement que Polis avait commis une erreur et avait mal interprété le plan de son propre département de la santé en répondant à une question de l’interview en espagnol, a-t-il dit, “les personnes libres devraient la recevoir avant l’incarcération”.

La semaine suivante, le gouverneur a réitéré sa position dans des termes encore plus forts, “apparemment en réponse”, a déclaré Silverstein, à la position soulevée par le procureur républicain de district George Brauchler.

Brauchler a déclaré que le gouverneur démocrate avait rétrogradé les prisonniers encore plus radicalement qu’il ne l’avait suggéré dans son éditorial du Denver Post. Bien qu’il soit indigné que son père puisse être mis en ligne après les détenus, Brauchler, 51 ans, a déclaré qu’il pensait que les personnes incarcérées devraient avoir accès avant lui.

«J’ai d’autres options, et ce n’est pas le cas», dit-il.

PLUS SUR CE SUJET:

SARS-CoV-2 suit les règles de l’évolution

Comment la nouvelle souche de coronavirus se propage: voici ce que les scientifiques savent