Photo de fichier. Les opérateurs travaillent sur le terrain de la Bourse de Buenos Aires (BCBA), Argentine. 10 sept. 2018. REUTERS / Marcos Brindicci

Le dollar libre a augmenté d’un peso à l’ouverture jeudi, mais a rapidement réduit sa progression et percé 150 dollars pour clôturer à 149 pesos, après 15 heures. La hausse du taux de change sur le marché informel s’est poursuivie sous la forme de légères avancées d’espèces avec règlement et le dollar MEP, les cotations financières négociées avec des obligations et des actions. Parallèlement, les obligations et actions argentines ont également affiché des hausses, tant sur le marché local qu’à New York, grâce à la bonne météo sur les marchés de référence.

Après 15 heures, le cash avec règlement – qui permet d’acquérir des devises par l’achat d’une obligation souveraine en pesos et sa revente en échange de dollars à l’étranger – et le dollar européen, opération similaire à la liquidation mais dans laquelle Les dollars sont obtenus à l’intérieur du pays, fermés plus bas, puis progressent de moins de 1% à l’ouverture. Le député européen a clôturé la journée à 140,85 pesos (1,5 pesos en dessous du pic de la journée) et le “liqui” à 142,88 pesos

Le taux de change libre a atteint un plateau jusqu’à présent ce mois-ci. En fait, il perd 4 $ en décembre, mais se remet de son récent plancher de 146 $ constaté le 10. L’écart de change reste ainsi à 82%, en prenant la différence entre le dollar libre et le dollar de gros.

Sur le marché de gros, en revanche, la Banque centrale a permis une hausse de 10 cents à 82,72 $. L’entité dirigée par Miguel Pesce a six cycles consécutifs d’achats de devises pour ajouter des réserves qui, bien que faibles, représentent un changement par rapport aux ventes quotidiennes qui ont dominé presque tout le second semestre de l’année.

À la Bourse, les actions ont montré une trajectoire haussière jeudi en ligne avec les marchés étrangers, alors que les investisseurs se tournent vers les actifs risqués sur les attentes de plus de relance budgétaire des États-Unis après la promesse de la Réserve fédérale que il continuera à injecter de l’argent sur les marchés.

L’indice Buenos Aires S&P Merval a progressé de 0,4% à 53 426 unités, emmené par des entreprises des secteurs bancaire et énergétique.

A New York, les actions argentines cotées à Wall Street ont eu des résultats mitigés. Les progrès ont été menés par Globant (3,7%) et Loma Negra (2,8%). Parmi les pertes, Telecom (-4,8) et Despegar (-1,6) se sont démarquées.

Le gouvernement argentin a ordonné une prolongation du gel des tarifs d’électricité et de gaz pour les trois prochains mois, tout en permettant la renégociation des tarifs avec les prestataires de services. Le processus sera mené par l’Agence nationale de l’électricité (ENRE) et l’Agence nationale de régulation du gaz (ENARGAS).

Pendant ce temps, les obligations souveraines reprennent également du terrain et le risque pays est de 1 386 points, inchangé par rapport à mercredi.

La prudence des investissements internes continue d’être concentrée dans les négociations du pays avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme d’extension des facilités.

Le bon climat extérieur sous-tend le marché local. Les principaux indices de Wall Street ont ouvert plus haut jeudi sur l’optimisme croissant autour du projet de loi de relance du coronavirus, tandis qu’un pic inattendu des demandes de chômage hebdomadaires a souligné un nouveau stress économique lié à la pandémie de covid-19.

