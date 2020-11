Le prix du dollar gratuit grimpe de 125% jusqu’à présent en 2020 (.)

Le premier jour opérationnel de novembre le quota est repris par mois de 200 USD pour la demande de détail, tandis que sur le marché de gros, le le taux de change ajuste 0,5% et le Un dollar gratuit est offert avec une baisse d’un peso, 168 pesos.

Le dollar grossiste ce lundi s’élevait à 37 cents, à 78,69 $, la plus forte hausse en un mois, après le bond quotidien de 70 cents le 2 octobre. Après avoir atteint un maximum de 150%, le l’écart entre le dollar bleu et le grossiste s’est réduit à 113,5% après six sessions baissières consécutives pour le ticket informel.

Le montant échangé était élevé par rapport aux roues récentes: dans le segment spot, ils ont échangé 288,1 millions de dollars. La Banque centrale acquis environ 90 millions de dollars pour sa participation à ce carré, le plus gros montant positif depuis le 16 juin dernier.

Les taux de change implicites sont échangés avec des chutes d’un peso, autour du 149 $ en espèces avec règlement, et 143 $ pour le dollar européen, avec un écart de change inférieur à 90%. «Cela s’est passé après le offre réussie d’une obligation lié au dollar et d’autres mesures promues par le gouvernement pour décompresser la tension des taux de change », a-t-il dit. Recherche pour les commerçants.

Depuis Équilibrer le capital ils ont averti que «l’attention a été maintenue sur la situation des taux de change, où le marché obligataire a accusé une baisse des prix mais aussi du dollar implicite. Rumeurs sur les interventions officielles sur ce marché et la décision de procéder à un placement de dette lié au dollar officiel apparaît comme la plus pertinente ».

Économie a assuré que le financement supplémentaire obtenu par le placement d’obligations sera utilisé pour réduire le niveau d’assistance de la BCRA

Avant l’ouverture des marchés, le Ministère de l’Économie a annoncé que Jusqu’à la fin de l’année, aucune aide ne sera demandée à la BCRA au Trésor sous forme d’avances transitoires, une mesure qui anticipe une moindre expansion monétaire vers la fin de l’année.

«La question monétaire pour financer la crise pandémique n’était pas gratuite. La demande de monnaie, autrefois motivée par des raisons de précaution, a commencé à vaciller pendant des mois. Dans ce contexte, un processus de démonétisation commence à être vu. Il y a un excès de poids et une préférence croissante pour s’en débarrasser », a-t-il expliqué. GMA Capital dans un rapport.

Le portefeuille qui mène Martin Guzman Il a ajouté qu’il visera à renouveler toutes les échéances de capital et d’intérêts de la dette du Trésor et d’obtenir un financement net du marché jusqu’à 10% des échéances totales de ladite période.

Baisse des réserves

le réserves internationales a augmenté de 30 millions USD vendredi et s’est terminé en 39 857 millions de dollars. Cependant, 642 millions USD ont baissé au cours de la semaine, en grande partie en raison des variations du prix de l’or et du yuan par rapport au dollar. Tandis que En octobre, les réserves ont perdu 1524 millions de dollars.

Au cours des six semaines qui ont suivi le 15 septembre, le dentelle –Différence entre dépôts et prêts en dollars– qui sont comptabilisés comme réserves 2,1 milliards USD en baisse, deux fois plus que la vente du dollar «solidaire» aurait pu être restreinte pendant cette période.

En effet, ces réserves avaient atteint un record au cours des douze derniers mois le 14 septembre, au-dessus de 11 milliards USD, pour tomber désormais dans la zone de 9 milliards de dollars.

En plus de ce facteur baissier, La demande de devises des importateurs a également eu un impact, des opérations effectuées avant l’entrée des produits achetés à l’étranger, qui peuvent avoir lieu jusqu’à des mois plus tard. Et à partir du 15 septembre, les sorties de dépôts en devises se sont poursuivies, en raison de l’inquiétude suscitée par les mesures de change.

Selon l’INDEC, l’excédent commercial accumulé entre janvier et septembre 2020 s’élevait à 11562 millions USD, mais ces données sont divergentes en ce qui concerne la balance des devises pour l’échange de marchandises enregistrée par la BCRA dans sa balance de change, qui a été ramenée à 7071 millions USD. , près de 4,5 milliards USD de moins.

